Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula AI” de care depinde supraviețuirea politică a lui Trump

Trădarea profundă și flagrantă conținută în noua strategie națională de securitate a administrației Trump, care susține că Europa se află într-un „declin civilizațional” și solicită „cultivarea rezistenței” și stimularea ascensiunii partidelor naționaliste, arată foarte clar că Statele Unite a devenit adversarul Europei. Vestea bună este că, în această luptă, europenii dețin două atuuri cu care ar putea înclina balanța în favoarea lor.

Pariul Washingtonului pe inteligența artificială este atât de mare încât pensia fiecărui votant MAGA depinde acum în mod direct de supraviețuirea fragilei „bule AI”.

Investițiile în inteligența artificială în SUA au ajuns la fel de importante pentru menținerea creșterii economice precum cheltuielile de consum ale americanilor, alimentând aproape toată creșterea PIB-ului în prima jumătate a acestui an.

Fără investițiile în AI, PIB-ul Statelor Unite ar fi crescut cu doar 0,1%, ceea ce demonstrează că, în ciuda marilor realizări cu care Trump se laudă, economia este destul de șubredă.

Nici coaliția sa politică nu o duce mult mai bine. În luna iulie și, din nou, luna aceasta, Trump nu a reușit să îi forțeze pe republicanii din Senat să adopte proiectul de lege care ar fi împiedicat statele americane să aplice propriile lor legi pentru reglementarea inteligenței artificiale.

Aripa MAGA condusă de Steve Bannon se teme că AI-ul va duce la pierderea unui număr foarte mare de locuri de muncă și că prezintă riscuri grave pentru copiii care folosesc platformele digitale. Votanții MAGA, în special, nu văd cu ochi buni influența politică pe care au dobândit-o marile companii de tehnologie.

Compania din Olanda de care depind toți giganții tehnologiei din SUA

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are două „cărți” importante pe care le poate juca pentru a sparge „bula AI”, ceea ce ar declanșa criza în tabăra Trump, după cum se arată într-o analiză apărută în The Guardian.

Compania olandeză ASML deține monopolul la nivel global în privința mașinilor complexe necesare pentru a crea cele mai avansate microcipuri din lume. Ele sunt esențiale pentru giganți în tehnologie precum Nvidia, care a devenit acum compania cu cea mai mare valoare de piață, fiind prima care a depășit pragul de 5.000 de miliarde de dolari.

Dacă Europa ar opri exportul sistemelor de litografie cu raze ultraviolete extreme (EUV) produse de ASML către SUA, ar fi o lovitură dureroasă pentru economia Olandei, dar ar fi mult mai grav pentru Trump.

Investițiile masive ale Statelor Unite în AI și centrele de date critice pentru funcționarea inteligenței artificiale se vor lovi de un zid dacă Europa restricționează sau blochează de tot exporturile către SUA – și către Taiwan, unde Nvidia produce cele mai avansate cipuri.

Folosind acest atu, Europa are capacitatea de a controla cât de mult crește economia americană – sau cât de mult se contractă.

Europenii au învățat că dacă i se supun lui Trump nu fac decât să îl încurajeze să fie și mai agresiv. Foto: Profimedia Images

Marile companii de tehnologie din SUA, extrem de vulnerabile în fața reglementărilor UE privind datele

Al doilea atu – unul mult mai ușor de folosit – este cel al aplicării regulilor UE privind piețele și serviciile digitale, care vor afecta marile companii de tehnologie din SUA.

Companiile mari, precum Google, sunt extrem de vulnerabile în fața aplicării unor reglementări de bază privind datele. În același timp, Meta nu a putut explica în fața instanței în SUA ce fac sistemelor lor interne cu datele utilizatorilor săi, cine le poate accesa și cu ce scop.

Acest „Vest Sălbatic” digital le permite marilor companii de tehnologie să își antreneze modele AI folosind cantități uriașe de date. Aceste practici sunt ilegale în Europa, unde companiile trebuie să controleze cu atenție și să fie responsabile pentru felul cum folosesc datele personale ale utilizatorilor.

Tot ce trebuie Bruxellesul să facă este să ia măsuri decisive contra Irlandei, care de ani de zile le-a permis companiilor de tehnologie din SUA să ocolească regulile UE, iar repercusiunile se vor simți imediat.

Dacă UE ar avea curajul să aplice această presiune, companiile de tehnologie americane ar fi nevoite să își restructureze tehnologiile de la zero pentru a gestiona corect datele.

Mai mult, ele ar fi nevoite să le spună investitorilor că instrumentele lor AI nu vor putea fi accesate pe piața valoroasă a Europei până când aceste companii nu vor respecta regulile UE.

Europa a învățat că prudența nu este o strategie câștigătoare în relația cu SUA

„Bula AI” nu va supraviețui cel mai probabil acestui dublu șoc, iar consecințele vor fi resimțite de alegătorii americani. Un Trump tot mai autoritar, care nu își poate respecta promisiunile legate de crearea unei economii stabile, din cauza apropierii sale de o industrie a tehnologiei urâtă de fanii MAGA, va deveni tot mai nepopular, ceea ce va afecta rezultatele pe care republicanii le vor obține la alegerile pentru Congres de anul viitor.

Europenii au învățat că dacă i se supun lui Trump nu fac decât să îl încurajeze să fie și mai agresiv. Reacția extremă a liderilor MAGA la amenda relativ mică de 120 de milioane de euro pe care Comisia Europeană a impus-o companiei X a lui Elon Musk arată că prudența nu este o strategie câștigătoare în relația cu SUA.

Planul de pace pentru Ucraina propus inițial de Trump a risipit orice iluzie că Statele Unite s-ar angaja din nou să vină în ajutorul Europei dacă țările UE ar face concesii.

Acum, când democrația este pusă la grea încercare, țările europene ar trebui să li se alăture unor state precum India, Brazilia sau China, care nu s-au lăsat călcate în picioare de Trump și au ripostat, scrie Johnny Ryan, director Enforce, o unitate a Consiliului Irlandez pentru Libertăți Civile, cea mai veche organizație independentă pentru drepturile omului din Irlanda.

Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva i s-a opus vehement lui Trump, iar acum administrația de la Washington s-a abținut să mai critice Brazilia și sunt șanse mari ca cele două țări să ajungă la o înțelegere privind reducerea tarifelor la următoarele negocieri.

Trump a spus luna aceasta că el crede că liderii europeni sunt slabi. El crede că aceștia nu sunt în stare să apere libertățile și democrația pentru care europenii au luptat din greu să le obțină. Până acum, răspunsul slab al Europei confirmă bănuielile președintelui SUA.

Dar ceea ce Trump nu înțelege încă este că von der Leyen poate oricând să lovească economia Statelor Unite, afectând astfel supraviețuirea politică a actualei administrații de la Washington, și că Europa poate să câștige această luptă dacă are curajul să își folosească așii din mânecă.

