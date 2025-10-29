Donald Trump s-ar putea întâlni cu premierul ungar Viktor Orban pe 8 noiembrie (presă)

Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să se vadă cu premierul ungar Viktor Orban pe 8 noiembrie, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect, citată de Bloomberg. Locul întâlnirii nu a fost încă stabilit, a spus persoana respectivă, care a cerut să nu fie identificată.

Orban a declarat la începutul acestei săptămâni că se va întâlni cu Trump la Washington pentru a discuta despre protejarea Ungariei de impactul sancțiunilor SUA asupra petrolului rusesc. Ungaria depinde de Moscova pentru cea mai mare parte a importurilor sale de petrol și gaze.

Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi din Uniunea Europeană, care au depus eforturi pentru a reduce dependența de energia rusă după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, Ungaria și-a intensificat achizițiile. Această dependență poate reprezenta acum un risc pentru securitatea energetică a Ungariei, din cauza sancțiunilor impuse de SUA asupra celor mai mari producători de petrol din Rusia, o măsură menită să-l aducă pe președintele Vladimir Putin la masa negocierilor privind Ucraina, arată Bloomberg.

Guvernul Ungariei a încercat să convingă administrația americană că statutul său de țară fără ieșire la mare nu-i lasă altă opțiune decât să depindă de petrolul rusesc, în ciuda existenței unui oleoduct alternativ care leagă Ungaria de Marea Adriatică, prin Croația.

Un înalt diplomat american a respins în mod explicit, în weekend, argumentul Budapestei că nu are alternative.

„Ungaria, spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă” pentru a reduce importurile de energie din Rusia, a declarat duminică ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat Fox News.

„Așadar, vom continua să colaborăm cu ei și vom colabora cu vecinii lor, precum Croația, și cu alte țări care îi pot ajuta să se elibereze de dependență”.

La Repubblica a scris că Viktor Orban a spus că sancţiunile anunţate săptămâna trecută de Donald Trump contra marilor companii petroliere ruseşti sunt o greşeală. Totuşi, Balazs Orban, consilierul politic al premierului ungar, a dezminţit afirmaţia şi a acuzat cotidianul italian că l-a citat greşit pe Viktor Orban.

