Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia vrea să formeze o super-armată rebelă contra lui Trump. „Destinul ne cheamă să ne unim”

Data publicării:
Ivan Mordisco, lider de gherilă din Columbia / luptători din Armata de Eliberare Națională
Ivan Mordisco, liderul unei grupări ce provine din fostele Forțe Armate Revoluționare din Columbia (FARC), a spus că a venit timpul ca grupările rebele din America Latină să se unească pentru a lupta contra „imperialismului american”. Colaj foto: Profimedia Images / X
Din articol
SUA, Columbia și Venezuela ar putea lansa o operațiune comună pentru distrugerea grupărilor de gherilă „Toate țările din America Latină vor produce luptători de gherilă care vor lupta contra imperialismului”

După zeci de ani în care au purtat bătălii sângeroase pentru teritorii, droguri și economii ilegale, cel mai căutat lider de gherilă din Columbia le-a cerut grupărilor rivale din regiune să își unească forțele împotriva unui inamic comun: Donald Trump.

„Umbra vulturului intervenționist s-a lăsat peste toată lumea în mod egal. Vă îndemnăm să puneți deoparte aceste conflicte”, a spus Ivan Mordisco, liderul grupării Estado Mayor Central (EMC), care provine din fostele Forțe Armate Revoluționare din Columbia (FARC).

Flancat de doi luptători rebeli înarmați cu mitraliere, într-un videoclip postat la mai puțin de o săptămână după capturarea lui Nicolas Maduro de către trupele de elită americane Delta Force, Mordisco a adăugat: „Destinul ne cheamă să ne unim. Nu suntem forțe împrăștiate, suntem moștenitorii aceleiași cauze. Haideți să țesem unitate prin acțiune și să creăm marele bloc insurgent care îi va respinge pe dușmanii patriei mari.”

Printre grupările rebele menționate de Mordisco, al cărui nume adevărat este Nestor Gregorio Vera, se numără și Armata de Eliberare Națională (ELN), cea mai puternică grupare criminală de gherilă din Columbia, care controlează o mare parte din granița de peste 2.200 de kilometri dintre Venezuela și Columbia.

„Războiul dintre Mordisco, sau disidenții FARC, și ELN a fost foarte, foarte sângeros, cu un impact umanitar uriaș”, a spus analistul de securitate Jorge Mantilla pentru The Telegraph. „În ciuda acestui fapt, Mordisco spune: ‘hei, opriți asta, să ne unim împotriva inamicului, care este SUA și intervenția lor’. Așadar, cărțile sunt pe masă.”

nicolas-maduro-3
În ultimii ani, Maduro le-a oferit unor luptători de gherilă posibilitatea de a se refugia în zonele de la granița cu Columbia, mizând pe faptul că aceștia vor reprezenta prima linie de apărare împotriva unor posibile atacuri din partea Statelor Unite. Foto: Profimedia Images

SUA, Columbia și Venezuela ar putea lansa o operațiune comună pentru distrugerea grupărilor de gherilă

Gustavo Petro, președintele columbian care a fost la rândul lui un luptător de gherilă, s-a folosit de pericolul formării unei astfel de alianțe ca să ceară un efort concentrat pentru înlăturarea grupărilor de gherilă care fac trafic de droguri.

Petro a spus că a invitat-o pe Delcy Rodriguez, noua lideră a Venezuelei, să coopereze pentru a elimina forțele insurgente. O posibilă operațiune militară comună lansată de SUA, Columbia și Venezuela ar putea distruge aceste grupări complet după mai bine de 60 de ani de lupte.

ELN a fost fondată în anii ‘60 de studenți și lideri de sindicat inspirați de Revoluția Cubaneză, în numele căreia au extorcat, răpit și ucis columbieni timp de mai bine de jumătate de secol.

În ultimii ani, Maduro le-a oferit luptătorilor ELN posibilitatea de a se refugia în zonele de la granița cu Columbia, mizând pe faptul că aceștia vor reprezenta prima linie de apărare împotriva unor posibile atacuri ale Statelor Unite.

Comandații ELN profită acum de situație pentru a face trafic de droguri și de persoane, într-o perioadă în care milioane de venezueleni au încercat să fugă din țară pentru a scăpa de represiunea regimului.

ELN ar avea în jur de 6.000 de membri și controlează mari părți din Catatumbo, o regiune din Columbia care produce cantități mari de cocaină.

„Astăzi, principalul obiectiv al ELN nu este preluarea puterii în Columbia sau reconstrucția statului columbian, ci mai mult apărarea Revoluției Bolivariene”, a explicat Mantilla. După capturarea lui Maduro, grupul a declarat că va lupta contra „imperiului american până la ultima picătură de sânge”.

Colombian President Gustavo Petro in Cairo
Gustavo Petro, președintele Columbiei, care a fost la rândul lui un luptător de gherilă, a spus că a invitat-o pe Delcy Rodriguez, noua lideră a Venezuelei, să coopereze cu trupele columbiene pentru a elimina forțele insurgente. Foto: Profimedia

„Toate țările din America Latină vor produce luptători de gherilă care vor lupta contra imperialismului”

Dacă Statele Unite vor trimite trupe terestre în Venezuela, ELN ar putea cere formarea unei „armate continentale”, potrivit lui Carlos Arturo Velandia, un fost comandant ELN.

Până atunci, însă, ELN va ignora, cel mai probabil, propunerea lui Mordisco, a spus Velandia. „ELN a caracterizat grupul armat condus de Mordisco drept o organizație narco-paramilitară aflată în serviciul statului.”

Velandia crede că un astfel de apel va fi respectat și că „toate țările vor produce luptători de gherilă care vor lupta contra imperialismului”, însă vor rămâne cel mai probabil în propriile lor țări.

Nici măcar o operațiune militară comună a Statelor Unite, Venezuelei și Columbiei nu ar putea prea ușor să învingă grupările rebele din regiune. „Sunt cam 25.000 de luptători înarmați, dacă numărăm nu doar ELN, ci toate grupările armate din Columbia”, a spus Mantilla.

„25.000 de oameni nu sunt ceva ce poți șterge de pe hartă cu un bombardament sau o operațiune specială”, a remarcat Mantilla. „Cred că ar fi un mare efort pe termen lung să câștigi controlul teritorial în acele locuri unde ELN a cultivat guvernarea criminală și are capacitatea de a corupe și captura statele locale.”

Într-un interviu din 2019, comandantul ELN Israel Ramirez Pineda, zis și Pablo Beltran, a vorbit despre posibilitatea unei intervenții a Statelor Unite pentru răsturnarea de la putere a lui Maduro.

„Dacă vin după noi, vom răspunde. Nu vom fugi și nu ne vom ascunde”, a spus Beltran. Șapte ani mai târziu, promisiunea liderului grupării de a se ridica împotriva inamicilor lor imperialiști ar putea fi pusă la încercare.

