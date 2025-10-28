Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar merge la Casa Albă pentru a-l îmbuna

Premierul ungar Viktor Orban speră că preşedintele american Donald Trump va excepta Ungaria de la sancţiunile asupra importurilor de petrol şi gaz din Rusia, a relatat cotidianul italian La Repubblica, ceea ce a provocat critici din partea echipei şefului executivului de la Budapesta.

''Mă voi afla în curând la Washington pentru a discuta despre asta cu preşedintele Trump'', a declarat Orban pentru pentru publicaţia italiană.

El a menţionat că doreşte să discute despre modul în care poate fi creat un ''sistem durabil'' pentru Ungaria, care depinde masiv de petrolul şi gazul ruseşti.

La Repubblica a scris că Viktor Orban a spus că sancţiunile anunţate săptămâna trecută de Donald Trump contra marilor companii petroliere ruseşti sunt o greşeală. Totuşi, Balazs Orban, consilierul politic al premierului ungar, a dezminţit afirmaţia şi a acuzat cotidianul italian că l-a citat greşit pe Viktor Orban.

Potrivit ziarului italian, reporterul a întrebat dacă Trump a mers prea departe şi a făcut o greşeală cu ultimele sale sancţiuni. Viktor Orban a răspuns: ''Din punctul de vedere al Ungariei, da. Aşadar, vom încerca să găsim o ieşire, în special pentru Ungaria''.

Într-o postare făcută marţi pe Facebook, Balazs Orban a scris: ''Cazul este un exemplu de manual al modului în care media fake news încearcă să îi dividă pe cei care pledează pentru dialog şi pace şi nu pentru logica războiului''.

Balazs Orban a precizat că premierul ungar doar a subliniat că ţara sa este dependentă în mare măsură de petrolul şi gazul ruseşti şi că fără aceste produse preţurile ar ''exploda'' şi s-ar putea înregistra disfuncţionalităţi grave.

