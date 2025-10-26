Live TV

Dezvăluiri din discuția dintre Donald Trump și Mike Pence din ziua asaltului asupra Capitoliului SUA: „Asculți de oamenii greșiți”

donald trump - mike pence
Foto: REUTERS/Carlos Barria

În ziua în care susținătorii săi au atacat Capitoliul SUA din cauza înfrângerii sale în alegerile prezidențiale din 2020, Donald Trump l-a sunat pe vicepreședintele său de la acea vreme, Mike Pence, și i-a spus că va rămâne în istorie ca un „laș” dacă va certifica rezultatul scrutinului, potrivit unei noi cărți, relatează The Guardian.

Aceste detalii au ieșit la iveală duminică, când ABC News a publicat un fragment din cartea pe care o va lansa în curând corespondentul său politic Jonathan Karl. Cartea, intitulată „Retribution”, menționează notițele lui Pence din convorbirea telefonică din 6 ianuarie 2021 cu Trump, care se pare că încerca să-și facă vicepreședintele să se simtă rușinat și să refuze să certifice victoria lui Joe Biden.

„Dacă faci asta, am făcut o mare greșeală acum cinci ani”, i-ar fi spus Trump lui Pence. „Vei rămâne în istorie ca un laș.”

Conform cărții, înainte de a-și îndeplini în cele din urmă datoria de a certifica victoria lui Biden, notele lui Pence susțin că i-a spus lui Trump că amândoi au depus „un jurământ de a susține și apăra Constituția”.

„Nu e nevoie de curaj pentru a încălca legea”, îl citează Pence pe Trump în însemnările sale. „E nevoie de curaj pentru a respecta legea.”

Notițele citate în „Retribution” spun că Trump i-ar fi spus lui Pence: „Asculți de oamenii greșiți”.

Pence a spus public că a certificat victoria lui Biden, în ciuda dorințelor lui Trump, deoarece știa că nu avea dreptul legal de a anula înfrângerea electorală a lui Trump în fața lui Biden. Această poziție a venit în momentul în care Trump și aliații săi au susținut că fraudatorii electorali ar fi trucat alegerile din 2020 în favoarea lui Biden, ducând la victoria acestuia.

Mai mulți susținători ai lui Trump au luat cu asalt Capitoliul SUA, cerând fără succes spânzurarea lui Pence și întârziind cu câteva ore sesiunea comună a Congresului care certifica victoria lui Biden.

Autoritățile federale nu l-au acuzat niciodată pe Trump în legătură cu atacul. Cu toate acestea, conform „Retribution”, procurorii au analizat notițele lui Pence ca probe din orele care au precedat atacul.

Procurorii au condamnat sau cel puțin au pus sub acuzare penală peste 1.500 de oameni care au avut un rol în atacul din 6 ianuarie, pe care o comisie bipartidă a Senatului SUA l-a legat de mai multe decese, inclusiv sinuciderile unor polițiști care au apărat Capitoliul în acea zi.

Ulterior, în ianuarie, una dintre primele măsuri luate de Trump după ce a învins-o pe Kamala Harris – vicepreședinta lui Biden – în alegerile prezidențiale din 2024, a fost grațierea sau comutarea pedepselor tuturor persoanelor implicate în atacul asupra Capitoliului.

Fragmentul din Retribution a apărut la câteva zile după ce Steve Bannon, care a fost strategul șef al Casei Albe în timpul primului mandat al lui Trump, a declarat într-un interviu acordat revistei Economist că prevede că Trump va obține „un al treilea mandat” în 2028, în ciuda faptului că acest lucru este interzis de Constituția SUA.

„Oamenii ar trebui să se obișnuiască cu asta”, a spus Bannon, care a promovat un „plan” care urma să fie prezentat ulterior și care ar fi ocolit amendamentul constituțional care limitează mandatul președinților SUA la două mandate.

La exact patru ani de la asaltul din 6 ianuarie 2021, Congresul SUA se reunește din nou: De data aceasta, Donald Trump este învingător

20 de ani de închisoare, una din cele mai mari pedepse pentru atacul de la Capitoliu. „Este violenţa politică personificată”

