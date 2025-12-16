Michelle și Barack Obama, întâlnire cu Rob și Michele Reiner în seara în care au fost găsiți morți. Mărturia fostei prime-doamne a SUA

Michelle Obama a dezvăluit în emisiunea „Jimmy Kimmel Live” că ea şi Barack Obama urmau să se întâlnească cu Rob şi Michele Reiner duminică seara, înainte de a afla că cei doi au fost găsiţi morţi în casa lor. „Îi cunoşteam de foarte mulţi ani şi trebuia să ne întâlnim cu ei în seara aceea, ieri seară”, i-a spus Michelle Obama lui Kimmel luni. „Şi am primit vestea”, notează News.ro.

Rob şi Michele Reiner au fost găsiţi morţi în casa lor din Brentwood duminică după-amiază, în jurul orei 15:40, şi se pare că au fost înjunghiaţi. Luni, fiul lor în vârstă de 32 de ani, Nick Reiner, a fost arestat sub suspiciunea de crimă.

Hollywoodul a fost şocat de moartea legendarului regizor, care a regizat „The Princess Bride” şi „When Harry Met Sally”, şi a soţiei sale, o renumită fotografă şi producătoare. Cu toate acestea, Donald Trump a scris pe Truth Social că Rob Reiner - un critic sever al preşedintelui - a murit „din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin suferinţa sa masivă, neclintită şi incurabilă, cauzată de o boală care îi paraliza mintea, cunoscută sub numele de Trump Derangement Syndrome, uneori denumită TDS”. Declaraţia a provocat reacţii dure din partea celor de pe ambele părţi ale spectrului politic.

Răspunzând aparent la postarea lui Trump, Michelle Obama i-a spus lui Kimmel: „Lasă-mă să spun doar atât: spre deosebire de unii oameni, Rob şi Michele Reiner sunt printre cei mai decenţi şi curajoşi oameni pe care ai vrea să-i cunoşti. Nu sunt tulburaţi sau nebuni, ci au fost întotdeauna oameni pasionaţi. Într-o perioadă în care nu prea există curaj, ei erau genul de oameni care erau gata să acţioneze în conformitate cu ceea ce le păsa. Şi le păsa de familia lor, le păsa de această ţară şi le păsa de corectitudine şi echitate. Şi asta este adevărul; eu îi cunosc”.

Mai devreme, în emisiunea sa de luni seara, Kimmel l-a criticat pe Trump pentru remarca sa despre Rob şi Michele Reiner.

„Este atât de urât şi josnic”, a spus Kimmel despre postare. „Când am văzut-o prima dată, am crezut că este falsă. Soţia mea mi-a arătat-o azi dimineaţă. Mi-am spus: «Chiar şi pentru el, asta pare prea mult». Dar nimic nu este vreodată prea mult pentru el”.

Editor : B.E.