Donald Trump pregătește o invazie terestră. Obiectivele pe care ar trebui să le atingă mii de soldați americani (reuters)

Administrația președintelui american Donald Trump ia în considerare posibilitatea de a trimite în Orientul Mijlociu mii de militari pentru a desfășura operațiuni terestre împotriva Iranului, au declarat pentru Reuters surse bine informate.

Potrivit acestora, trupele ar putea fi mobilizate pentru a asigura trecerea în siguranță a tancurilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz. În acest caz, ele vor trebui să ocupe poziții pe coasta iraniană de-a lungul rutei maritime.

De asemenea, se ia în considerare trimiterea unor unități terestre pe insula Kharg — un centru cheie pentru exportul de petrol iranian. Unul dintre interlocutorii agenției a calificat o astfel de operațiune drept „foarte riscantă” din cauza posibilității ca forțele iraniene să lovească insula cu drone și rachete.

În plus, se discută o operațiune de capturare de către armată a rezervelor de uraniu puternic îmbogățit deținute de Iran. „În acest moment, nu s-a luat o decizie privind trimiterea trupelor terestre, dar președintele Trump analizează cu înțelepciune toate opțiunile”, a declarat un reprezentant al Casei Albe.

În același timp, așa cum reamintește Reuters, Washingtonul planificase deja trimiterea în Orientul Mijlociu a unui grup de intervenție rapidă. Este vorba despre o unitate formată din peste 2.000 de pușcași marini. În total, gruparea americană din Orientul Mijlociu numără aproximativ 50.000 de militari.

Trump a declarat anterior că, începând cu 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat operațiunea militară „Furia epică” împotriva Iranului, armata americană a lansat atacuri asupra a peste 7.000 de obiective din întreaga țară. Potrivit acestuia, atacurile au vizat în principal ținte militare. Președintele a mai declarat că SUA au „distrus literalmente” totul pe insula iraniană Kark, cu excepția instalațiilor petroliere.

Anterior, șeful Casei Albe a spus că a luat decizia de a lovi Iranul pentru a împiedica Teheranul să obțină arme nucleare, pentru a distruge complet industria rachetelor țării și flota sa navală. În același timp, potrivit surselor Axios, Trump se aștepta la o victorie rapidă și evidentă. Conform previziunilor Casei Albe, războiul nu trebuia să dureze mai mult de patru-șase săptămâni, dar acum administrația se pregătește pentru un conflict mai îndelungat.

