Live TV

Efectul tarifelor lui Donald Trump. Autoritățile americane au făcut publică suma colectată de SUA în 2025 după aplicarea taxelor vamale

Data publicării:
sua taxe vamale
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Statele Unite au colectat peste 200 de miliarde de dolari din tarife vamale în acest an, ca urmare a noilor taxe impuse de preşedintele Donald Trump de la începutul lui 2025, a anunţat luni agenţia U.S. Customs and Border Protection (CBP), relatează CNBC. Anunţul vine în contextul în care Curtea Supremă analizează legalitatea acestor tarife.

Suma de peste 200 de miliarde de dolari se referă exclusiv la noile tarife introduse în actualul mandat al lui Donald Trump şi nu include taxele vamale impuse în timpul primului său mandat. Tarifele mai vechi nu fac obiectul contestărilor juridice, spre deosebire de cele noi.

La începutul acestui an, Trump a impus unilateral, fără aprobarea Congresului, aşa-numitele tarife reciproce” asupra importurilor din majoritatea ţărilor lumii. De asemenea, a introdus aşa-numitele „tarife pentru fentanil” asupra produselor din Canada, China şi Mexic, ca represalii pentru ceea ce administraţia americană consideră a fi eşecul acestor state în limitarea traficului cu droguri mortale către SUA.

Între 20 ianuarie şi 15 decembrie 2025, U.S. Customs and Border Protection a colectat peste 200 de miliarde de dolari din tarife, în baza a mai mult de 40 de ordine executive adoptate de administraţia preşedintelui Donald Trump”, a precizat CBP într-un comunicat.

Agenţia a subliniat că această sumă reflectă eficienţa sa în promovarea unui comerţ sigur şi corect şi în consolidarea securităţii economice şi naţionale a Statelor Unite.

Totuşi, în luna noiembrie, veniturile din tarife au scăzut pentru prima dată de când Trump a anunţat pachetul amplu de taxe vamale în aprilie. Guvernul a colectat 30,75 miliarde de dolari în noiembrie, uşor sub nivelul de 31,15 miliarde de dolari din octombrie. Scăderea este pusă pe seama încetinirii transporturilor de mărfuri către SUA şi a reducerii unor tarife de către administraţie.

Aplicarea legii de către CBP produce rezultate”, a declarat comisarul CBP, Rodney Scott, subliniind că agenţia protejează economia americană şi industriile locale prin controale riguroase şi acţiuni rapide împotriva încălcării legislaţiei comerciale.

Soarta acestor tarife depinde însă de decizia Curţii Supreme. Dacă instanţa va stabili că noile tarife sunt ilegale, companiile care au plătit până acum aceste taxe ar putea avea dreptul la rambursări. În luna august, Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a confirmat, cu o majoritate de 7 la 4, o decizie a Curţii de Comerţ Internaţional, care a stabilit că preşedintele nu avea autoritatea de a impune tarife fără consimţământul Congresului.

Puterea fundamentală de a impune taxe, precum tarifele, este conferită exclusiv ramurii legislative de Constituţie”, a arătat instanţa în motivare.

La sfârşitul lunii noiembrie, gigantul de retail Costco s-a alăturat unui grup de companii care au dat în judecată administraţia Trump, solicitând rambursarea integrală a tarifelor plătite în acest an şi suspendarea colectării acestora până la pronunţarea Curţii Supreme.

Citește și Elon Musk apără vizele H-1B și critică tarifele vamale ale lui Donald Trump: „Distorsionează piețele”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
3
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski - berlin - decembrie 2025
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite”
Trump Kimmel
Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump după afirmațiile președintelui despre Rob Reiner: „Este atât de urât și josnic”
Donald Tusk
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
Donald Trump cataloghează fentanilul drept „armă de distrugere în masă”
volodimir zelenski
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de pace pentru Ucraina: de la o forță multinațională la aderarea la UE
Recomandările redacţiei
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El...
vreme, iarna, toamna, meteo
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza...
Donald Trump și Uniunea Europeana UE
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui...
Asistentele verifica aparatuld e dializa al unui pacient.
Cazul femeilor infectate cu lepră la Cluj: toți clienții salonului de...
Ultimele știri
Accidentul de la 2 Mai: Înalta Curte judecă marți un recurs în casație în cazul lui Vlad Pascu
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este binevenit în țara sa: Este un tip dur
Programul Rabla: a treia sesiune din 2025. Câți bani sunt disponibili
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Sfârșit tragic! Puștiul care l-a jefuit pe Donnarumma și-a pus capăt zilelor în închisoare la doar 21 de ani
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Tavi Popescu, cauzele unei căderi uluitoare la FCSB: „Mintea e otrăvită”. Exclusiv
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Plățile cash se limitează! Intră în vigoare noile reguli. Cât vor mai putea plăti românii cu numerar
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cine a fost și cu ce s-a ocupat soția lui Rob Reiner. Cei doi au fost împreună peste 30 de ani și au avut...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...