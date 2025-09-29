Donald Trump a declarat presei că este „ foarte încrezător” în instaurarea păcii în Gaza, în timp ce îl întâmpina pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă. Se așteaptă ca președintele SUA să promoveze un nou plan de pace pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Gaza în cadrul discuțiilor dintre cei doi, a anunțat The Guardian. Netanyahu afirmă însă că „nimic nu a fost încă finalizat”, în timp ce Hamas susține că nu a primit oficial propunerea.

Președintele SUA a subliniat anterior că „nu va permite” Israelului să anexeze Cisiordania ocupată de Israel. Acest lucru are loc în contextul în care o serie de țări occidentale - printre care Marea Britanie, Canada și Australia - au recunoscut oficial un stat palestinian independent.

Este a patra vizită pe care Netanyahu o efectuează la Washington în acest an, mai mult decât orice alt lider străin. El a vizitat pentru prima dată SUA în februarie, apoi s-a întors în aprilie pentru a discuta despre comerț și tarife. Netanyahu a fost ultima dată la Washington în iulie, la câteva zile după ce Israelul și SUA au efectuat atacuri asupra instalațiilor nucleare iraniene, arată jurnaliștii britanici.

În cadrul acestei vizite, Trump și Netanyahu au discutat un nou plan de pace în 21 de puncte, pe care președintele american speră că îl va pune capăt războiului din Gaza, potrivit The Guardian.

Între timp, războiul dintre Israel și Gaza se apropie de al doilea an. În primele ore ale dimineții de sâmbătă, un atac asupra unei case din centrul Gazei a provocat moartea a cel puțin 11 persoane, dintre care mai mult de jumătate erau femei și copii, potrivit oficialilor spitalului al-Ahli Arab din orașul Gaza.

Personalul medical a declarat că nouă membri ai aceleiași familii se numără printre cei uciși într-un atac israelian asupra taberei de refugiați Nuseirat, iar cel puțin șase persoane ar fi fost ucise în timp ce căutau ajutor în centrul și sudul Gazei.

În ultima sa actualizare, Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, afirmă că numărul actual al morților a crescut la 66.055 de la 7 octombrie 2023.

Ultimele atacuri au avut loc după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat la ONU că Israelul „trebuie să ducă la bun sfârșit misiunea” împotriva Hamas. Forțele aeriene israeliene afirmă că au lovit aproximativ 120 de ținte în Fâșia Gaza de vineri până acum, inclusiv, potrivit armatei, „clădiri utilizate de grupuri teroriste, agenți teroristi și alte infrastructuri”.

