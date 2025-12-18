Live TV

Donald Trump se lansează în fuziunea nucleară: „Centralele ar trebui să furnizeze energie electrică accesibilă, abundentă şi fiabilă”

Data publicării:
Donald J Trump Delivers Prime-Time Address From The White House - 17 Dec 2025
Donald Trump, discurs de la Casa Albă. Foto: Profimedia

Compania-mamă a reţelei Truth Social, fondată de Donald Trump, va colabora cu compania americană TAE, care dezvoltă o tehnologie de fuziune nucleară, pe fondul unei cereri explozive de energie.

Trump Media and Technology Group (TMTG), activă şi în domeniul serviciilor financiare şi al criptomonedelor, va fuziona cu TAE pentru a crea "una dintre primele companii de fuziune nucleară listate la bursă", au anunţat companiile într-un comunicat comun joi, relatează AFP, potrivit Agerpres.

De asemenea, acestea au indicat planuri de a construi "prima centrală electrică de fuziune la scară industrială din lume" în 2026, cu o capacitate de 50 de megawaţi de electricitate.

Fuziunea, o tehnologie fără carbon, eliberează de patru ori mai multă energie decât fisiunea utilizată în prezent în centralele nucleare şi generează puţine deşeuri nucleare.

Câteva zeci de companii s-au lansat în această tehnologie la nivel internaţional, pe măsură ce nevoile de energie explodează odată cu dezvoltarea inteligenţei artificiale.

"Centralele de fuziune ar trebui să furnizeze energie electrică accesibilă, abundentă şi fiabilă, care va ajuta America să câştige revoluţia inteligenţei artificiale şi să-şi menţină dominaţia economică globală", se arată în comunicatul de presă.

La încheierea tranzacţiei, care se aşteaptă să fie finalizată la mijlocul anului 2026, acţionarii TMTG şi TAE vor deţine fiecare 50% din noua companie, evaluată la 6 miliarde de dolari.

Noua companie va fi condusă în comun de Devin Nunes, CEO al TMTG, şi Michl Binderbauer, CEO al TAE.

TMTG, care a intrat pe bursă în martie 2024, deţine Truth Social, platforma de streaming Truth+ şi Truth.Fi, care oferă servicii fintech.

