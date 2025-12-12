„Este cenzură pură”. Planul lui Donald Trump de a verifica rețelele sociale ale turiștilor care ajung în SUA, aspru criticat

Susținătorii libertății de exprimare l-au acuzat pe Donald Trump de „distrugerea libertăților civile” și de „cenzură pură și simplă”, după ce Casa Albă a anunțat că intenționează să solicite solicitanților de viză din zeci de țări să furnizeze istoricul rețelelor sociale, al convorbirilor telefonice și al e-mailurilor pentru verificare, înainte de a li se permite intrarea în SUA, scriu jurnaliștii The Guardian.

Într-o mișcare pe care unii comentatori au comparat-o cu cea a Chinei, iar alții au avertizat că ar decima turismul în SUA, inclusiv Cupa Mondială FIFA din 2026, Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că intenționează să aplice noile reguli în cazul vizitatorilor din 42 de țări, inclusiv Marea Britanie, Irlanda, Australia, Franța, Germania și Japonia, dacă doresc să intre în SUA cu viza Esta, utilizată în mod obișnuit.

Verificările vor fi efectuate atunci când un călător solicită viza Esta, astfel că li se „va cere solicitanților să furnizeze istoricul rețelelor sociale din ultimii cinci ani”, precum și „numerele de telefon utilizate în ultimii cinci ani”, alături de „adresele de e-mail utilizate în ultimii 10 ani”, arată documente guvernamentale.

„Gravitatea acestei măsuri nu trebuie subestimată”, a declarat Jemimah Steinfeld, directorul executiv al Index on Censorship din Londra.

Printr-o simplă căutare, orice postări critice la adresa lui Trump și a administrației sale ar putea fi dezvăluite și apoi ce? Admiterea în SUA va fi condiționată de atitudinea pozitivă față de președinte? Aceasta ar fi cenzură pură, iar rezultatul se va extinde mult mai departe, deoarece oamenii vor începe să se autocenzureze pentru a-și păstra deschisă ușa către SUA

Amnesty International UK a calificat planul ca fiind „total disproporționat față de orice necesitate legitimă la frontieră”.

„Acest moment arată cum „pantele alunecoase” ale drepturilor omului devin brusc prăpăstii. Ani de colectare necontrolată de date la frontiere, inclusiv în Marea Britanie, ne-au condus aici”, a declarat Javier Ruiz Diaz, responsabilul pentru tehnologie și drepturile omului al grupului.

Grupul de campanie Big Brother Watch a calificat planul drept „cea mai recentă dovadă a entuziasmului administrației Trump de a distruge libertățile civile în numele controlului frontierelor și al securității naționale”.

„Guvernul SUA ar avea acces în fiecare an la milioane de ani de conținut de pe rețelele sociale, marea majoritate a acestuia incluzând discursuri legale în Statele Unite”, a declarat Matthew Feeney, managerul de advocacy al grupului. „Acest lucru ar încuraja milioane de oameni care respectă legea, inclusiv mulți cetățeni americani, să se autocenzureze în criticile aduse guvernului SUA. Cam atât cu angajamentul administrației Trump față de libertatea de exprimare.”

Reacții și de la Bruxelles

La Bruxelles, decizia lui Trump a fost descrisă drept „ironică”, având în vedere că săptămâna trecută el a criticat amenda de 120 de milioane de euro aplicată de UE platformei X a lui Elon Musk, calificând-o drept „urâtă”.

Măsurile la frontieră au fost „o exagerare dramatică și o încălcare a drepturilor fundamentale”, a declarat eurodeputata germană Birgit Sippel, membră a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European.

Minky Worden, directorul inițiativelor globale la Human Rights Watch, a declarat că noile cerințe de intrare sunt „o cerință scandaloasă care încalcă drepturile fundamentale la libertatea de exprimare”, potrivit Politico.

Trump a declarat miercuri: „Vrem siguranță. Vrem securitate. Vrem să ne asigurăm că nu lăsăm persoanele nepotrivite să intre în țara noastră”.

Întrebată joi cum își va proteja angajații de aceste verificări, Comisia Europeană a descris politica ca fiind „planuri în discuție”. „Nu am văzut nicio confirmare a acestui plan, așa că nu este nevoie să speculăm în continuare”, a declarat un purtător de cuvânt.

Uniunea pentru Libertatea de Exprimare din Marea Britanie, condusă de Toby Young, a refuzat, de asemenea, să comenteze, afirmând că are o politică de a nu comenta problemele legate de libertatea de exprimare din alte țări.

„Ca în China”

Măsura a stârnit câteva reacții comice. Contul X al programului satiric britanic Have I Got News for You a declarat: „Forțele de frontieră americane iau în considerare „verificarea rețelelor sociale” ale vizitatorilor înainte de a le permite intrarea, ceea ce este în regulă, deoarece am spus întotdeauna că ideile lui Trump sunt grozave și că este o persoană bună.”

Seth Bannon, un investitor din San Francisco, a declarat: „Este o nebunie. China se pregătește să ceară turiștilor să prezinte istoricul activității lor pe rețelele sociale din ultimii cinci ani, toate adresele de e-mail și numerele de telefon utilizate în ultimii cinci ani, precum și numele și adresele membrilor familiei. Nu, mulțumesc, nu voi vizita țara asta în curând!”

El a continuat cu o postare în care a scris: „Oh, nu, scuze, asta e în SUA, nu în China.”

„Va decima industria turismului din SUA”

Jon Cooper, fost președinte al campaniei lui Barack Obama, a declarat: „Este o nebunie. Va DECIMA industria turismului din SUA.” Paul Barry, jurnalist de investigație din Australia, a adăugat: „S-a dus călătoria în SUA.”

În ultimii cinci ani, prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a postat pe X că susținătorii lui Trump care au provocat revolte la Capitol în 2021 au făcut parte dintr-un „atac direct asupra democrației și a legislatorilor care îndeplinesc voința poporului american”.

Mergând mai departe de cei cinci ani de postări pe rețelele sociale care ar fi verificate, secretarul sănătății, Wes Streeting, l-a numit pe Trump în 2017 „un omuleț odios și trist”. În același an, secretarul pentru tehnologie, Liz Kendall, care ține întâlniri în Silicon Valley săptămâna aceasta, l-a acuzat pe Trump pe X că „a degradat funcția de președinte” din cauza unei legi fiscale care a avantajat super-bogații și a spus: „Trump și Putin nu vor știri „reale”, vor tăcere”.

Jeremy Bradley, expert în confidențialitate și director general al Zama, o companie de criptografie cu sediul în Paris, a declarat că este greșit să tratezi istoricul online al unei persoane ca pe o înregistrare permanentă a convingerilor sale, deoarece opiniile oamenilor se schimbă.

„Alegerea personală și libertatea de exprimare nu ar trebui sacrificate în numele supravegherii, mai ales când aceasta îngrădește libertatea de exprimare și restrânge libertățile fundamentale”, a spus el. „Confidențialitatea nu este doar o chestiune tehnică; este vorba despre demnitate și libertatea de a fi om.”

