Spiritul Crăciunului i-a cuprins deja pe unii șoferi din România, care au început să își decoreze mașinile în spiritul Sărbătorilor. Luminițe, coarne de reni sau alte obiecte decorative înveselesc atmosfera în trafic, în aceste zile aglomerate. „Toată lumea zâmbește, mă filmează, mă postează pe internet”, mărturisește un tânăr din Bihor, care și-a decorat, anul acesta, mașina cu luminițe colorate. Atenție, însă, până unde mergeți cu imaginația: modificările considerate periculoase de polițiști pot fi sancționate cu amenzi usturătoare.

Proprietarul unei Dacia 1300 și-a transformat mașina într-un pom de Crăciun pe patru roți. Tânărul are jumătate din vârsta mașinii pe care a decorat-o cu sute de beculețe colorate.

„Toată lumea râde, zâmbește, toată lumea mă filmează, îmi face poze, mă postează pe internet”, spune Andrei care, întrebat daca s-a întâlnit și cu mașini de poliție răspunde: „De multe ori. Râd, zâmbesc, nu au treabă!”

„Mașina este wow, iese în evidență foarte bine! Și noi ne-am gândit să facem așa. Sper să nu ne ia Poliția talonul”, spune o tânără.

„Mie mi se pare o idee foarte misto, atât timp cât nu deranjează pe nimeni, mai ales că aduce un zâmbet pe fața oamenilor în perioada asta foarte tristă”, e de părere altcineva.

Totuși, împodobirea mașinii cu decorațiuni de Crăciun poate fi riscantă în anumite situații.

„Obturarea vizibilității, distragerea atenției atât pentru el, cât și pentru alți șoferi sunt acceptate de polițiști, în măsura în care nu pun în pericol siguranța rutieră. Obiectele care depășesc cu mult dimensiunile autovehiculului sunt periculoase”, explică instructorul auto, Dan Popa.

Amplasarea obiectelor decorative pe parbriz, geamuri laterale sau oglinzi este complet interzisă. Chiar și un banal steguleț pus pe caroseria mașinii poate fi motiv de amendă.

„Sunt pasibili a fi sancționați cu amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare”, transmite, pentru Digi24, Sorin Indrieș, Serviciul Poliției Rutiere Bihor.

Moda mașinilor împodobite de Crăciun a fost preluată din țările occidentale. Pe rețelele sociale, filmulețe cu astfel de vehicule devin repede virale.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia