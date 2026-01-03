După Venezuela, Trump ia în vizor traficul de droguri din Mexic. „Trebuie să facem ceva. Președinta nu guvernează”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat sâmbătă că trebuie să se facă ceva împotriva traficului de droguri din Mexic, afirmând că ţara este guvernată de cartelurile de droguri, transmite EFE, conform Agerpres.

Preşedintele american a făcut această declaraţie într-un interviu telefonic acordat postului de televiziune Fox News, după atacul împotriva Venezuelei care a dus la arestarea preşedintelui Nicolas Maduro, pe care îl acuză a fi un lider al traficului de droguri.

Trump a precizat că arestarea lui Maduro nu a fost un mesaj pentru preşedinta mexicană, Claudia Sheinbaum, pe care a descris-o ca fiind o „prietenă” şi „o femeie bună”, dar a subliniat : „cartelurile guvernează Mexicul; ea nu guvernează”.

El a dezvăluit că i-a propus lui Sheinbaum de mai multe ori ca armata americană să combată traficul de droguri din Mexic, dar preşedinta i-a cerut să nu facă acest lucru.

Trump a explicat că în Statele Unite sute de mii de oameni mor din cauza drogurilor care, potrivit lui, intră în mare parte în ţară pe la graniţa cu Mexicul: „În caz că nu ştiţi, acestea vin prin graniţa sudică. Trebuie să facem ceva în legătură cu Mexicul”, a spus el.

Când a venit la putere în urmă cu aproape un an, Trump a clasificat principalele carteluri de droguri din Mexic ca organizaţii teroriste străine şi a anunţat impunerea de taxe vamale asupra exporturilor mexicane şi canadiene, ca măsură de represalii pentru comerţul cu fentanil.

Guvernul Sheinbaum a oferit Statelor Unite cooperarea în combaterea traficului de droguri şi a migraţiei ilegale, dar a subliniat că suveranitatea teritorială a Mexicului este inviolabilă.

