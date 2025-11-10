Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Elon Musk a declarat că banii tradiționali ar putea dispărea, iar valoarea bunurilor și serviciilor va fi măsurată în unități de energie. În același timp, miliardarul le-a recomandat acționarilor să „păstreze acțiunile Tesla”.
Banii tradiționali ar putea dispărea în viitor. Această previziune a fost făcută de miliardarul și fondatorul Tesla, Elon Musk, în cadrul unei adunări a acționarilor companiei, relatează UNN.
Potrivit lui Musk, valoarea bunurilor și serviciilor va fi probabil măsurată în unități de energie.
Poate că în viitor nu vor mai exista bani deloc. Sau vor exista bani, dar vor putea fi măsurați în wați. De exemplu, câtă energie poate fi produsă în termeni de electricitate - a spus miliardarul.
În același timp, el a glumit că acționarii ar putea dori să „păstreze acțiunile Tesla”.