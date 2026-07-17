Ploile torenţiale au provocat moartea a două persoane în Texas, după ce apele revărsate le-au luat prin surprindere în propriile vehicule, în timp ce statul se pregăteşte pentru precipitaţii „care vor bate toate recordurile” în următoarele 24 de ore, a declarat, joi, guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, citat de Reuters.

Echipele de intervenţie de urgenţă au desfăşurat 230 de operaţiuni de salvare, inclusiv salvarea unui bărbat şi a câinelui său, care au fost scoşi din camionul său cu ajutorul unui elicopter şi al unui salvator acvatic, a spus Abbott.

Texasul a mobilizat 2.350 de membri ai echipelor de intervenţie de urgenţă şi 1.400 de echipamente, inclusiv elicoptere Black Hawk şi bărci de salvare pentru ape rapide, în timp ce autorităţile încearcă să evite pierderile de vieţi omeneşti înregistrate acum un an, când apele revărsate au măturat aceeaşi regiune, Texas Hill Country, ucigând cel puţin 135 de persoane, inclusiv 27 de participanţi la o tabără de vară şi consilieri, în majoritate copii, notează News.ro.

„Ne confruntăm cu precipitaţii care depăşesc toate recordurile şi care duc la inundaţii extrem de periculoase. Vrem să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne proteja vieţile”, a declarat Abbott, înconjurat de oficiali din serviciile de urgenţă, în faţa reporterilor, după ce a primit un raport de situaţie.

Serviciul Naţional de Meteorologie a raportat că, în ultimele două zile, au căzut între 25 şi 50 de centimetri de ploaie în unele părţi ale regiunii Hill Country. Regiunea include Camp Mystic, o tabără de vară creştină pentru fete situată pe malul râului Guadalupe, locul dezastrului de anul trecut.

Abbott a identificat ultimele victime ca fiind un bărbat luat de ape în vehiculul său de agrement şi o femeie al cărei vehicul a fost cuprins de apele revărsate.

El a îndemnat oamenii să nu circule pe drumuri până când furtunile se vor potoli, ceea ce este preconizat pentru vineri seara târziu. Aproximativ 125 de tronsoane de drum din întregul stat au fost afectate, iar 87 dintre acestea au fost închise, inclusiv un pod care a fost lovit de o barjă, a spus el.

Uvalde şi Johnson City se numărau printre zonele care prezentau cea mai mare îngrijorare.

Se preconizează că râul Nueces, în apropiere de Uvalde, va depăşi nivelul maxim înregistrat în 1996, în timp ce râurile Frio şi Pedernales urmau să atingă unele dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate vreodată.

Editor : B.E.