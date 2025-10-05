Live TV

Donald Trump a aprobat desfășurarea Gărzii Naționale în Chicago: „Să protejeze agenţii şi bunurile federale"

Data publicării:
garda nationala -sua
Donald Trump a făcut din lupta împotriva imigrației ilegale o prioritate. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

La aproape o lună de când a amenințat cu o intervenție militară, președintele american Donald Trump a autorizat desfășurarea a 300 de membri ai Gărzii Naționale în Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, relatează AFP, conform Agerpres. 

„Preşedintele Trump a autorizat ca 300 de membri ai Gărzii Naţionale să protejeze agenţii şi bunurile federale" în Chicago, a transmis purtătoarea sa de cuvânt Abigail Jackson.

Anunțul a stârnit critici. Senatorul democrat din Illinois, Dick Durbin, a calificat decizia drept „complet nejustificată” și a precizat că Donald Trump „nu încearcă să combată criminalitatea, ci să răspândească frica".

Donald Trump a făcut din lupta împotriva imigrației ilegale o prioritate, calificând sosirea „criminalilor veniți din străinătate” în SUA ca pe o „invazie”.

Amintim că, în septembrie, un judecător federal din California a decis că trimiterea Gărzii Naţionale de către Donald Trump la Los Angeles, în această vară, a fost ilegală. Liderul american a trimis trupe ale Gărzii Naţionale la Los Angeles în iunie, ca răspuns la protestele faţă de raidurile împotriva imigranţilor.

În aceeași lună, mii de locuitori din Washington D.C. au manifestat pentru a-i cere preşedintelui american să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naţionale.

Donald Trump a numit încă un oraș unde va desfășura Garda Naţională pentru a lupta împotriva criminalităţii: „Primarul e democrat”

Suma pe care administrația Trump vrea să o ofere copiilor imigranți pentru a pleca din SUA: „O formă de constrângere a minorilor”

