În timp ce administrația Trump își propune să reînvie „cultura războinică” în rândul armatei, tinerii militari își exprimă îngrijorarea și fac comentarii sarcastice pe Internet cu privire la o eventuală mobilizare. O parte dintre militarii activi pe platforma TikTok - o comunitate a unui spațiu online cunoscut sub numele de MilitaryTok - nu împărtășesc mentalitatea belicoasă a președintelui american Donald Trump și a administrației sale. Dimpotrivă, postările lor exprimă vulnerabilitate, anxietate și, în multe cazuri, ironie față de perspectiva plecării în Orientul Mijlociu, arată The Guardian.

Dacă ar fi să dăm crezare comunicatelor emise de Casa Albă, războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului seamănă cu scene din filmele „Top Gun”, „Braveheart” și „Deadpool”, arată jurnaliștii britanici într-o analiză. Administrația Trump a prezentat, de asemenea, operațiunea „Epic Fury” ca pe un joc video, împrumutând limbajul Generației Z pentru a descrie forțele armate americane ca fiind „angajate” în conflict, continuă aceeași sursă.

O astfel de atitudine se potrivește cu dorința secretarului Apărării, Pete Hegseth, de a readuce „cultura războinică” în armată. Fostul prezentator de la Fox News a criticat vehement DEI, „trupele grase” și „barbații cu barbă” (n.r. trupele cu barbă) și și-a imaginat o armată plină de „oamenii potriviți” care se încadrează în standardele sale impuse de virilitate și masculinitate, potrivit The Guardian.

Însă o privire dincolo de canalele oficiale arată că cel puțin o parte dintre militarii activi pe TikTok nu împărtășesc mentalitatea lui Trump și a administrației sale. Dimpotrivă, postările lor exprimă vulnerabilitate, anxietate și, în multe cazuri, ironie față de perspectiva plecării în Orientul Mijlociu.

Noii recruți și-au ironizat propriul moment de înrolare

În timp ce Trump cochetează cu ideea unei invazii terestre, declarând în același timp, în mod paradoxal, că războiul se va încheia „foarte curând”, și pe măsură ce sursele oficiale oferă puține informații fiabile, aceste postări umplu, de asemenea, un vid informațional. MilitaryTok a ajutat publicul să facă presupuneri cu privire la mișcările trupelor și să evalueze moralul, în special în rândul tinerilor din Generația Z.

Noii recruți și-au ironizat propriul moment de înrolare, alăturându-se armatei în plin război sau chiar înainte de izbucnirea acestuia.

O membră a Gărzii Naționale a scris: „M-am înrolat în armată în plin război pentru că sunt o #youngho” (n.r. „Young ho” pe TikTok descrie o femeie care apelează la scurtături pentru a obține ceea ce își dorește; înrolarea în armată ar putea fi văzută ca o cale către oportunități pe care nu le-ar avea acasă.)

„Am luat YOLO prea în serios”, se citește în legenda glumeață a unei alte tinere care depune jurământul în Garda Națională „în mijlocul unui război”.

O utilizatoare a repetat versuri din drama din 2005 despre războiul din Golf, Jarhead, referitoare la a fi „suficient de proastă” încât să semneze un contract militar. „Toate astea pentru BAH”, a scris ea în legendă, referindu-se la alocația de locuință acordată militarilor.

Unii militari și-au exprimat gândurile și în afara limbajului meme-lor, concentrându-se pe impactul detașării asupra celor dragi.

Un bărbat din armată a scris pe TikTok că urma să fie detașat în curând „și tot ce putea să gândească” era copilul său mic. La o zi după primul atac cu drone al SUA asupra Iranului, pe 1 martie, o femeie în uniformă de camuflaj a scris despre „saxofoanele care sună din ce în ce mai tare în timp ce mama mea se uita ieri la știri, știind că fiica ei este în armată”. (n.r. Pe TikTok, „saxofoanele” se referă la un moment de tensiune crescândă și de dezastru iminent, precum coloana sonoră a unui thriller din anii ’80.)

Șase din zece americani dezaprobă modul în care Trump gestionează conflictul

Pe măsură ce luna martie se desfășura pe fondul unor evenimente violente în Orientul Mijlociu, piesa disco a formației The Village People, „In the Navy”, a cucerit MilitaryTok.

În cântec, solistul Victor Willis răspunde cu teamă unui recrutor care îl îndeamnă să se înroleze în marină: „Ce o să fac într-un submarin?”. Această replică a cucerit aplicația, membrii armatei dansând pe ritmurile disco, indicând poate propria lor ezitare.

Într-un videoclip care a strâns peste 55.000 de aprecieri, o pușcașă marină mimează versurile în timp ce își ține dramatic capul în mâini. „Când vorbesc cu adevărat despre trimiterea noastră în misiune”, a scris ea în descrierea clipului.

Utilizatori tineri, care nu sunt înrolați, au folosit melodia în postări TikTok, semnalând prezența recrutorilor militari în campusurile școlare, o practică considerată de academicieni și activiști drept abuzivă.

Trupa Village People, care a cântat la inaugurarea lui Trump, s-a alăturat, postând: „această generație tânjește după disco”. Marina SUA a fost pe punctul de a folosi piesa „In the Navy” pentru videoclipuri de recrutare în anii 1980, cu permisiunea trupei, dar a decis să nu o facă; melodia a fost mult timp asociată cu relațiile sexuale între bărbați în perioada în care se aplica politica „nu întreba, nu spune”.

Un reprezentant al Blue Star Families, o organizație non-profit care sprijină familiile militarilor în serviciu și ale veteranilor, a scris într-un e-mail că observă „un amestec de umor, experiență trăită și reacții în timp real la evenimentele actuale” pe TikTok.

Ceea ce iese în evidență este modul în care membrii serviciului din Generația Z și veteranii se implică; este o perspectivă mai puțin formală și mai personală, presărată cu ironie sau umor negru

Acele postări MilitaryTok care folosesc umorul negru în timp ce speculează despre o invazie terestră reflectă atitudini mai largi față de război: un sondaj Pew publicat săptămâna trecută a constatat că șase din zece americani dezaprobă modul în care Trump gestionează conflictul, 40% dintre ei afirmând că războiul va face SUA mai puțin sigure pe termen lung. Peste 3.500 de persoane din Iran și 13 militari americani au fost uciși în conflict.

MilitaryTok a cunoscut o creștere explozivă în ultimii ani, ceea ce reprezintă atât o veste bună, cât și una proastă pentru eforturile de recrutare militară în rândul Generației Z.

Departamentul Apărării înțelege că postările pozitive despre viața militară pot fi mai eficiente decât recrutorii militari îmbrăcați la patru ace care stau în parcările mall-urilor și în cantinele școlilor, promițându-le adolescenților o viață mai bună. Grupul de lucru pentru recrutare al lui Hegseth a apelat la influențatori militari pentru a promova acest stil de viață, plătind unora dintre ei o vizită la Washington pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a armatei, în iunie anul trecut.

„TikTok poate funcționa ca material promoțional pentru armată”, a spus Jeremiah Favara, profesor la Universitatea Gonzaga și autor al cărții Tactical Inclusion: Difference and Vulnerability in US Military Advertising, „dar este, de asemenea, în afara controlului lor. Membrii serviciului militar sau veteranii își pot spune părerea și pot împărtăși lucruri care, de fapt, nu se aliniază strategiei de PR și publicitate a armatei.”

Regulile armatei încurajează soldații și familiile lor să folosească rețelele sociale „pentru a rămâne conectați și pentru a spune povestea Armatei”.

Există câteva bune practici de bază: nu postați și nu dați like la niciun conținut care contravine codului de conduită al unui soldat, cum ar fi lipsa de respect față de superiori sau împărtășirea de informații sensibile. Li se interzice să descrie ritualuri de inițiere, intimidare, hărțuire sau discriminare. (n.r. se pare că ritualurile de inițiere în armată au crescut după ce Hegseth a propus anularea reformelor privind hărțuirea militară).

Marina și Forțele Aeriene au reamintit trupelor că pot discuta despre politică online, atâta timp cât este clar că vorbesc din perspectivă personală. Mulți influenceri MilitaryTok cu un număr mare de urmăritori au inclus în biografiile profilurilor lor o mențiune de genul „nu sunt afiliat cu Departamentul Apărării”.

Însă aceste linii directoare s-ar putea să nu reușească să țină în frâu impulsurile mai confesionale ale platformei TikTok.

Până în 2025, armata SUA își depășise obiectivele de recrutare

După ce nu a reușit să-și atingă obiectivele de recrutare în 2022, experții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la viitorul forțelor armate americane. Însă, până în 2025, armata își depășise obiectivele de recrutare. Trump și Hegseth își atribuie meritul, dar procesul a început în timpul președinției lui Biden – iar femeile, nu bărbații, au condus această creștere. (n.r. În 2024, recrutarea femeilor a crescut cu 18%, în timp ce cea a bărbaților a înregistrat o creștere de 8%.) Experții atribuie acest succes unei campanii publicitare intense și creării unui curs care ajută aspiranții la armată să-și îmbunătățească rezultatele la teste și să-și reducă greutatea corporală.

Cu toate acestea, Generația Z are o părere mai puțin favorabilă despre armată; un sondaj al Departamentului Apărării a constatat că atitudinile pozitive față de forțele armate în rândul acestei generații au scăzut de la 46% în 2016 la 35% în 2021. Un sondaj mai recent, realizat în martie de Gen Z Tracker al SocialSphere, o firmă de consultanță în cercetarea opiniei publice, a constatat că 34% dintre respondenții din Generația Z s-au opus ferm războiului din Iran; doar 9% l-au susținut ferm.

