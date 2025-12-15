Live TV

Fiul regizorului Rob Reiner a fost arestat. El este suspectat că și-a ucis părinţii

Data actualizării: Data publicării:
nick reiner
Nick Reiner. Foto: Profimedia

Fiul lui Rob Reiner, Nick Reiner, a fost arestat în urma morţii regizorului, scrie luni presa americană, relatează AFP, citată de News.ro.

Potrivit posturilor CBS News şi ABC News, care citează registrele penitenciare ale comitatlui Los Angeles, Nick Reiner a fost arestat.

El a fost transferat într-o închisoare din Los Angeles, potrivit cotidianului Los Angeles Times (LAT).

Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, este fiul mijlociu al familiei. Rob Reiner și Michele Singer au împreună trei copii.

El a lucrat ca scenarist, fiind și co-autor al scenariului pentru filmul din 2016 „Being Charlie”, regizat de tatăl său.

Filmul, despre un adolescent dependent de droguri, a fost vag bazat pe propriile sale lupte cu dependența, a declarat el pentru People la momentul lansării, relatează BBC.

Realizatorul american, autorul comediei „When Harry Met Sally”, şi soţia sa au fost găsiţi morţi, duminică, în California.

profimedia-1059374233
Rob Reiner și soția sa, Michele. Foto: Profimedia

Poliţia a confirmat teza unui „aparent omor”.

Cele două cadavre au fost găsite la domiciliul cineastului.

Citiți și:
Trump susține că moartea regizorului Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „incurabil” al cineastului

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
viktor orban
2
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
4
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
LIA SAVONEA
5
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze din...
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Trump susține că moartea regizorului Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „incurabil” al cineastului
profimedia-1059374233
Regizorul american Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casa lor din Los Angeles: ambii au fost înjunghiați
tabliuri muzeu arta galerie pictura tablou
De ce este arta o țintă principală pentru crima organizată
dominique pelicot profimedia-0932853764
„Nu am fața unui criminal”: Dominique Pelicot, francezul condamnat pentru violarea fostei soții, este anchetat în alte două cazuri
om cu cutit in mana
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Recomandările redacţiei
15 decembrie 2025. Gyozo Baghiu, Inquam Photos
Senatul a adoptat moțiunea simplă a AUR împotriva ministrei Mediului...
ilie bolojan diana buzoianu
AUR și PSD îi cer lui Bolojan să o demită pe ministra Mediului Dianei...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
„Popor latin, emoțional”. De ce este optimist Nicușor Dan în legătură...
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz, despre moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Există o...
Ultimele știri
Încă 50 de km din Autostrada Moldovei vor fi daţi în trafic „foarte curând”
Moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu. Ce informații vor să afle procurii și ce piste sunt anchetate în prezent
FBI a dejucat „un complot terorist” ce viza zona Los Angeles, potrivit procurorului general
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Cătălin Cherecheș, primar condamnat pentru mită: ”Pușcăria poate fi o binecuvântare”. CCR decide dacă fapta...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre situațiile lui Musi și Karamoko înainte de UTA – Dinamo. Exclusiv
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Cui rămâne averea dacă nu ai copii sau soţ/soţie: explicaţia oficială a avocaţilor
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
John Cena s-a retras oficial din WWE. Ultimul său meci s-a terminat cu o înfrângere