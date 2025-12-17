Live TV

Directorul morgii de la Harvard a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru că fura organe de la cadavre. Cum funcționa schema

Data publicării:

Fostul director al morgii de la Harvard Medical School din cadrul prestigioasei universităţi americane a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de organe şi resturi umane, a anunţat marţi Departamentul de Justiţie al SUA.

Cedric Lodge, 58 de ani, şi soţia sa Denise Lodge, 65 de ani, condamnată la rândul său la un an şi jumătate de închisoare pentru că a facilitat vânzarea de organe furate, au fost arestaţi în mai 2023.

Cedric Lodge, director până în mai 2023 al morgii de la Harvard Medical School, era acuzat că făcuse parte din 2018 până în 2022 dintr-o "reţea naţională de indivizi care cumpărau şi vindeau resturi umane furate de la Harvard şi dintr-o morgă din Arkansas", potrivit justiţiei federale.

Directorul morgii de la prestigioasa universitate, una dintre cele mai vechi din SUA, situată în apropiere de Boston, "fura organe şi alte părţi de cadavre date ştiinţei pentru cercetare şi educaţie medicală, înainte de incinerarea lor", informează AFP, potrivit Agerpres.

Cedric Lodge "a prelevat resturi umane, în special organe, creiere, piele, mâini, feţe, capete disecate şi alte părţi de la cadavre date în scop de cercetare şi studiu", a precizat Departamentul de Justiţie în comunicatul său.

El preleva aceste resturi "fără ştirea angajatorului său, a donatorului şi familiei sale" şi le transporta la domiciliul său din New Hampshire.

"După ce a vândut resturi umane împreună cu soţia sa Denise Lodge, ei le expediau cumpărătorilor în alte state sau cumpărătorul intra direct în posesia lor şi le transporta el însuşi", a detaliat departamentul, subliniind că resturile umane erau "revândute cu profit".

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
4
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
5
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse
Se reia circulația pe ambele sensuri pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Care este perioada în care este valabilă măsura
tir
Trafic blocat pe Drumul Expres Craiova-Pitești, după ce un TIR a lovit parapetul și a rămas blocat
robot china
China a scos în intersecție un robot polițist pentru a dirija traficul. Imaginile au devenit virale
fake news screenshot
MAI avertizează asupra unui fake news despre controlul total al traficului: „Tema a fost reluată periodic în ultimii doi ani”
emilia jitaru-calugarita-roma
Povestea fotbalistei românce devenită călugăriță, care a dirijat traficul la Roma. „Important era ca lumea să mă asculte”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan in finlanda
Nicușor Dan afirmă că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în...
GRECIA FINANTE -AFP Mediafax Foto-ARIS MESSINIS
Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Cea mai mare parte din...
Rodica Stănoiu
Noi date din dosarul privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, interviu în direct la Digi FM, de la ora 13.00. Principalele declarații, în format video și livetext pe Digi24.ro
IGSU: „Pragul pentru autorizația PSI nu se reduce de la 600 la 200 mp.” Precizări după avertismentele HoReCa privind impactul economic
DOCUMENT AUR a depus două moțiuni simple împotriva miniștrilor de Justiție și Interne
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dublă minune pentru o femeie, în doar câteva săptămâni. Ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a vindecat...
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Denis Alibec și Dennis Politic, ultimele informații despre situația lor la FCSB. Mai rămân din ianuarie?
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Adio „dată de expirare” pe alimente în România. Schimbarea propusă promite mai puțină risipă, dar cere mai...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
O superbă actriță, fascinată total de Tom Cruise: “E dovada că poți fi un geniu și un om bun în același timp”
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...