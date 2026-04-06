Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a 38-a zi. Criza din Golf escaladează rapid, după ce președintele american Donald Trump a dat Iranului un ultimatum cu termen-limită și a amenințat cu atacuri directe dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă imediat. Între timp, atacurile aeriene ale Israelului în Liban, operațiunile de salvare și loviturile cu drone au amplificat instabilitatea în întreaga regiune.

Tensiunile au crescut puternic după ce președintele american Donald Trump a cerut Iranului să permită reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, liderul american a folosit un limbaj extrem de dur și a amenințat cu atacuri asupra infrastructurii iraniene dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă.

Iranul a reacționat imediat, avertizând că orice acțiune militară suplimentară ar putea declanșa un conflict regional extins.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a avertizat că amenințările venite de la Washington pot avea consecințe devastatoare pentru regiune. Acesta a transmis că „mișcările nesăbuite” ale liderului american riscă să transforme conflictul într-un incendiu regional de amploare, subliniind că Iranul nu va ceda presiunilor externe.

Declarațiile liderului american au provocat reacții și pe scena politică din Statele Unite. Fosta aliată republicană Marjorie Taylor Greene a criticat public comportamentul președintelui, cerând intervenția administrației pentru a limita acțiunile acestuia.

La rândul său, liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a acuzat că președintele amenință stabilitatea internațională și riscă să îndepărteze aliații tradiționali ai Washingtonului.

Operațiune de salvare după prăbușirea unui avion american

Un alt moment major al zilei a fost finalizarea operațiunii de salvare a echipajului unui avion de vânătoare F-15E Strike Eagle prăbușit în sud-vestul Iranului.

Al doilea membru al echipajului a fost recuperat în cursul nopții, după două zile intense de căutări. Potrivit informațiilor disponibile, operațiunea ar fi fost realizată cu sprijinul unor structuri speciale, inclusiv ale CIA.

Această fotografie de presă, furnizată de site-ul oficial al Gărzii Revoluționare Iraniene (IRGC), Sepah News, pe 5 aprilie 2026, arată fumul care se ridică, potrivit relatărilor, de la locul unde a fost lovită și s-a prăbușit o aeronavă americană, implicată în salvarea militarului dispărut de vineri, în centrul Iranului. Foto: AFP / Profimedia

Totuși, operațiunea nu a fost lipsită de victime, iar cel puțin cinci persoane ar fi fost ucise în timpul atacurilor americano-israeliene asociate misiunii.

Lovituri iraniene asupra infrastructurii din Golf

În cursul aceleiași zile, Iranul a anunțat că a lovit un complex petrochimic din Bahrain, imaginile video arătând coloane dense de fum ridicându-se de la locul impactului.

De asemenea, compania Kuwait Petroleum Corporation a raportat atacuri cu drone asupra mai multor instalații energetice.

Autoritățile din Kuweit au confirmat că două centrale electrice și stații de desalinizare au suferit daune materiale semnificative, ceea ce ridică temeri privind afectarea alimentării cu energie și apă.

În paralel, forțele din Israel au continuat operațiunile militare în mai multe zone din regiune.

Un atac aerian asupra localității Kfar Hatta a provocat moartea a cel puțin șapte persoane, inclusiv a unei fetițe de patru ani, potrivit informațiilor furnizate de agenția oficială de presă libaneză.

Operațiunile militare israeliene au continuat și în Gaza, pe fondul intensificării conflictelor în mai multe puncte ale regiunii.

Pe fondul ultimatumurilor, operațiunilor militare și atacurilor asupra infrastructurii energetice, temerile privind o escaladare regională majoră rămân ridicate, în timp ce evoluțiile din zilele următoare sunt considerate decisive pentru direcția conflictului.

