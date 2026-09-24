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Donald Trump renunță la termenul „inteligență artificială”. Cu ce denumire a decis să-l înlocuiască și care este motivul

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Președintele american Donald Trump a decis ca administrația SUA să renunțe la termenul „inteligență artificială” și să folosească în schimb denumirea „superinteligență”. Liderul de la Casa Albă susține că termenul „artificial” face ca tehnologia să pară „falsă”, iar Departamentul de Stat le-a cerut deja diplomaților să adopte noua terminologie în documente, declarații și materiale de presă, relatează Euronews.

Ordinul a fost transmis într-un e-mail trimis la începutul acestei săptămâni de Michael Drager, adjunct al secretarului asistent în cadrul biroului, cu titlul, cât se poate de sugestiv, „Schimbarea terminologiei de la AI la SI”.

„În urma declarațiilor președintelui de astăzi de la Adunarea Generală, vă rugăm să înlocuiți toate referirile la «Artificial Intelligence» cu «Super Intelligence» în documentele și pozițiile noastre”, se arată în mesaj. Acesta precizează că abrevierea „SI” va fi utilizată „în toate declarațiile, pozițiile și materialele de presă de acum înainte”.

E-mailul, obținut miercuri de Associated Press, nu precizează dacă și alte structuri ale Departamentului de Stat trebuie să urmeze această indicație.

Schimbarea denumirilor a devenit o practică frecventă pentru Trump de la începutul celui de-al doilea mandat.

În ianuarie 2025, el a semnat un ordin executiv prin care Golful Mexic a fost redenumit „Golful Americii”, iar în august anul acesta a emis un alt ordin pentru redenumirea Lacului Ontario, împărțit de SUA și Canada, în „Lacul America”, pe fondul unei dispute comerciale cu Ottawa.

Niciuna dintre aceste schimbări nu a fost recunoscută de alte țări, deși Google și Apple și-au actualizat hărțile pentru a reflecta noua denumire a Golfului Mexic.

Adresându-se marți Adunării Generale a ONU, Donald Trump a susținut că termenul „artificial” nu face dreptate tehnologiei.

„Folosirea cuvântului «artificial» face ca inteligența să pară falsă, o face să sune fals și nu este falsă. Este, de fapt, uimitoare”, le-a spus el liderilor mondiali reuniți la ONU, anunțând că documentele guvernului american vor înlocui „de acum înainte” termenul „artificial” cu ceea ce el a numit „termenul mult mai precis «super»”.

Nimic nu a indicat că declarațiile ar fi fost făcute în glumă, iar biroul care coordonează misiunile SUA la ONU și la alte organizații multilaterale nu le-a tratat ca atare.

Consecințele depășesc însă simpla modificare a unor documente.

Trump a anunțat în weekend înființarea unei „AI Force”, iar dacă noua terminologie va fi menținută, aceasta ar urma, cel puțin teoretic, să devină „SI Force”.

Reprezentanții SUA au început deja să folosească termenul „SI” în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind riscurile inteligenței artificiale, unde directorii executivi ai OpenAI, Anthropic și Hugging Face au îndemnat unul dintre cele mai puternice organisme diplomatice din lume să țină sub control această tehnologie.

Noua terminologie apare într-un moment în care reprezentanți ai industriei lansează avertismente tot mai serioase cu privire la evoluția inteligenței artificiale.

Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, a afirmat că o inteligență artificială gestionată necorespunzător ar putea reprezenta un risc pentru întreaga umanitate.

Parlamentari americani, printre care senatorul Bernie Sanders, și-au exprimat îngrijorarea că tehnologia ar putea evolua mai rapid decât capacitatea oamenilor de a o controla, în timp ce cercetătorii au documentat cazuri în care agenți AI s-au comportat în moduri pe care nici propriii dezvoltatori nu le-au anticipat.

Aceste avertismente nu au modificat însă poziția de fond a lui Trump.

Președintele american a respins constant apelurile pentru o supraveghere mai strictă din partea autorităților, argumentând că reglementările ar putea diminua avantajul Statelor Unite în competiția cu China.

„Nu voi împiedica dezvoltarea unui lucru care va fi mai important decât Revoluția Industrială sau chiar decât internetul”, a scris Trump luni pe rețelele sociale, susținând totodată că SUA se află confortabil înaintea Beijingului în acest domeniu.

Momentul ales pentru schimbarea terminologiei o pune imediat la încercare: liderul chinez Xi Jinping a sosit miercuri la Washington pentru o vizită de stat, iar inteligența artificială se află printre principalele subiecte de pe agendă.

Editor : Ș.A.

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