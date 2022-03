„România este în siguranţă”, acesta este mesajul transmis de David Muniz, însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite la Bucureşti. Americanii sunt gata să trimită şi mai mult sprijin ţării noastre, dacă situaţia o impune, a declarat diplomatul într-un interviu acordat în exclusivitate Digi24. Șeful misiunii diplomatice a SUA mai spune că investitorii americani sunt interesați de sectorul energetic, cu atât mai mult cu cât România s-a poziționat deja ca lider în regiune care vrea să ajute la obținerea independenței energetice a Europei.

Cristina Cileacu: Parteneriatul dintre Statele Unite și Europa este foarte puternic, deși rușii au încercat să ne separe, în toate modurile posibile. Vedem prezența Statelor Unite în România, o vedem și pe flancul estic. Care sunt pașii următori?

David Muniz, Chargé d’Affaires la Ambasada SUA din București: Primul lucru pe care l-aș spune pentru telespectatori este că este într-adevăr o onoare pentru mine să fiu şeful misunii, să conduc misiunea într-un moment ca acesta, într-o ţară aliată atât de puternică precum România. Parteneriatul nostru strategic nu a fost niciodată mai puternic și cred că astăzi vedem, dacă vreți, manifestarea fizică a acestui parteneriat. Statele Unite sunt aici cu forţe mari, ca aliat NATO. Suntem umăr la umăr alături de voi și ceilalți aliați ai noștri aici, în România. NATO este cea mai puternică alianţă militară din istorie. Spunem frecvent asta şi cred că acum demonstrăm asta. Ce înseamnă? Este o alianţă a statelor democratice şi apărăm valorile democratice. Lupta care se derulează în vecinătate, acest război tragic pe care dl. Putin l-a început voit, este un exemplu al ameninţării la adresa ţărilor noastre, a modului nostru de viaţă şi a valorilor noastre. Şi vedeţi astăzi că apărăm toate acestea. Și este important, așa cum ai spus, această unitate pe care o vedem între aliați. Cred că l-a surprins pe dl. Putin, într-o oarecare măsură, să vadă cât de repede şi puternic ne-am unit ca să ne opunem lui, ca să luăm măsuri să oprim ceea ce face.

Este important, cred, pentru români să înțeleagă că sunt bine protejați în cadrul alianței NATO, că orice atac, pe orice bucăţică, orice centimetru din teritoriul oricărui aliat este un atac asupra noastră a tuturor. Vezi deja răspunsul la ameninţare şi cred că te poţi aştepta să vezi un răspuns și mai accentuat al SUA, mai mult sprijin SUA în România. Este, de asemenea, foarte bine să vedem toate trupele și soldații noștri lucrând împreună. Am avut privilegiul să merg recent la Mihail Kogălniceanu, unde am văzut la un loc contingente din Germania și Italia și, desigur, Statele Unite și România. Acum auzim că Belgia şi alţi aliaţi trimit trupe. Acesta este un semn vizibil de reasigurare pentru noi toți că alianța noastră funcționează și este puternică. Acesta a fost un lucru minunat pe care l-am văzut. Nu este ceva ce vedem des, din fericire pentru că nu avem astfel de crize des, dar este liniștitor să vedem asta. Și cred că, am auzit de fapt de la mulți români, din toate categoriile sociale, că sunt într-adevăr, foarte încrezători şi încurajaţi când văd asta. Așa că vreau să le spun telespectatorilor să știe că suntem aici ca aliați, ca să vă protejăm. România este în siguranţă.

Consultări intense pe axa Washington - București

Cristina Cileacu: David, arhitectura de securitate din regiune s-a schimbat practic, pentru că acum avem războiul la granițele noastre. Sunt foarte multe discuții în aceste zile. Toată lumea vorbeşte cu toată lumea şi presupun că şi tu faci la fel. Cu cine te-ai întâlnit la cel mai înalt nivel din România şi despre ce ai vorbit?

David Muniz: Trebuie să spun că și aceasta este o experiență unică pentru mine în cariera mea diplomatică. Nu cred că am mai fost vreodată nicăieri într-un moment în care cantitatea de consultări între guvernul meu și guvernul gazdă, oriunde a trebuit să fim, a fost atât de consecventă, de regulată și atât de activă, cum este aici. Suntem în contact cu guvernul român la fiecare nivel, în fiecare zi. Ai văzut cât de des președintele Biden și vicepreședintele Harris și-au sunat omologii de aici, din România, din întreaga Europă și din întreaga lume. Ai văzut vizite şi apeluri telefonice de la secretarul apărării şi de la alţi lideri cu rang înalt. Tocmai l-am chemat pe consilierul Departamentului de Stat aici, Derek Chollet, care a avut întâlniri excelente și angajamente aici, cu omologii săi. Așadar, îţi pot spune că suntem în mod frecvent în contact zilnic la cele mai înalte niveluri de guvernare aici, în România, ca să gestionăm toate efectele acestei crize și să ne coordonăm acțiunile prevăzute mai departe. Aşa că este o experienţă excelentă și în ciuda provocărilor cu care ne confruntăm, acesta este unul dintre lucrurile pe care sunt foarte mândru că le văd.

Cristina Cileacu: Antony Blinken vizitează regiunea, dar nu vine la București sau în România, iar în același timp se discută la Washington despre o posibilă vizită a vicepreședintelui Statelor Unite, Kamala Harris, care ar ajunge în România și Polonia. Ce să înţeleagă românii din aceste vizite, ce simbolizează aceste vizite?

David Muniz: Cred că este foarte important şi cred că ai pus punctul pe I în întrebare. Statele Unite vor ca aliaţii să ştie că sunt alături de ei şi suntem, dar pentru noi să fim prezenți fizic și să vizităm regiuni arată cu adevărat scopul și hotărârea noastră. Așa că atunci când auziți despre aceste tipuri de vizite și vedeți că se întâmplă, ele sunt ca să le arătăm aliaților noștri că suntem prezenți. M-am bucurat să văd că secretarul de stat (n.r. Blinken) va vizita Moldova. Moldova a fost ameninţată de ruşi. Moldova încearcă să-şi urmeze drumul spre Vest, știm toți ce se întâmplă acolo, are provocări și vulnerabilități. Este foarte bine să vedem că el merge acolo, în sprijinul acestui prieten al Statelor Unite, într-un moment de criză. Dar, în general, din nou, vedeți acum oficiali americani asigurându-vă că suntem prezenţi vizibil printre aliații noștri, în această perioadă importantă.

Investitorii americani, interesați de sectorul energetic din România și de IT

Cristina Cileacu: Am văzut că Exxon, de exemplu, îşi mută afacerile din Rusia. Iar întrebarea este: ne putem aștepta să vedem acest consorțiu dezvoltând mai multe afaceri aici, în România? Și, în același timp, vedem, de asemenea, că investițiile să spunem mai mici din Ucraina vin spre România. Sunt investitii americane din Ucraina care vin în România?

David Muniz: Este greu pentru mine să vorbesc despre investiţiile americane din Ucraina. Nu este domeniul meu de expertiză. Pot spune, în general, că există o mulțime de investiții americane în România și mereu sunt mai multe care vin. Adică, suntem, după cele mai precise calcule, al cincilea cel mai mare investitor străin din România și sunt foarte mulţi investitori americani foarte mulțumiți aici. Unele dintre cele mai importante companii ale noastre investesc în Romania şi au investit de mult. Când vine vorba de industria offshore şi de petrol si gaze, ştim că ExxonMobil a vândut sau lucrează la finalizarea vânzării blocului său offshore. Aceasta este o decizie pe care ExxonMobil o ia, este o companie foarte mare, știu ce fac, cunosc piața globală și fac această alegere. Dar există întotdeauna posibilitatea ca noi investitori să vină.

Nu pot vorbi în mod exact, din motive de confidenţialitate, dar pot să îţi spun că sunt investitori americani din sectorul energetic care se uită constant la oportunitățile din România.

Unul dintre domeniile pe care le ştii și mulți dintre telespectatori sunt familiarizați cu el este parteneriatul în creștere privind energia nucleară civilă. Și pot să îţi spun că avem discuții foarte, foarte active acum despre acele proiecte, în special proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni (SMR), cu care ne-am obişnuit deja. Când privim peisajul energetic din Europa de astăzi și vedem toate schimbările care se produc din cauza acestui atac vicios din partea domnului Putin, un lucru făcut deja a fost clarificarea opiniilor noastre privind securitatea energetică și independența în Europa și poţi vedea schimbările rapide care au loc. România s-a poziționat deja ca lider care ajută această schimbare. Deci, asta va implica o cantitate semnificativă de investiţii şi parteneriate cu SUA. Deci, din nou, este un sector foarte interesant, iar România este pregătită să facă multe lucruri bune aici.

Cristina Cileacu: Înainte ca ruşii să înceapă războiul din Ucraina, discursul Statelor Unite era puţin schimbat, să spunem, în cazul nostru, pentru că vorbeaţi despre faptul că din punct de vedere al securităţii suntem bine și acum trebuie să trecem la pasul următor, afaceri. Dar oamenii de obicei nu sunt răbdători. Întrebarea este, ce putem vedea în acest an, legat de investiții SUA în România?

David Muniz: Pot să îţi spun care sunt, în general, sectoarele la care ne uităm. Discutăm mereu cu investitorii. Tocmai am vorbit despre energie. Și cred că acesta este un sector în care vă puteți aștepta să vedeți multă activitate. Aşa că acesta ar fi un domeniu. De asemenea, cred că în sectorul IT. Vorbim frecvent cu unele dintre cele mai mari firme din lume care sunt interesate să îşi majoreze investiţiile aici şi să colaboreze cu guvernul român. Știm că există o agendă determinată de PNRR, așa se cheamă aici, Planul Național de Redresare şi Rezilienţă, privind digitalizarea. Firmele noastre sunt gata să ajute. Iar asta implică, desigur, investiţii şi parteneriate și există multe alte posibilități.