Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump după afirmațiile președintelui despre Rob Reiner: „Este atât de urât și josnic”

Jimmy Kimmel l-a criticat dur pe Donald Trump în timpul emisiunii sale de luni seara, „Jimmy Kimmel Live!”, pentru că a spus că Rob Reiner a murit „din cauza furiei pe care a provocat-o altora” prin „sindromul tulburării provocate de Trump”. Whoopi Goldberg şi colegele ei de la emisiunea „The View” l-au condamnat de asemenea pe liderul de la Washington pentru afirmaţie.

„Ceea ce avem nevoie într-un moment ca acesta, pe lângă bunul simţ în ceea ce priveşte armele şi îngrijirea sănătăţii mintale, este compasiune şi leadership. Nu am primit asta de la preşedintele nostru, pentru că el nu are nimic de oferit. În schimb, am primit un nebun care vorbeşte prostii”, a spus Kimmel, potrivit News.ro. „Pentru Rob şi Michele Reiner, am primit această postare”.

Kimmel a citit apoi postarea lui Trump de luni dimineaţă de pe Truth Social, care spunea: „Un lucru foarte trist s-a întâmplat aseară la Hollywood. Rob Reiner, un regizor de film şi star de comedie torturat şi în dificultate, dar odată foarte talentat, a decedat, împreună cu soţia sa, Michele, se pare din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin suferinţa sa masivă, neclintită şi incurabilă, cauzată de o boală care îi paraliza mintea, cunoscută sub numele de Sindromul de tulburare provocată de Trump/ Trump Derangement System, denumită uneori TDS”.

Preşedintele a continuat: „Era cunoscut pentru faptul că îi înnebunea pe oameni cu obsesia sa furioasă pentru preşedintele Donald J. Trump, paranoia sa evidentă atingând noi culmi pe măsură ce administraţia Trump depăşea toate obiectivele şi aşteptările de măreţie, iar Epoca de Aur a Americii se apropia, poate ca niciodată până acum. Fie ca Rob şi Michele să se odihnească în pace!”.

„Este atât de urât şi josnic”, a spus Kimmel despre postare. „Când am văzut-o prima dată, am crezut că este falsă. Soţia mea mi-a arătat-o azi dimineaţă. Mi-am spus: „Chiar şi pentru el, asta pare prea mult”. Dar nimic nu este vreodată prea mult pentru el”.

Kimmel şi-a îndreptat apoi atenţia către o conferinţă de presă din Biroul Oval, unde Trump a avut „şansa să mai încerce o dată să se comporte ca un om” şi să-şi retragă postarea despre Reiner. În schimb, Trump a insistat.

„Nu eram deloc fanul lui”, a declarat Trump reporterilor luni. „Era o persoană deranjată, în ceea ce-l priveşte pe Trump. Ştia că era fals. De fapt, este exact opusul. A spus că eram prieten cu Rusia, controlat de Rusia. Ştiţi, farsa cu Rusia. El a fost unul dintre cei care au stat în spatele ei. Cred că şi-a făcut rău din punct de vedere profesional. A devenit ca o persoană deranjată. Sindromul tulburării provocate de Trump. Aşadar, nu eram deloc un fan al lui Rob Reiner, în niciun fel. Credeam că era foarte rău pentru ţara noastră”.

„Creierul acela corodat este responsabil de vieţile noastre”, a spus Kimmel. „Dacă aţi votat pentru asta, este în regulă să vă răzgândiţi. Este perfect în regulă. Trebuie să spun că, din interacţiunile mele personale cu Rob Reiner, ştiu că el ar vrea să continuăm să subliniem atrocităţile dezgustătoare care continuă să se scurgă din gura acestui om bolnav şi iresponsabil. Aşa că vom face asta iar şi iar, până când restul dintre noi se vor trezi”.

Kimmel nu a fost singurul prezentator de emisiuni nocturne care a discutat despre Reiner. Deşi nu a abordat subiectul în timpul emisiunii, Colbert şi-a început emisiunea de luni seara cu o introducere referitoare la moartea lui Reiner, precum şi la împuşcăturile de la Bondi Beach şi Universitatea Brown.

„Bună seara tuturor”, a spus Colbert cu voce gravă, de la biroul său. „De obicei, începem emisiunea cu o scurtă introducere despre o ştire importantă a zilei. Dar după veştile teribile din weekendul trecut, masacrul îngrozitor de Hanukkah de la Bondi Beach, tragicul incident armat de la Universitatea Brown şi moartea sfâşietoare a lui Rob şi Michele Reiner, toate ştirile importante sunt prea sumbre pentru asta. Tragedia altora este un teren sacru, şi încercăm din răsputeri să nu păşim pe el. Dar vom face o emisiune de comedie în seara asta, în lumina şi în ciuda întunericului”.

Reiner, un regizor prolific care a pătruns în Hollywood cu rolul principal din „All in the Family” înainte de a regiza filme precum „Stand by Me”, „When Harry Met Sally…”, „This Is Spinal Tap” şi „A Few Good Men”, a fost găsit înjunghiat mortal duminică după-amiază în casa din Brentwood, alături de soţia Michele Singer. Reiner avea 78 de ani iar Singer 68.

Nick Reiner, fiul lui Rob şi Michele, a fost arestat duminică la ora locală 21.15 şi înregistrat luni la ora 5.05 dimineaţa, fiind suspectat de uciderea părinţilor săi, conform înregistrărilor online ale Departamentului Şerifului din Los Angeles.

Şeful LAPD, Jim McDonnell, a confirmat în cadrul unei conferinţe de presă luni dimineaţă că Nick Reiner a fost „înregistrat pentru crimă”. El a adăugat că a fost un „incident foarte, foarte tragic”.

Nu au fost formulate acuzaţii. LAPD a declarat într-un comunicat de presă că anchetatorii vor prezenta cazul procurorului districtual marţi, pentru a fi înregistrat.

