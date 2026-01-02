Live TV

FBI a dejucat un atentat terorist planificat de Revelion în Carolina de Nord. Suspectul în vârstă de 18 ani, inspirat de Statul Islamic

agent fbi
Agent FBI. Foto: GettyImages

Autorităţile federale americane au dejucat un posibil atentat terorist planificat pentru noaptea de Revelion într-o localitate din statul Carolina de Nord, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel. Suspectul, un tânăr american de 18 ani, ar fi fost influenţat de organizaţia teroristă Statul Islamic (SI), transmit AFP, EFE şi dpa.

Potrivit FBI, Christian Sturdivant a fost arestat pe 31 decembrie în oraşul Mint Hill şi este acuzat de tentativă de furnizare de sprijin material unei organizaţii teroriste străine, infracţiune pentru care riscă până la 20 de ani de închisoare. O judecătoare a decis menţinerea sa în arest preventiv până la o nouă audiere programată pentru 7 ianuarie.

Procurorul federal Russ Ferguson a declarat că suspectul pregătea atacul de aproape un an. Sturdivant ar fi plănuit să atace în seara de Anul Nou, cu scopul declarat de a ucide cât mai multe persoane, ţinta fiind de cel puţin 20 de victime, într-un magazin alimentar şi într-un restaurant de tip fast-food, folosind cuţite şi ciocane, notează sursele citate de Agerpres.

Anchetatorii au stabilit că tânărul era în contact cu două persoane despre care credea că sunt membri ai grupării Stat Islamic, dar care erau, de fapt, agenţi FBI sub acoperire. În discuţiile cu aceştia, suspectul şi-ar fi exprimat loialitatea faţă de SI, afirmând că se pregăteşte pentru "jihad" şi că este dispus să moară "ca martir" într-o confruntare cu poliţia.

Percheziţia efectuată la domiciliul său pe 29 decembrie a dus la descoperirea unor manuscrise, mănuşi, două ciocane şi două cuţite, precum şi a unor note intitulate „Operaţiunea Martiriu”, care descriau planul atacului. Alte documente indicau că ar fi vizat în mod special evrei, creştini şi membri ai comunităţii LGBTQ+.

Autorităţile au precizat că Sturdivant era cunoscut FBI încă din 2022, când era minor, din cauza contactelor sale online cu persoane asociate Statului Islamic. La acel moment nu au fost formulate acuzaţii, iar tânărul a beneficiat de îngrijire psihologică. În decembrie, FBI a reluat monitorizarea sa permanentă după noi alerte privind activitatea sa online, ceea ce a permis intervenţia înainte ca populaţia să fie pusă în pericol.

Anunţul vine la câteva săptămâni după ce autorităţile americane au dejucat alte planuri de atacuri teroriste pregătite pentru Revelion în California. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat anterior că, la mijlocul lunii decembrie, au fost prevenite atacuri planificate în Los Angeles şi comitatul Orange, unele fiind atribuite unor grupări extremiste cu motivaţii diferite.

