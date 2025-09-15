Donald Trump amenință că va declara stare urgență în Washington. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump a avertizat luni că va declara starea de urgenţă în Washington, după ce primarul capitalei SUA, Muriel Bowser, a declarat că poliţia locală nu va coopera cu autoritatea pentru vămi şi imigraţie (ICE, Immigration and Customs Enforcement), transmite Reuters.

Disputa între poliţie şi ICE este legată de o prevedere privind informaţiile despre străinii care trăiesc sau intră ilegal în Statele Unite. Măsurile în domeniu erau deja criticate chiar înainte de ameninţarea lui Trump, pe motiv că reprezintă o depăşire a atribuţiilor autorităţilor federale.

Luna aceasta, mii de protestatari au ieşit în stradă după ce preşedintele a ordonat desfăşurarea unor militari din Garda Naţională în Washington, "pentru a restabili legea, ordinea şi siguranţa publică".

Trump susţinuse că infracţionalitatea este ridicată în oraş, iar ulterior a afirmat în reţeaua sa Truth Social că rezultatul prezenţei Gărzii Naţionale a fost că, "În numai câteva săptămâni. 'Locul' este absolut înfloritor (...) pentru prima dată după decenii, practic NICIO INFRACŢIUNE" (n. red.: majusculele îi aparţin preşedintelui).

El i-a acuzat pe "democraţii radicali de stânga" că fac presiuni ca Bowser să informeze guvernul despre lipsa de cooperare cu ICE.

Garda Naţională funcţionează ca o miliţie subordonată guvernatorilor celor 50 de state americane, cu excepţia cazurilor în care este convocată în serviciul federal. Oraşul Washington este situat însă în Districtul Columbia, care nu este un stat, iar acolo Garda se subordonează direct preşedintelui.

