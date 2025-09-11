Live TV

Cum a reușit să fugă asasinul lui Charlie Kirk după atacul din campusul universitar. Ce a dezvăluit ancheta poliției

Law enforcement officials, including members of an FBI forensics team, investigate a wooded area near the crime scene where political activist Charlie Kirk was shot and killed at Utah Valley University in Orem, Utah
Anchetatorii caută indicii în cazul asasinului lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Ce se știe despre identitatea asasinului

Anchetatorii în cazul uciderii influencerului Charlie Kirk, un cunoscut suporter al lui Donald Trump, au oferit primele date din dosar. Ei au reușit să reconstituie traseul asasinului, atât la sosirea în campus, cât și după ce a tras focul fatal și au recuperat câteva amprente. 

Suspectul în cazul asasinării activistului Charlie Kirk a sosit în campusul Universității Utah Valley în ziua atacului, la ora 11:52, au declarat achetatorii americani, potrivit BBC.

Focul de armă care l-a ucis pe Kirk a fost tras după circa o jumătate de oră, în jurul orei 12:20.

Anchetatorii au declarat că atacatorul „a intrat în campus, a urcat pe scări până pe acoperiș, a traversat acoperișul și a ajuns la locul de unde a tras”.

După ce l-a împușcat pe Charlie Kirk, trăgătorul „s-a deplasat în cealaltă parte a clădirii, a sărit de pe clădire și a fugit din campus într-un cartier”.

El a fost avantajat și de haosul creat în campus după atac.

Apoi, trăgătorul a fugit într-o zonă împădurită, unde a fost găsită arma care se crede că a fost folosită în împușcături – o „pușcă cu bolt de mare putere”.

Autoritățile nu au precizat unde se află această zonă împădurită, mai arată BBC.

În plus, anchetatorii au găsit „amprente de încălțăminte, amprente palmare și amprente ale antebrațului”, care sunt în curs de analiză.

Ce se știe despre identitatea asasinului

Autoritățile au declarat că încă lucrează la identificarea trăgătorului. Nu au fost dezvăluite multe detalii despre suspect, deși anchetatorii s-au referit la el ca fiind de sex masculin.

Departamentul de Siguranță Publică din Utah a declarat că suspectul „se integra bine în instituția universitară” și „pare să fie de vârstă universitară”.

Autoritățile au declarat că au imagini cu autorul împușcăturilor, dar nu le vor face publice încă – însă le vor face publice dacă nu vor avea succes și vor avea nevoie de ajutorul publicului.

Autoritățile au clarificat, de asemenea, că cele două persoane pe care le-au interogat în ziua atacului, imediat după împușcături, erau „persoane de interes”, nu suspecți.

Citește și: SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil

