Live TV

Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar merge la Casa Albă pentru a-l îmbuna

Data publicării:
Viktor Orban cu figura dezamagita
Foto: REUTERS / Bernadett Szabo

Premierul ungar Viktor Orban speră că preşedintele american Donald Trump va excepta Ungaria de la sancţiunile asupra importurilor de petrol şi gaz din Rusia, a relatat cotidianul italian La Repubblica, ceea ce a provocat critici din partea echipei şefului executivului de la Budapesta.

''Mă voi afla în curând la Washington pentru a discuta despre asta cu preşedintele Trump'', a declarat Orban pentru pentru publicaţia italiană.

El a menţionat că doreşte să discute despre modul în care poate fi creat un ''sistem durabil'' pentru Ungaria, care depinde masiv de petrolul şi gazul ruseşti.

La Repubblica a scris că Viktor Orban a spus că sancţiunile anunţate săptămâna trecută de Donald Trump contra marilor companii petroliere ruseşti sunt o greşeală. Totuşi, Balazs Orban, consilierul politic al premierului ungar, a dezminţit afirmaţia şi a acuzat cotidianul italian că l-a citat greşit pe Viktor Orban.

Potrivit ziarului italian, reporterul a întrebat dacă Trump a mers prea departe şi a făcut o greşeală cu ultimele sale sancţiuni. Viktor Orban a răspuns: ''Din punctul de vedere al Ungariei, da. Aşadar, vom încerca să găsim o ieşire, în special pentru Ungaria''.

Într-o postare făcută marţi pe Facebook, Balazs Orban a scris: ''Cazul este un exemplu de manual al modului în care media fake news încearcă să îi dividă pe cei care pledează pentru dialog şi pace şi nu pentru logica războiului''.

Balazs Orban a precizat că premierul ungar doar a subliniat că ţara sa este dependentă în mare măsură de petrolul şi gazul ruseşti şi că fără aceste produse preţurile ar ''exploda'' şi s-ar putea înregistra disfuncţionalităţi grave.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
carrefour
2
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
3
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
5
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Suma impresionantă donată de Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Suma impresionantă donată de Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan a încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR privind...
lia savonea
Lia Savonea îl contrazice pe Kelemen Hunor: „ÎCCJ nu este consilierul...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune...
ilie bolojan
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE...
Ultimele știri
Eurobarometru: 56% dintre cetățeni susțin extinderea UE. Care dintre țări sunt în favoarea primirii de noi membri
Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene americane zboară în interiorul furtunii Melissa. Imagini uluitoare din ochiul uraganului
Ajutoare pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: 51 de familii au primit câte 1.500 de lei de la Primăria Capitalei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc”
Donald Trump și Nicolas Maduro
„Zilele îi sunt numărate”. Un senator american îl amenință direct pe președintele venezuelean, Nicolas Maduro
U.S. President Trump visits Japan
Trump se laudă că a trecut printr-o examinare RMN. Acest lucru alimentează speculațiile
Donald Trump Sanae Takaichi
Vizita lui Donald Trump în Japonia: Premierul Sanae Takaichi promite „o nouă epocă de aur” a alianței cu SUA
orban fico
Viktor Orban vrea o coaliție anti-Ucraina în UE. „Reconstrucția grupului Vișegrad este în desfășurare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Ce spune Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, despre cazul Ștefaniei Szabo, doctorița găsită moartă în...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Bătaie ca-n filme la finala Cupei României dintre Steaua și Dinamo: „Vadim l-a convins pe Valentin Ceaușescu...
Adevărul
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere acțiune rapidă împotriva Rusiei
Playtech
Se scumpesc din nou facturile la curent. Cât vor plăti românii pentru energie electrică
Digi FM
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo au fost surprinse cu doar o zi înainte de tragedie. Ea a fost găsită fără...
Digi Sport
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile! Cristi Chivu și-a anulat...
Pro FM
Misha, fosta soție a lui Connect-R, răvășitoare într-o ținută sclipitoare. Fanii, impresionați de frumusețea...
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
Ce ar determina de fapt sensibilitatea la gluten. Un studiu coordonat de cercetători din Australia vine cu...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Mărturisiri neașteptate. Charlie Sheen admite că Denis Richards încă îl iubește, la aproape 20 de ani de la...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...