Ploile torenţiale care au căzut în zona Pacific Northwest au provocat inundaţii în mare parte din regiune, din Oregon în nordul statului Washington şi în British Columbia, unde zeci de drumuri au fost închise şi zeci de mii de persoane au fost evacuate, potrivit Reuters.

Ploile abundente au început în cursul acestei săptămâni, fiind aduse în regiune de un sistem pe care meteorologii îl numesc ”râu atmosferic”, un vast curent purtat de aer de umiditate intensă, direcţionat spre continent dinspre Oceanul Pacific.

Partea cea mai grea a furtunii a fost înfruntată de zona de vest a statului Washington, cu avertizări de inundaţii de-a lungul munţilor Cascade şi Olympic şi la Puget Sound, precum şi de o fâşie din nordul statului Oregon, o regiune unde locuiesc circa 5,8 milioane de persoane, potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie din SUA.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aceeaşi furtună a adus ploi torenţiale şi inundaţii în vestul Montanei şi într-o zonă din nordul statului Idaho.

Circa 100.000 de locuitori din vestul statului Washington se aflau sub ordine de evacuare de nivel 3, prin care li se cerea să plece imediat în zone mai înalte, cei mai mulţi fiind din zona rurală Skagit County, la nord de Seattle, a afirmat Karina Shagren, purtător de cuvânt al Diviziei de management al urgenţelor din acest stat.

Se crede că aproximativ 3.800 dintre cei evacuaşi au nevoie de un adăpost temporar, a declarat şeful serviciilor de urgenţă din Skagit County, Julie de Losada.

Shagren a afirmat că în regiune au fost desfăşurate echipe de salvare din apă, însă nu s-au raportat victime sau persoane dispărute ori izolate în inundaţii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cele mai grave inundaţii au fost raportate de-a lungul râurilor Skagit, Snohomish şi Puyallup. Peste 30 de autostrăzi şi zeci de drumuri mai mici au fost închise din cauza inundaţiilor din regiune, afirmă oficialii statului.

Mai multe porţiuni întinse ale BNSF Railway, o linie ferată de marfă care deserveşte zona Pacific Northwest, au fost luate de ape sau închise din cauza inundaţiilor, a anunţat compania, invocând cantităţi de precipitaţii de 10-17 inci sau peste, în multe zone.

Până în prezent, digurile de control al inundaţiilor şi barajele au rezistat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Însă oficialii au afirmat că se aşteaptă ca nivelul râului Skagit să crească cu peste două picioare peste cel record, joi noapte, în apropiere de oraşele Mount Vernon şi Burlington din Skagit County, având potenţialul de a acoperi digurile şi testându-le rezistenţa pentru prima dată de la reparaţiile făcute după cele mai recente inundaţii majore din zonă, în 2021.

”Situaţia este impredictibilă, este periculoasă şi nu ştim exact ce se va întâmpla când acele ape vor veni”, a declarat Robert Ezelle, directorul Diviziei de management al urgenţelor din stat.

Serviciul de Meteorologie a arătat că furtuna a lăsat cantităţi de ploaie între 12,7 şi 25,4 centimetri pe zone extinse din Pacific Northwest, cu o cantitate totală în 72 de ore de peste un picior (30 de cm) până joi, de-a lungul flancurilor vestice ale Cascades.

”E vorba de multă apă”, a spus Shagren, chiar şi pentru o regiune obişnuită cu vremea umedă.

Guvernatorul statului Washington, Bob Ferguson, a emis, miercuri, o declaraţie de urgenţă pentru întreg statul pentru a urgenta ajutoarele federale pentru dezastre, în contextul prognozelor privind inundaţii catastrofice şi depăşirea nivelurilor istorice ale râurilor.

Autostrăzi spre Vancouver, închise

În British Columbia, cinci dintre cele şase autostrăzi canadiene care duc spre oraşul-port de la Pacific Vancouver au fost închise din cauza inundaţiilor, a căderilor de stânci şi a riscului de avalanşe, au anunţat, joi, autorităţile locale.

”Situaţia este în evoluţie şi este foarte dinamică”, a afirmat Ministerul Transporturilor din British Columbia, provincia în care este situat Vancouver – cel mai mare port al ţării.

Accesul spre Vancouver se bazează în principal pe o reţea limitată de autostrăzi şi căi ferate care traversează Munţii Stâncoşi, vulnerabilă la vremea extremă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La sfârşitul anului 2021, un râu atmosferic a lăsat, în două zile, o cantitate de ploi echivalentă cu cea dintr-o lună, în sudul provinciei British Columbia, provocând inundaţii şi alunecări de teren care au dus la moartea a patru persoane, au întrerupt accesul feroviar spre Vancouver şi au cauzat pagube de peste 500 de milioane de dolari canadieni (363,35 milioane de dolari americani).

Furtuna provocată de râul atmosferic era aşteptată să scadă în intensitate joi seară, dar Serviciul de Meteorologie a avertizat că ploile care continuă rămân o ameninţare în ceea ce priveşte inundaţiile în regiunea saturată de precipitaţii.

Astfel de furtuni nu sunt neobişnuite pe coasta pacifică a SUA, însă meteorologii afirmă că ele vor deveni mai frecvente şi extreme, în următorul secol, dacă încălzirea planetei indusă de schimbările climatice provocate de om continuă în acest ritm.

Editor : C.A.