Live TV

Donald Trump este pe cale să doboare recordul de imigranți deportați din SUA: „Este doar începutul”

Data publicării:
deportare SUA
Foto: Getty Images

Cu peste 500.000 de imigranți deportați de la preluarea mandatului de către președintele Donald Trump în ianuarie, administrația este pe cale să depășească semnificativ numărul record de persoane deportate din Statele Unite, relatează Fox News.

De la revenirea lui Trump la Biroul Oval pe 20 ianuarie, administrația a deportat peste 515.000 de imigranți ilegali, potrivit unui înalt oficial al Departamentului Securității Interne.

Secretarul adjunct al DHS, Tricia McLaughlin, a declarat pentru Fox News Digital că administrația este „pe cale să doboare recorduri istorice” prin deportarea a 600.000 de imigranți până la sfârșitul primului an al mandatului lui Trump. 

Conform spuselor sale, în total, peste două milioane de imigranți au părăsit SUA, dintre care 1,6 milioane au plecat de bunăvoie, iar peste 515.000 au fost deportați. Alți 485.000 de imigranți ilegali au fost arestați de DHS de la preluarea mandatului de către Trump.

McLaughlin a susținut că „acesta este doar începutul” și că liderul de la Casa Albă și secretarul pentru securitate internă Kristi Noem „au relansat o agenție care a fost denigrată și împiedicată să-și îndeplinească atribuțiile în ultimii patru ani”.

„Imigranții ilegali aud mesajul nostru de a pleca acum sau de a suporta consecințele. Acum, imigranții se întorc chiar înainte de a ajunge la granițele noastre”, a spus McLaughlin, indicând ceea ce ea a numit o scădere de 99,99% a migrației prin Darien Gap din Panama.

„În fața unui număr istoric de ordonanțe emise de judecători activiști, ICE, CBP și Garda de Coastă a SUA au înregistrat progrese istorice în îndeplinirea promisiunii președintelui Trump de a aresta și deporta străinii ilegali care au invadat țara noastră.”

Citește și:

Administrația Trump a deportat peste 37.000 de persoane în prima lună de mandat. Deportările se vor intensifica lunile viitoare

Cum a răsturnat Trump sistemul juridic pentru a-și atinge obiectivele de deportare și a face din tribunale capcane pentru imigranți

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trotineta
1
Trotinetă electrică găsită „parcată” la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt...
Hacker
4
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
5
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Digi Sport
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse...
intrarea in sala CCR
Scandalul pensiilor speciale ale magistraților ia amploare. Care sunt...
cseke attila face declaratii
Casele de până în 150 mp, ridicate fără autorizație. Cseke Attila...
florin jianu govro
Patronatele cer înghețarea salariului minim. Liderul IMM, Florin...
Ultimele știri
Momentul în care o dronă a Moscovei ucide un soldat rus, după ce acesta se predase armatei ucrainene
Cseke Attila nu exclude varianta unui referendum după decizia CCR: „Este o preocupare majoră a societății. Oamenii văd inegalitățile”
Când va fi reluată furnizarea gazelor pentru clienții afectați de explozia de la blocul din Rahova. Anunțul Distrigaz
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin-donald trump
Summitul Trump - Putin de la Budapesta, nesigur. Întâlnirea dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov a fost amânată
Steven Pifer
Summitul de la Budapesta, o capcană pentru Trump. Ce crede un fost ambasador american la Kiev despre cedarea Donbasului
Donald Trump - Anthony Norman Albanese meeting at White House
SUA şi Australia, acord de miliarde de dolari pentru aprovizionarea cu „pământuri rare”. „Ducem parteneriatul la un nivel superior”
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Donald Trump „a vorbit în continuu” în întâlnirea cu Zelenski și s-a plâns că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
Ongoing construction on the East Wing of the White House, where U.S. President Donald Trump’s proposed ballroom is being built, in Washington, D.C.
O parte a Casei Albe a fost demolată pentru a face loc sălii de bal a lui Donald Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Edi Iordănescu a cerut rezilierea cu Legia Varşovia! Întâlnire decisivă cu şefii clubului. Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
Pro FM
Olga Guțanu, scandal în familie după relația cu CRBL. Cum a reacționat mama ei: „Nu a acceptat. A spus că o...
Film Now
Cele două filme în care Zac Efron și Nicole Kidman au jucat împreună. Cum a fost relația dintre cei doi pe...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
3.600.000 pensionari au o pensie care nu le ajunge pentru un trai decent. La ce trebuie să renunțe?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”