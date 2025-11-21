Live TV

Video Justificarea Casei Albe pentru apelativul „purcică” adresat de Donald Trump unei jurnaliste: transparență și onestitate

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst via Reuters
Din articol
Cele două atacuri recente ale lui Trump la adresa presei

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că utilizarea termenului „purcică” de către preşedintele Donald Trump pentru a se referi la o jurnalistă demonstrează onestitatea şi transparenţa preşedintelui american faţă de mass-media.

„Preşedintele este foarte deschis şi sincer cu toţi cei din această sală. Aţi văzut-o şi singuri. Aţi experimentat-o şi voi”, a declarat Leavitt într-o conferinţă de presă, după ce un reporter a întrebat-o ce a vrut să spună Trump când a numit-o astfel pe o reporteriţă.

Trump i s-a adresat cu formula „Taci! Taci, purcico!” corespondentei Bloomberg la Casa Albă, Catherine Lucey, la bordul Air Force One, atunci când aceasta l-a întrebat despre cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

„Preşedintele se enervează pe reporteri când spun minciuni despre el, când răspândesc ştiri false despre el şi administraţia sa. Dar este şi cel mai transparent preşedinte din istorie şi, după cum ştiţi cu toţii, le oferă tuturor celor din această sală un acces fără precedent”, a declarat purtătoarea de cuvânt.

Leavitt l-a lăudat pe Trump ca fiind cel mai transparent preşedinte şi l-a criticat pe predecesorul său, Joe Biden.

„Cred că faptul că preşedintele este sincer, deschis şi onest cu dumneavoastră, în loc să se ascundă în spatele dumneavoastră, este, sincer, mult mai respectuos decât ceea ce aţi văzut în ultima administraţie. Toţi cei din această sală ar trebui să aprecieze sinceritatea şi deschiderea pe care preşedintele Trump le oferă aproape zilnic”, a concluzionat ea.

Publicarea videoclipului în care Trump o insultă pe jurnalistă a stârnit critici din partea breslei.

Cele două atacuri recente ale lui Trump la adresa presei

Donald Trump a jignit două jurnaliste la câteva zile distanţă, ameninţând marţi că va interzice difuzarea canalului ABC News din cauza întrebărilor care l-au înfuriat. Vinerea trecută, la bordul avionului prezidenţial Air Force One, Donald Trump a fost întrebat despre cazul Epstein, în care guvernul său este implicat de câteva luni.

El a răspuns, destul de iritat, că nu ştie nimic despre infracţiunile sexuale ale finanţatorului cu care a colaborat timp de mulţi ani. Iar când jurnalista Catherine Lucey, de la agenţia de presă americană Bloomberg, a încercat să-i pună o întrebare despre refuzul său de a publica documentele anchetei, preşedintele american a întrerupt-o, s-a aplecat spre ea, a arătat cu degetul spre ea şi i-a spus: „Taci. Taci, porcuşorule!”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Incidentul a fost relatat marţi de mass-media americană.

Marţi, el i-a vorbit urât cu Mary Bruce, de la ABC News.

„Sunteţi o persoană oribilă”, a afirmat Donald Trump, calificând canalul ei de „fake news”.

Jurnalista tocmai îi adresase întrebări despre afacerile familiei Trump în Arabia Saudită şi despre scandalul Jeffrey Epstein, în momentul în care preşedintele american îl primea în Biroul Oval pe prinţul moştenitor saudit, Mohammed ben Salmane.

„Este potrivit, domnule preşedinte, ca familia dumneavoastră să facă afaceri în Arabia Saudită în timp ce dumneavoastră sunteţi preşedinte? Este un conflict de interese?”, a început jurnalista.

Promotorul saudit Dar Global a anunţat luni un nou parteneriat în Maldive cu Trump Organization. Conglomeratul este condus din 2016 de Donald Junior şi Eric Trump, doi dintre fiii preşedintelui american, care a rămas acţionar prin intermediul unui trust.

„Şi Alteţă Regală, serviciile secrete americane au concluzionat că aţi orchestrat uciderea brutală a unui jurnalist, iar familiile victimelor din 11 septembrie sunt furioase că vă aflaţi aici, în Biroul Oval. De ce ar trebui americanii să aibă încredere în dumneavoastră?”, a adăugat Mary Bruce.

Responsabilitatea lui „MBS” a fost indicată de serviciile de informaţii americane în asasinarea în 2018 a jurnalistului de la Washington Post Jamal Khashoggi, în timp ce atentatele din 11 septembrie 2001 au fost orchestrate de Osama bin Laden, el însuşi saudit.

Preşedintele american a negat orice conflict de interese. „Nu am nimic de-a face cu afacerile familiei mele. Am renunţat la asta”, a asigurat el, înainte de a-şi apăra oaspetele în legătură cu Jamal Khashoggi, spunând că prinţul „nu ştia nimic”.

„Nu este nevoie să-l puneţi în încurcătură pe oaspetele nostru punându-i o astfel de întrebare”, a adăugat el.

Jurnalista de la ABC News nu s-a lăsat însă descurajată de această discuţie. Ea a revenit la atac câteva minute mai târziu, de data aceasta cu privire la dosarul Epstein.

„Ştii, nu întrebarea mă deranjează. Ci atitudinea ta. Cred că eşti o jurnalistă groaznică”, a replicat Trump, furios. „O să vă spun ceva. Cred că ABC ar trebui să-şi piardă licenţa (de difuzare), pentru că ştirile voastre sunt atât de false şi eronate”, a continuat el.

El l-a îndemnat pe şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul audiovizualului (FCC), care a ameninţat deja în trecut ABC cu sancţiuni, să „se ocupe de asta”.

Apoi i-a spus jurnalistei: „Gata cu întrebările din partea dumneavoastră”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
fata in ninsoare
2
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
3
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
dr flavia grosan
5
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
Digi Sport
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin-donald trump-august 2025
Fost analist CIA, despre planul lui Donald Trump pentru pacea în Ucraina: „Trebuie să faci practic ceea ce vor rușii”
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
María Corina Machado va fi considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a ridica Premiul Nobel pentru Pace de la Oslo
Kaja Kallas face declaratii
Uniunea Europeană are un plan foarte clar pentru pacea în Ucraina, în doar „două puncte”
ronaldo si trump la casa alba
Cadoul special primit de Ronaldo de la Trump, ce-i permite portughezului să intre în Casa Albă „chiar și când nu voi mai fi președinte”
First press briefing by Trump administration., Washington, District of Columbia, USA - 28 Jan 2025
Casa Albă neagă că Donald Trump a negociat în secret un plan de pace cu Rusia, fără Ucraina
Recomandările redacţiei
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii...
harta conflict ucraina rusia
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
FED DECLARATII COLEGIUL STOMATOLOGILOR 211125 R2_30747
Moartea fetiței de 2 ani: anchete în desfășurare. CMSR acuză că...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra: „Am informări despre tot ce s-a întâmplat”
Ucrainenii din zonele ocupate de Rusia, presați să instaleze aplicația MAX, instrumentul de control al regimului lui Vladimir Putin
Cod galben de inundații pe râuri din șase județe, de vineri seara. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut la Catedrala Patriarhală în zi de sărbătoare, la 24 de ore după...
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Bateria mașinii se descarcă peste noapte: identificarea consumatorilor ascunși
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Ce lovitură! S-au decis să înceapă negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Bani mai mulți la pensie pentru pensionarii cu grupe. Legea pensiilor va fi modificată. 70 deputați au semnat
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
De pe platou, cu dragoste. Kate Winslet și fiul ei au lucrat la debutul ei ca regizoare: "Am învățat lucruri...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...