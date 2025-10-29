Live TV

Donald Trump s-ar putea întâlni cu premierul ungar Viktor Orban pe 8 noiembrie (presă)

Data publicării:
viktor orban si donald trump isi strang mana
Viktor Orban se bucură de protecția președintelui american Donald Trump. Foto: Facebook

Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să se vadă cu premierul ungar Viktor Orban pe 8 noiembrie, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect, citată de Bloomberg. Locul întâlnirii nu a fost încă stabilit, a spus persoana respectivă, care a cerut să nu fie identificată.

Orban a declarat la începutul acestei săptămâni că se va întâlni cu Trump la Washington pentru a discuta despre protejarea Ungariei de impactul sancțiunilor SUA asupra petrolului rusesc. Ungaria depinde de Moscova pentru cea mai mare parte a importurilor sale de petrol și gaze.

Spre deosebire de mulți dintre vecinii săi din Uniunea Europeană, care au depus eforturi pentru a reduce dependența de energia rusă după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, Ungaria și-a intensificat achizițiile. Această dependență poate reprezenta acum un risc pentru securitatea energetică a Ungariei, din cauza sancțiunilor impuse de SUA asupra celor mai mari producători de petrol din Rusia, o măsură menită să-l aducă pe președintele Vladimir Putin la masa negocierilor privind Ucraina, arată Bloomberg.

Guvernul Ungariei a încercat să convingă administrația americană că statutul său de țară fără ieșire la mare nu-i lasă altă opțiune decât să depindă de petrolul rusesc, în ciuda existenței unui oleoduct alternativ care leagă Ungaria de Marea Adriatică, prin Croația.

Un înalt diplomat american a respins în mod explicit, în weekend, argumentul Budapestei că nu are alternative.

„Ungaria, spre deosebire de mulți dintre vecinii săi, nu a făcut niciun plan și nu a luat nicio măsură activă” pentru a reduce importurile de energie din Rusia, a declarat duminică ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat Fox News. 

„Așadar, vom continua să colaborăm cu ei și vom colabora cu vecinii lor, precum Croația, și cu alte țări care îi pot ajuta să se elibereze de dependență”.

La Repubblica a scris că Viktor Orban a spus că sancţiunile anunţate săptămâna trecută de Donald Trump contra marilor companii petroliere ruseşti sunt o greşeală. Totuşi, Balazs Orban, consilierul politic al premierului ungar, a dezminţit afirmaţia şi a acuzat cotidianul italian că l-a citat greşit pe Viktor Orban.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - CEREMONIE SI DEMONSTRATIE - MILITARI SUA - 31 MAR 20
Precizările Pentagonului despre trupele americane de la Mihail...
tancuri, ue
Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea...
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken
Ministrul belgian al Apărării promite „să șteargă Moscova de pe...
Ultimele știri
Bărbat plecat pe munte, găsit într-un bordei al ciobanilor, cu hipotermie şi contuzii. „Puţin a lipsit ca deznodământul să fie altul”
Rheinmetall deschide o fabrică de obuze de 155mm în Bulgaria. În doi ani gigantul german va produce mai multe proiectile decât SUA
„E ca un coteț de porci”. Familii în case cu camere mici, întunecoase, fără baie și toaletă. România rămâne la coada clasamentului UE
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban cu figura dezamagita
Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar merge la Casa Albă pentru a-l îmbuna
69th anniversary of the Hungarian Uprising of 1956, in Budapest
Ungaria stă cel mai prost dintre țările UE în ceea ce privește statul de drept, potrivit unui nou raport
orban fico
Viktor Orban vrea o coaliție anti-Ucraina în UE. „Reconstrucția grupului Vișegrad este în desfășurare”
Peter Szijjarto
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla”
Trump și Orban
Orban spune că Trump a greşit când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse: „Preţurile la energie vor creşte”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Haos! UEFA, o nouă decizie bizară în războiul FCSB – Steaua! Unde a ajuns Cupa Campionilor Europeni
Adevărul
„Salvatorii” controversați care au sucit mințile românilor. Cum au ajuns să fie venerați de milioane de oameni
Playtech
Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii...
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e tratarea cancerului cu ceai de...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”