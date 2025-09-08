Live TV

Donald Trump, condamnat în apel să plătească 83 de milioane de dolari pentru calomnie

Donald Trump. Foto: GettyImages

O curte de apel din New York a confirmat luni condamnarea lui Donald Trump din primă instanţă la plata a 83,3 milioane de dolari către autoarea E. Jean Carroll pentru că a defăimat-o, pe fondul unor acuzaţii de viol, relatează AFP şi Reuters.

În acest proces civil, preşedintele american a fost condamnat în ianuarie 2024 de un juriu popular, care l-a considerat vinovat de defăimarea fostei editorialiste a revistei „Elle” după ce aceasta l-a acuzat de viol în anii 1990.

Juriul a recunoscut intenţia lui Donald Trump de a-i „aduce prejudicii” lui Elizabeth Jean Carroll, notează sursele citat de News.ro.

Luni, Curtea de Apel a celui de-al doilea circuit al SUA din Manhattan a respins argumentul lui Trump potrivit căruia verdictul din ianuarie 2024 ar trebui anulat, deoarece el merita imunitate prezidenţială în procesul intentat de Carroll.

„Despăgubirile acordate în mod corespunzător de juriu au fost rezonabile, având în vedere faptele extraordinare şi grave ale acestui caz”, a scris un complet format din trei judecători într-o opinie unanimă.

Pe 13 iunie, Curtea de Apel a confirmat un verdict separat al juriului din mai 2023, care i-a acordat lui Carroll 5 milioane de dolari despăgubiri împotriva lui Trump pentru calomnie şi agresiune sexuală.

Elizabeth Jean Carroll, în vârstă de 81 de ani, fostă editorialistă a revistei „Elle”, l-a acuzat pe Trump că a agresat-o în anul 1996 într-o cabină de probă a magazinului Bergdorf Goodman. Trump a negat iniţial acuzaţia ei, în iunie 2019, spunând unui reporter că E. Jean Carroll „nu era genul lui” şi că inventase povestea pentru a-şi vinde memoriile „What Do We Need Men For?” (De ce avem nevoie de bărbaţi?). El a repetat în esenţă comentariile sale dintr-o postare pe Truth Social din octombrie 2022, ceea ce a dus la verdictul de 5 milioane de dolari, deşi juriul nu a constatat că Trump a violat-o pe Carroll.

Despăgubirea de 83,3 milioane de dolari a cuprins 18,3 milioane de dolari pentru prejudiciul emoţional şi de reputaţie şi 65 de milioane de dolari daune punitive.

În ultimul său apel, Trump a susţinut că decizia Curţii Supreme a SUA din iulie 2024, care îi acorda imunitate penală substanţială, îl proteja şi de răspunderea în cazul civil intentat de Carroll. El a susţinut că a vorbit despre Carroll în 2019 în calitate de preşedinte şi că neacordarea imunităţii i-ar putea submina independenţa puterii executive.

Trump a mai spus că judecătorul districtual american Lewis Kaplan, care a supervizat ambele procese, a comis şi alte greşeli, inclusiv eliminarea mărturiei sale că, vorbind despre Carroll, a vrut doar să se apere pe sine, pe familia sa „şi, sincer, preşedinţia”.

În iunie, Carroll a lansat o altă carte de memorii, „Not My Type: One Woman vs. a President” (Nu e genul meu: o femeie împotriva unui preşedinte), despre bătăliile sale juridice împotriva lui Trump.

