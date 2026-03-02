Președintele Donald Trump a declarat, în primul discurs oficial de la începerea atacurilor asupra Iranului, sâmbătă, că SUA continuă operațiunile de amploare și că preconizează că acestea vor dura 4-5 săptămâni.

Liderul de la Washington a subliniat că după operațiunea „Midnight Hammer” în care SUA au distrus siturile nucleare iraniene, Teheranul și-a continuat planurile nucleare.

„Regimul dispunea deja de rachete capabile să lovească Europa și bazele noastre, atât locale, cât și din străinătate, și în curând ar fi avut rachete capabile să ajungă până în frumoasa noastră America”, a afirmat președintele SUA.

Președintele SUA a afirmat că programul de rachete al Iranului avea ca scop protejarea dezvoltării armelor nucleare. Trump a spus că, deși SUA era țara care dorea oprirea acestui program, „toată lumea ne susținea”.

El a mai subliniat că un regim iranian cu arme nucleare și rachete cu rază lungă de acțiune ar reprezenta o „amenințare intolerabilă” pentru Orientul Mijlociu, precum și pentru poporul american.

Liderul de la Washington a declarat că obiectivele operațiunii din Iran sunt „clare”, incluzând „distrugerea capacităților balistice ale Iranului” și „anihilarea Marinei sale”, pe lângă împiedicarea Republicii Islamice de a deține vreodată arme nucleare.

Președintele SUA a spus că țara „nu poate continua să înarmeze, să finanțeze și să dirijeze armate teroriste în afara granițelor sale”.

