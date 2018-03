Jimmy Kimmel, despre întâlnirea dintre Trump şi Kim Jong-un: Cele mai proaste două coafuri din lume

Jimmy Kimmel, una dintre vedetele de televiziune care au comentat posibila întâlnire dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong-un, a remarcat faptul că, împreună, ei vor etala cele mai proaste două coafuri din lume şi că se vor împrieteni, scrie News.ro.

Invitaţia la discuţie făcută de Kim Jong-un prin intermediul unui oficial sud-coreean a provocat o serie de reacţii în rândul diplomaţilor, dar şi al jurnaliştilor şi vedetelor.

În emisiunea sa de la ABC, Kimmel a declarat: „Preşedintele a fost foarte încântat de asta, atât de încântat încât a mers în sala pentru presă din Casa Albă pentru a le spune reporterilor off the record. Iar ei i-au spus: Nu este posibil off the record, suntem în sala pentru presă”.

El a continuat: „Apoi a anunţat că va fi făcut un anunţ important, fără a spune echipei lui despre ce este vorba. Este precum unchiul despre care ştii că îţi va strica petrecerea dacă îi spui”.

Imaginându-şi prima întâlnire dintre cei doi şefi de stat, Kimmel a spus: „Cele mai proaste două coafuri din lume, împreună; ştiţi că ăştia doi se vor împrieteni”.

Preşedintele american Donald Trump a scris sâmbătă pe contul lui de Twitter că înţelegerea cu nord-coreenii este „în pregătire” şi că va fi una foarte bună pentru întreaga lume.