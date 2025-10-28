Live TV

Viktor Orban vrea o coaliție anti-Ucraina în UE. „Reconstrucția grupului Vișegrad este în desfășurare”

orban fico
Viktor Orban și Robert Fico. Sursa foto: REUTERS
„Rebelii” din grupul Vișegrad Premierul ungar pregătește lupta electorală acasă

Ungaria încearcă să formeze o nouă alianță politică în Uniunea Europeană alături de Cehia și Slovacia, cu o poziție comună sceptică față de sprijinul pentru Ucraina. Premierul Viktor Orban mizează pe „reconstrucția grupului Vișegrad 4” pentru a-și consolida influența la Bruxelles.

Ungaria caută să se alieze cu Cehia și Slovacia pentru a forma o coaliție sceptică față de Ucraina în cadrul Uniunii Europene, a declarat pentru POLITICO un consilier politic de rang înalt al premierului ungar Viktor Orbán.

Orbán speră să facă echipă cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câștigat recent alegerile parlamentare din Cehia, precum și cu premierul slovac Robert Fico, pentru a-și alinia pozițiile înaintea reuniunilor liderilor UE, inclusiv prin organizarea unor întâlniri comune înainte de summiturile europene, a spus consilierul.

Deși o alianță politică fermă este încă departe, o astfel de formulă ar putea îngreuna semnificativ eforturile Uniunii Europene de a sprijini financiar și militar Ucraina.

„Cred că se va întâmpla și va deveni din ce în ce mai vizibilă”, a spus directorul politic al premierului, Balázs Orbán, întrebat despre posibilitatea ca o alianță sceptică față de Ucraina să înceapă să acționeze ca un bloc în Consiliul European. „A funcționat foarte bine în timpul crizei migrației. Așa am putut rezista”, a mai spus el, referindu-se la așa-numitul grup Vișegrad 4, format din Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia, pe vremea când partidul eurosceptic Lege și Justiție conducea la Varșovia, după 2015.

„Rebelii” din grupul Vișegrad

În 1991, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria au încheiat, la Vișegrad, un acord de cooperare regională care să le faciliteze apropierea de NATO și Uniunea Europeană. După aderarea la UE, în 2004, grupul și-a pierdut din influență, dar criza refugiaților din 2015 i-a readus pe liderii din Europa Centrală pe aceeași linie, în opoziție cu politicile de la Bruxelles.

Atunci, premierul polonez Mateusz Morawiecki a fost liderul neoficial al alianței, care promova politici pro-familie, granițe externe puternice pentru UE și se opunea relocării obligatorii a migranților între statele membre.

O nouă alianță de tip Vișegrad ar include acum trei membri, nu patru. Premierul de centru-dreapta al Poloniei, Donald Tusk, este un susținător ferm al Ucrainei și este puțin probabil să se alăture unei alianțe cu Orbán.

Totuși, Fico și Babiš au reiterat pozițiile liderului ungar privind Ucraina, cerând dialog cu Moscova în locul presiunilor economice. Babiš a fost criticat pentru scepticismul său public în privința continuării sprijinului european pentru Kiev, iar ministrul ceh de externe a avertizat într-un interviu pentru POLITICO că Babiš ar fi „marioneta lui Orbán” la masa Consiliului European.

Chiar și așa, ar putea trece ceva timp până la reformarea unei versiuni noi a alianței Vișegrad. Deși reales premier al Slovaciei în 2023, Fico nu s-a aliat formal cu liderul ungar în domenii de politică specifice. Babiš, la rândul său, nu și-a format încă guvernul după victoria electorală recentă.

Premierul ungar pregătește lupta electorală acasă

Eforturile Ungariei de a-și construi alianțe politice la Bruxelles merg dincolo de Consiliul European, a spus Balázs Orbán. Partidul premierului ungar, Fidesz, care face parte din grupul de extremă dreapta Patrioții pentru Europa, ar putea să-și extindă parteneriatele în Parlamentul European, a adăugat el, menționând grupul conservatorilor și reformiștilor europeni (European Conservatives and Reformists), grupul de extremă dreapta Europa Națiunilor Suverane (Europe of Sovereign Nations) și „anumite grupuri de stânga” drept potențiali aliați.

Partidele tradiționale, precum Partidul Popular European (PPE), ar putea, mai devreme sau mai târziu, să se întoarcă împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ceea ce ar distruge majoritatea centristă care a susținut realegerea acesteia, a spus consilierul.

„Reconstrucția [grupului Vișegrad 4] este în desfășurare. Avem a treia cea mai mare facțiune din Parlamentul European. Avem o rețea de think tank-uri, foarte prezentă aici [la Bruxelles], care are și o ramură transatlantică. Și căutăm parteneri, aliați pe fiecare subiect”, a adăugat Balázs Orbán.

Mathias Corvinus Collegium, un think tank finanțat în mare parte de aliați ai liderului ungar și condus de Balázs Orbán, și-a extins prezența la Bruxelles de la lansarea sa în 2022. Premierul ungar, care se află la putere de 15 ani, se confruntă cu o luptă electorală anul viitor. Partidul Tisza al liderului opoziției, Péter Magyar, este în prezent mai popular decât partidul Fidesz al lui Orbán, potrivit unui sondaj al publicației.

Întrebat despre campania electorală ce urmează, consilierul a spus că va fi „dificilă, ca întotdeauna”, dând vina pe Bruxelles pentru ceea ce a numit „un efort organizat și coordonat de a încerca să înlăture guvernul ungar”, care ar include și „sprijin politic pentru opoziție”. Comisia Europeană afirmă că măsurile de suspendare a fondurilor pentru Ungaria derivă din încălcările legii UE de către Budapesta, nu dintr-o agendă politică.

Întrebat de asemenea dacă Budapesta îl susține în continuare pe comisarul ungar pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, despre care presa a relatat că ar fi recrutat spioni în instituțiile UE când era diplomat european, Orbán a spus că acesta „face o treabă excelentă.” „Sunt doar chestiuni folosite pentru a portretiza Ungaria ca o țară neloială față de instituțiile europene”, a adăugat el. „Vrem să fim în interior. Facem parte din club.”

