Donald Trump este pe cale să doboare recordul de imigranți deportați din SUA: „Este doar începutul”

Cu peste 500.000 de imigranți deportați de la preluarea mandatului de către președintele Donald Trump în ianuarie, administrația este pe cale să depășească semnificativ numărul record de persoane deportate din Statele Unite, relatează Fox News.

De la revenirea lui Trump la Biroul Oval pe 20 ianuarie, administrația a deportat peste 515.000 de imigranți ilegali, potrivit unui înalt oficial al Departamentului Securității Interne.

Secretarul adjunct al DHS, Tricia McLaughlin, a declarat pentru Fox News Digital că administrația este „pe cale să doboare recorduri istorice” prin deportarea a 600.000 de imigranți până la sfârșitul primului an al mandatului lui Trump.

Conform spuselor sale, în total, peste două milioane de imigranți au părăsit SUA, dintre care 1,6 milioane au plecat de bunăvoie, iar peste 515.000 au fost deportați. Alți 485.000 de imigranți ilegali au fost arestați de DHS de la preluarea mandatului de către Trump.

McLaughlin a susținut că „acesta este doar începutul” și că liderul de la Casa Albă și secretarul pentru securitate internă Kristi Noem „au relansat o agenție care a fost denigrată și împiedicată să-și îndeplinească atribuțiile în ultimii patru ani”.

„Imigranții ilegali aud mesajul nostru de a pleca acum sau de a suporta consecințele. Acum, imigranții se întorc chiar înainte de a ajunge la granițele noastre”, a spus McLaughlin, indicând ceea ce ea a numit o scădere de 99,99% a migrației prin Darien Gap din Panama.

„În fața unui număr istoric de ordonanțe emise de judecători activiști, ICE, CBP și Garda de Coastă a SUA au înregistrat progrese istorice în îndeplinirea promisiunii președintelui Trump de a aresta și deporta străinii ilegali care au invadat țara noastră.”

Editor : A.M.G.