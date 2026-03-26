Culisele negocierilor dintre SUA și Iran. De ce au rămas în viață, deocamdată, un ministru și președintele Parlamentului de la Teheran

Statele Unite și Israelul i-au scos temporar — pentru următoarele patru-cinci zile — de pe lista țintelor de eliminat pe ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, și pe președintele Parlamentului țării, Mohammad Bagher Ghalibaf, au declarat pentru The Wall Street Journal (WSJ) surse bine informate.

Potrivit acestora, decizia a fost luată pentru ca reprezentanții autorităților iraniene să poată participa la negocierile la nivel înalt, în cazul în care acestea vor avea loc în viitorul apropiat.

Înainte de aceasta, Washingtonul a transmis Teheranului un plan de pace în 15 puncte. Acesta include încetarea ostilităților pe durata negocierilor, deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru libera navigație, limitarea programului de rachete al Iranului la necesitățile de autoapărare, încetarea finanțării forțelor proxy ale Teheranului în Orientul Mijlociu, demontarea instalațiilor nucleare de la Natanz, Isfahan și Fordo, precum și predarea către AIEA a aproximativ 450 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%.

În schimb, SUA sunt gata să ridice sancțiunile nucleare împotriva Teheranului, să ofere asistență în dezvoltarea energiei nucleare civile la centrala de la Bushehr și să anuleze mecanismul de restabilire automată a sancțiunilor ONU împotriva Iranului. Potrivit canalului de televiziune israelian Channel 12, principalele prevederi ale planului american coincid cu condițiile pe care Iranul le-a respins anul trecut.

La rândul său, Teheranul a prezentat Statelor Unite cerințe „foarte stricte” pentru începerea negocierilor privind încetarea focului, au declarat surse familiarizate cu situația pentru The Wall Street Journal (WSJ).

Potrivit acestora, Teheranul a cerut ridicarea tuturor sancțiunilor împotriva țării, garantarea neînnoirii acțiunilor militare, permisiunea ca Iranul să-și păstreze programul de rachete fără restricții, precum și perceperea unei taxe pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Oficialii americani consideră cererile Iranului nerealiste și subliniază că acestea vor îngreuna ajungerea la un acord cu Teheranul.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Washingtonul a purtat negocieri „foarte productive” cu Teheranul, în urma cărora părțile au ajuns la „înțelegeri” cu privire la o serie de chestiuni. În special, potrivit acestuia, Iranul a acceptat să renunțe definitiv la armele nucleare. În același timp, oficialii iranieni au negat faptul că ar fi avut loc negocieri directe. Conform Axios, comunicarea dintre părți s-a realizat prin intermediari — Pakistan, Turcia și Egipt.

