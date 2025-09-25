Live TV

Cum a fost salvat un ostatic de la un motel din Texas de curierul care a livrat o comandă agresorului

Data publicării:
Patrulă de poliție în SUA
Patrulă de poliție în SUA FOTO: Getty Images

Un șofer al unui serviciu de livrări a ajutat recent poliția din Texas să împiedice o luare de ostatici după ce a raportat că a livrat coliere de plastic, un topor și alte articole suspecte la o cameră de motel ca parte a unei comenzi, scrie The Guardian care citează autoritățile și presa locală.

Într-un comunicat de presă publicat pe rețelele de socializare, poliția din orașul Sweetwater a anunțat că a fost chemată luni dimineață la un motel local de către un angajat al serviciului de livrări care a devenit suspicios în legătură cu anumite articole pe care le-a livrat într-o cameră la cererea unui client al platformei.

Poliția nu a dezvăluit exact care erau articolele în cauză. Însă martorii au declarat pentru posturile de televiziune KTAB și KRBC din Texas că, printre altele, livrarea includea saci de gunoi, coliere de plastic, înălbitor și un topor.

Când polițiștii s-au apropiat de camera în care fuseseră livrate obiectele respective, Neil Cooper, în vârstă de 42 de ani, din Snyder, Texas, le-a spus că e înarmat și că nu va ieși, a declarat poliția. Polițiștilor li s-a spus, de asemenea, că „în cameră se afla probabil un ostatic”.

Ostaticul a reușit să iasă din cameră în timp ce poliția a stabilit contactul cu Cooper, a relatat poliția. Neil Cooper s-a predat în cele din urmă poliției după ce a vorbit cu un negociator de criză din departamentul de siguranță publică din Texas, potrivit anchetatorilor.

Poliția a declarat că Cooper a fost închis pentru răpire agravată, precum și pentru fabricarea/livrarea de droguri ilegale.

Între timp, persoana pe care poliția o consideră a fi fost ostatică în acest scenariu a fost, de asemenea, reținută – pentru că inițial nu s-a identificat, dar și în legătură cu un mandat anterior neexecutat pentru fabricarea/distribuirea de droguri ilegale în Snyder.

Poliția a identificat platforma care îl angaja pe șoferul din centrul cazului ca fiind DoorDash. Solicitată marți să comenteze, compania a declarat că a confirmat poliției că șoferul de livrări nu lucra pentru DoorDash în mod specific, în ciuda informațiilor preliminare furnizate de martori.

Comentariile de pe rețelele sociale sub postarea poliției din Sweetwater privind arestarea lui Cooper l-au lăudat pe șofer.

„Bravo [livratorului] pentru că a fost atent la detalii!!”, a scris un utilizator. Altul a adăugat: „Felicitări livratorului DoorDash pentru că a fost vigilent și nu a plecat pur și simplu”.

Șoferii de livrări din SUA atrag frecvent atenția mass-media pentru probleme legate de aplicarea legii cu care se confruntă, chiar și atunci când nu sunt direct implicați.

De exemplu, în luna mai, un șofer al serviciului de livrări online DoorDash a fost împușcat și rănit în nordul statului New York după ce s-a rătăcit, i s-a descărcat bateria telefonului mobil și s-a oprit la o casă pentru a vedea dacă cineva de acolo comandase mâncarea pe care încerca să o livreze. Autoritățile l-au acuzat pe un funcționar al administrației locale de tentativă de omor după împușcătură. Ulterior, inculpatul a pledat nevinovat, spunând că se temea de o intrare prin efracție în casă și că își proteja legal familia.

