Fiul regizorului Rob Reiner a fost arestat. El este suspectat că și-a ucis părinţii

Fiul lui Rob Reiner, Nick Reiner, a fost arestat în urma morţii regizorului, scrie luni presa americană, relatează AFP, citată de News.ro.

Potrivit posturilor CBS News şi ABC News, care citează registrele penitenciare ale comitatlui Los Angeles, Nick Reiner a fost arestat.

El a fost transferat într-o închisoare din Los Angeles, potrivit cotidianului Los Angeles Times (LAT).

Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, este fiul mijlociu al familiei. Rob Reiner și Michele Singer au împreună trei copii.

El a lucrat ca scenarist, fiind și co-autor al scenariului pentru filmul din 2016 „Being Charlie”, regizat de tatăl său.

Filmul, despre un adolescent dependent de droguri, a fost vag bazat pe propriile sale lupte cu dependența, a declarat el pentru People la momentul lansării, relatează BBC.

Realizatorul american, autorul comediei „When Harry Met Sally”, şi soţia sa au fost găsiţi morţi, duminică, în California.

Rob Reiner și soția sa, Michele. Foto: Profimedia

Poliţia a confirmat teza unui „aparent omor”.

Cele două cadavre au fost găsite la domiciliul cineastului.

Citiți și:

Trump susține că moartea regizorului Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „incurabil” al cineastului

Editor : Liviu Cojan