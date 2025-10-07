Live TV

De ce Stephen King este autorul cel mai cenzurat în şcolile publice americane. „Lista neagră” a autorilor indezirabili

Data actualizării: Data publicării:
stephen king
Foto: Profimedia Images
Din articol
„Lista neagră” „O cultură a cenzurii” Noi interdicții Reprezentările LGBTQ+ interzise Rezistență civilă

Raportul anual al PEN America dezvăluie amploarea fără precedent a cenzurii în şcolile publice americane. Maestrul horrorului şi suspansului Stephen King este vizat în mod special de interdicţiile înregistrate pentru anul şcolar 2024-2025.

În numeroase biblioteci şcolare din Statele Unite, un mare nume al literaturii americane a dispărut de pe rafturi: Stephen King. Cărţile autorului în vârstă de 78 de ani, care abordează supranaturalul, violenţa şi sexualitatea într-un limbaj crud, cristalizează tensiunile administraţiei Trump şi ale susţinătorilor săi. În aşa măsură încât maestrul horrorului este cel mai cenzurat scriitor din şcolile americane, potrivit ultimului raport al PEN America, intitulat „The Normalization of Book Banning, Banned in the USA” (Normalizarea interzicerii cărţilor, interzise în SUA), scrie News.ro.

În studiul său publicat în octombrie 2025, asociaţia, care apără libertatea de exprimare în Statele Unite, avertizează asupra „normalizării îngrijorătoare” a interzicerii cărţilor în Statele Unite şi arată cum legile în vigoare în anumite state americane permit retragerea cărţilor considerate „inadecvate” din instituţiile şcolare.

Dacă Stephen King se află în fruntea clasamentului autorilor ale căror opere au fost cele mai interzise, acest lucru se explică prin motive mecanice. Cărţile sale (numeroase) sunt prezente în mii de biblioteci şcolare, ceea ce multiplică numărul operelor cenzurate. Astfel, 87 dintre titlurile sale au fost interzise de 206 ori în total în întreaga ţară.

Citește și

Stephen King: „Trump este un trădător, un nenorocit iubitor de Putin”

„Lista neagră”

Alături de el, scriitoarea pentru tineri Ellen Hopkins, autoarea de „romane romantice fantastice” Sarah J. Maas, scriitoarea Jodi Picoult sau mangaka-ul japonez Yūsei Matsui au fost în mod special vizaţi de aceste interdicţii. Un fenomen simptomatic al tensiunilor ideologice care sfâşie sistemul educaţional american pe probleme rasiale, de identitate LGBTQ+ sau de reprezentare a genului şi sexualităţii.

Procesul retragerii unor autori sau lucrări

Părinţii, profesorii sau chiar elevii pot fi la originea acestor interdicţii. În general, procesul implică o discuţie între toate părţile, astfel încât un profesor, o şcoală sau un district şcolar să ia decizia de a retrage cartea.

Cu toate acestea, PEN America relatează că majoritatea interdicţiilor nu au urmat această procedură. Fie pentru că organizaţiile militante sau ale aleşilor au exercitat presiuni asupra deciziei. Fie pentru că şcolile au preferat să retragă cartea, de teamă să nu fie în conformitate cu legea - chiar şi atunci când aceasta a fost suspendată, nu a fost încă adoptată sau nu impune retragerea directă a cărţii.

„O cultură a cenzurii”

Rar în istoria ţării au fost retrase în mod sistematic atât de multe cărţi de pe rafturi, potrivit raportului. Şi, după cum avertizează Sabrina Baêta, responsabilă principală a programului Libertatea de a citi al PEN America, „nicio bibliotecă nu va fi cruţată dacă interdicţiile locale şi statale privind cărţile vor continua să afecteze libertatea de a citi în şcolile publice”.

„Având în vedere că administraţia Trump promovează acum o cultură a cenzurii manifeste, principiile noastre fundamentale de libertate de exprimare, de cercetare liberă şi de acces la cărţi diverse şi incluzive sunt grav ameninţate. Interdicţiile asupra cărţilor constituie un obstacol în calea unei lumi mai juste, mai informate şi mai echitabile”, declară ea.

Noi interdicții

Pentru anul şcolar 2024-2025, PEN America a înregistrat 6.870 de noi interdicţii, care afectează operele a aproape 2.600 de artişti, dintre care 2.308 autori, 243 ilustratori şi 38 traducători. Această cenzură ar fi devenit atât de obişnuită încât bibliotecarii şi educatorii se aşteaptă acum să primească liste de titluri „inadecvate” ca pe o fatalitate.

Acest lucru este cu atât mai adevărat în Florida, statul cel mai afectat de retragerea cărţilor, care a înregistrat 2.304 cazuri de interdicţii pentru anul şcolar 2024-2025. Texas şi Tennessee - bastioane conservatoare - completează trio-ul de frunte cu mecanisme legislative care facilitează retragerea masivă a cărţilor din bibliotecile şcolare.

Acest fenomen riscă să devină şi mai pregnant de când administraţia Trump a emis mai multe decrete executive care reafirmă „drepturile părinteşti” ale familiilor asupra educaţiei copiilor lor. Deşi niciunul dintre aceste decrete nu vizează direct cărţile, acestea au servit drept justificare pentru retragerea a aproape 600 de cărţi din şcolile Departamentului de Educaţie al Departamentului Apărării în iulie 2025. Aceste instituţii destinate familiilor militarilor americani sunt prezente în întreaga lume.

Reprezentările LGBTQ+ interzise

De la explozia protestelor din 2021, cărţile care reprezintă identităţi LGBTQ+ sunt în mod special în vizorul autorităţilor, fiind sistematic asimilate conţinutului „sexual”.

De atunci, întregi secţiuni ale literaturii au fost retrase sub pretextul eliminării cărţilor „inadecvate” sau „obscene”. Cărţile ilustrate, destinate celor mai mici, nu au fost scutite: „And Tango Makes Three”, „Everywhere Babies” sau „The Family Book”, care includeau reprezentări LGBTQ+, au fost calificate drept „sexualmente explicite” şi retrase.

Recenta hotărâre a Curţii Supreme a Statelor Unite în cazul Mahmoud v. Taylor ar putea accentua această cenzură la nivel naţional, întrucât impune şcolilor să ofere o opţiune de retragere părinţilor care se opun cărţilor ilustrate LGBTQ+ din motive religioase.

Rezistență civilă

Şi mai îngrijorător este faptul că cenzorii nu se mai limitează la bibliotecile şcolare, ci se iau acum de târgurile de carte, donaţiile de cărţi şi chiar bursele destinate sprijinirii învăţământului public. În Virginia, şcoala din Lynchburg City a cerut familiilor să returneze exemplarele din „Free Speech Handbook” (Manualul libertăţii de exprimare) distribuite elevilor din ciclul primar, pe motiv că ar conţine „satiră pentru adulţi”.

Manualele şcolare şi programele de studiu sunt, de asemenea, contestate. În Colorado, un consiliu şcolar a respins un manual de istorie pentru menţiunile sale referitoare la mişcarea Black Lives Matter. În Florida, un manual de biologie a fost contestat în mod oficial pentru secţiunile sale referitoare la schimbările climatice, evoluţie, COVID-19 şi purtarea măştii.

Dacă cenzura devine o practică obişnuită, asociaţia subliniază că percepţia acestor interdicţii rămâne neschimbată în opinia publică. Majoritatea americanilor se opun restricţiilor de acces la cărţi în şcolile publice şi, în general, îngrădirii libertăţii de a citi. Astfel, se organizează o rezistenţă civilă, atât la nivel naţional, cât şi la nivel statal sau local, pentru a lupta împotriva acestei cenzuri.

 

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
2
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
4
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Afirmația care spune totul despre caracterul Emmei Răducanu
Digi Sport
Afirmația care spune totul despre caracterul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
furtuna ploaie vreme rece
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și...
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
„Trădarea a venit la final”: Cum l-a forțat Donald Trump pe Benjamin...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.
Care este salariul unui director de sănătate publică și de ce nu vor...
INUNDATII CONSTANTA, ploi
Măsuri de urgență în Constanța, Călărași și Ialomița: autoritățile au...
Ultimele știri
Viktor Orban lansează noi acuzații la adresa lui Volodimir Zelenski. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Budapesta
Lovitură pentru Rusia, după ce Ungaria și-a retras veto-ul. Decizie dură a UE, motivată de operațiunile de sabotaj ale Moscovei
Dronele ucrainene au lovit rafinăria din Tiumen, 2.000 de km în interiorul Rusiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cristian diaconescu face declaratii
Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia. Schimbări și la ambasada din SUA. Unde ar putea ajunge Dacian Cioloș (surse)
Elicopter Sacramento
SUA: Un elicopter medical s-a prăbuşit pe autostrada Sacramento. Trei persoane sunt în stare critică
180414-N-DO281-1242
Decizia privind rachetele Tomahawk este „aproape luată”, afirmă Trump. Apar și condițiile: „Cred că ar trebui să pun această întrebare”
Anne Applebaum
Jurnalistă americană, specialistă în spațiul ex-sovietic: „Dacă aștepți SUA, vei aștepta prea mult”
razboi ucraina (2)
Ar putea blocajul guvernului SUA să afecteze livrările de arme către Ucraina? Ce răspunde Zelenski
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Simpson, declarații sincere la 45 de ani: „În tinerețe mă îmbrăcam pentru bărbați. Acum o fac doar...
Cancan
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Când vin ninsorile în București. Meteorologii au stabilit data probabilă a primului strat de zăpadă
Digi FM
Irina Columbeanu, dezvăluiri despre relația cu Mr. Pink, actualul partener al mamei ei: „Vorbesc zilnic cu...
Digi Sport
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Detaliul ascuns care trăda nesiguranța lui Keith Urban lângă Nicole Kidman. O creatoare de conținut l-a...
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos