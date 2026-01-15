Live TV

Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez: „Un apel lung, productiv şi politicos"

profimedia-1066130305
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și președintele SUA, Donald Trump Foto: Profimedia

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a confirmat miercuri că a discutat telefonic cu Donald Trump, descriind apelul ca fiind lung, productiv şi politicos, la doar câteva minute după ce preşedintele american a evocat o lungă conversaţie, notează AFP.

Pe rețelele sociale, Delcy Rodriguez a descris apelul ca având loc într-un cadru de respect reciproc.

Am discutat o agendă de lucru bilaterală în beneficiul popoarelor noastre, precum şi probleme nerezolvate în relaţia dintre guvernele noastre, a declarat ea, la mai puţin de două săptămâni după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către forţele americane. 

La rândul său, Donald Trump a vorbit despre conversație cu reporterii, numind-o pe Rodriguez „o persoană fantastică” și subliniind progresele pozitive.

Acesta pare să fie primul contact telefonic direct cunoscut între cei doi lideri în contextul schimbărilor dramatice din conducerea Venezuelei de la începutul lunii ianuarie 2026, anunță presa internațională.

Preşedinta interimară a Venezuelei Delcy Rodriguez, care a făcut o scurtă declaraţie presei miercuri, nu va călători în Statele Unite pentru a se întâlni cu Donald Trump din cauza „paşaportului expirat”, a glumit fratele ei, preşedintele Adunării Naţionale Jorge Rodriguez.

Frații machiavelici și „spărgătorul de cranii”. Care sunt cele „patru familii” care se luptă pentru putere în Venezuela

