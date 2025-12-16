Live TV

Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump după afirmațiile președintelui despre Rob Reiner: „Este atât de urât și josnic”

Data actualizării: Data publicării:
Trump Kimmel
Donald Trump vs Jimmy Kimmel. Foto: Profimedia

Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump în timpul emisiunii sale de luni seara, „Jimmy Kimmel Live!”, pentru că a spus că Rob Reiner a murit „din cauza furiei pe care a provocat-o altora” prin „sindromul tulburării provocate de Trump”. Whoopi Goldberg şi colegele ei de la emisiunea „The View” l-au condamnat de asemenea pe liderul de la Washington pentru afirmaţie.

„Ceea ce avem nevoie într-un moment ca acesta, pe lângă bunul simţ în ceea ce priveşte armele şi îngrijirea sănătăţii mintale, este compasiune şi leadership. Nu am primit asta de la preşedintele nostru, pentru că el nu are nimic de oferit. În schimb, am primit un nebun care vorbeşte prostii”, a spus Kimmel, potrivit News.ro. „Pentru Rob şi Michele Reiner, am primit această postare”.

Kimmel a citit apoi postarea lui Trump de luni dimineaţă de pe Truth Social, care spunea: „Un lucru foarte trist s-a întâmplat aseară la Hollywood. Rob Reiner, un regizor de film şi star de comedie torturat şi în dificultate, dar odată foarte talentat, a decedat, împreună cu soţia sa, Michele, se pare din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin suferinţa sa masivă, neclintită şi incurabilă, cauzată de o boală care îi paraliza mintea, cunoscută sub numele de Sindromul de  tulburare provocată de Trump/ Trump Derangement System, denumită uneori TDS”.

Preşedintele a continuat: „Era cunoscut pentru faptul că îi înnebunea pe oameni cu obsesia sa furioasă pentru preşedintele Donald J. Trump, paranoia sa evidentă atingând noi culmi pe măsură ce administraţia Trump depăşea toate obiectivele şi aşteptările de măreţie, iar Epoca de Aur a Americii se apropia, poate ca niciodată până acum. Fie ca Rob şi Michele să se odihnească în pace!”.

„Este atât de urât şi josnic”, a spus Kimmel despre postare. „Când am văzut-o prima dată, am crezut că este falsă. Soţia mea mi-a arătat-o azi dimineaţă. Mi-am spus: „Chiar şi pentru el, asta pare prea mult”. Dar nimic nu este vreodată prea mult pentru el”.

Kimmel şi-a îndreptat apoi atenţia către o conferinţă de presă din Biroul Oval, unde Trump a avut „şansa să mai încerce o dată să se comporte ca un om” şi să-şi retragă postarea despre Reiner. În schimb, Trump a insistat.

„Nu eram deloc fanul lui”, a declarat Trump reporterilor luni. „Era o persoană deranjată, în ceea ce-l priveşte pe Trump. Ştia că era fals. De fapt, este exact opusul. A spus că eram prieten cu Rusia, controlat de Rusia. Ştiţi, farsa cu Rusia. El a fost unul dintre cei care au stat în spatele ei. Cred că şi-a făcut rău din punct de vedere profesional. A devenit ca o persoană deranjată. Sindromul tulburării provocate de Trump. Aşadar, nu eram deloc un fan al lui Rob Reiner, în niciun fel. Credeam că era foarte rău pentru ţara noastră”.

„Creierul acela corodat este responsabil de vieţile noastre”, a spus Kimmel. „Dacă aţi votat pentru asta, este în regulă să vă răzgândiţi. Este perfect în regulă. Trebuie să spun că, din interacţiunile mele personale cu Rob Reiner, ştiu că el ar vrea să continuăm să subliniem atrocităţile dezgustătoare care continuă să se scurgă din gura acestui om bolnav şi iresponsabil. Aşa că vom face asta iar şi iar, până când restul dintre noi se vor trezi”.

Kimmel nu a fost singurul prezentator de emisiuni nocturne care a discutat despre Reiner. Deşi nu a abordat subiectul în timpul emisiunii, Colbert şi-a început emisiunea de luni seara cu o introducere referitoare la moartea lui Reiner, precum şi la împuşcăturile de la Bondi Beach şi Universitatea Brown.

„Bună seara tuturor”, a spus Colbert cu voce gravă, de la biroul său. „De obicei, începem emisiunea cu o scurtă introducere despre o ştire importantă a zilei. Dar după veştile teribile din weekendul trecut, masacrul îngrozitor de Hanukkah de la Bondi Beach, tragicul incident armat de la Universitatea Brown şi moartea sfâşietoare a lui Rob şi Michele Reiner, toate ştirile importante sunt prea sumbre pentru asta. Tragedia altora este un teren sacru, şi încercăm din răsputeri să nu păşim pe el. Dar vom face o emisiune de comedie în seara asta, în lumina şi în ciuda întunericului”.

Reiner, un regizor prolific care a pătruns în Hollywood cu rolul principal din „All in the Family” înainte de a regiza filme precum „Stand by Me”, „When Harry Met Sally…”, „This Is Spinal Tap” şi „A Few Good Men”, a fost găsit înjunghiat mortal duminică după-amiază în casa din Brentwood, alături de soţia Michele Singer. Reiner avea 78 de ani iar Singer 68.

Nick Reiner, fiul lui Rob şi Michele, a fost arestat duminică la ora locală 21.15 şi înregistrat luni la ora 5.05 dimineaţa, fiind suspectat de uciderea părinţilor săi, conform înregistrărilor online ale Departamentului Şerifului din Los Angeles.

Şeful LAPD, Jim McDonnell, a confirmat în cadrul unei conferinţe de presă luni dimineaţă că Nick Reiner a fost „înregistrat pentru crimă”. El a adăugat că a fost un „incident foarte, foarte tragic”.

Nu au fost formulate acuzaţii. LAPD a declarat într-un comunicat de presă că anchetatorii vor prezenta cazul procurorului districtual marţi, pentru a fi înregistrat.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
3
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski - berlin - decembrie 2025
Ucraina și SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în weekend. Zelenski: „Echipele noastre se vor întâlni în Statele Unite”
Donald Tusk
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
sua taxe vamale
Efectul tarifelor lui Donald Trump. Autoritățile americane au făcut publică suma colectată de SUA în 2025 după aplicarea taxelor vamale
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
Donald Trump cataloghează fentanilul drept „armă de distrugere în masă”
volodimir zelenski
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de pace pentru Ucraina: de la o forță multinațională la aderarea la UE
Recomandările redacţiei
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc. El...
vreme, iarna, toamna, meteo
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. ANM a actualizat prognoza...
Donald Trump și Uniunea Europeana UE
Dezbină și stăpânește? Strategia de apărare a SUA și atacul lui...
Asistentele verifica aparatuld e dializa al unui pacient.
Cazul femeilor infectate cu lepră la Cluj: toți clienții salonului de...
Ultimele știri
Accidentul de la 2 Mai: Înalta Curte judecă marți un recurs în casație în cazul lui Vlad Pascu
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este binevenit în țara sa: Este un tip dur
Programul Rabla: a treia sesiune din 2025. Câți bani sunt disponibili
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Sfârșit tragic! Puștiul care l-a jefuit pe Donnarumma și-a pus capăt zilelor în închisoare la doar 21 de ani
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Tavi Popescu, cauzele unei căderi uluitoare la FCSB: „Mintea e otrăvită”. Exclusiv
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Plățile cash se limitează! Intră în vigoare noile reguli. Cât vor mai putea plăti românii cu numerar
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cine a fost și cu ce s-a ocupat soția lui Rob Reiner. Cei doi au fost împreună peste 30 de ani și au avut...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...