Donald Trump l-a grațiat pe un fost președinte din America Centrală condamnat pentru trafic de droguri

Data publicării:
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images

Fostul preşedinte hondurian Juan Orlando Hernandez a fost eliberat luni din penitenciarul din SUA unde executa o pedeapsă de 45 de ani pentru acuzaţii de trafic de droguri şi de arme de foc, potrivit registrului Biroului Federal al Închisorilor, transmite Reuters.

Soţia sa, Ana Garcia, a scris într-o postare pe o reţea socială că Hernandez a fost eliberat după ce a fost graţiat de preşedintele american Donald Trump.

''După aproape patru ani de suferinţă, aşteptare şi încercări dificile, soţul meu Juan Orlando Hernandez a redevenit un om liber, datorită graţierii acordate de preşedintele Donald Trump', a scris ea, potrivit Reuters şi AFP.

Eliberarea survine la câteva zile după alegerile prezidenţiale din Honduras, în care Trump l-a sprijinit pe candidatul Nasry Asfura al Partidului Naţional (conservator), care se confruntă cu liberalul Salvador Nasralla.

Cele mai recente rezultate ale scrutinului îi arată pe cei doi candidaţi practic la egalitate, fiecare cu aproape 40% din voturi.
Partidul lui Asfura a construit un parteneriat strâns cu Washington în mandatul lui Hernandez, care a condus Honduras din 2014 până în 2022 şi a fost arestat şi extrădat la scurt timp după aceea.

Hernandez a fost condamnat în iulie 2024, însă a respins acuzaţiile aduse.

