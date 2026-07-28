Întâlnirea dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu alimentează temerile din tabăra „America First”, unde unii dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui american se tem că SUA ar putea fi implicate și mai mult în conflictul cu Iranul. Steve Bannon, fostul strateg-șef al Casei Albe, susține că vizitele premierului israelian la Washington au reprezentat „un dezastru” pentru agenda „America First”, aceasta fiind celebra doctrină politică promovată de Donald Trump, potrivit căreia interesele Statelor Unite trebuie să aibă prioritate în toate deciziile de politică externă, economică și de securitate, arată Politico.

„Cred că toți susținătorii cei mai înfocați ai președintelui Trump, care nu fac parte din mișcarea «Israel First», sunt furioși”, a declarat Bannon. „Netanyahu a avut de două ori mai multe vizite la Casa Albă în ultimele 18 luni decât a avut Winston Churchill în tot cel de-al Doilea Război Mondial, iar fiecare dintre ele a fost un dezastru pentru mișcarea «America First».”

Întâlnirea Trump-Netanyahu, într-un moment de incertitudine

Cei doi lideri au decis să se întâlnească marți, pentru prima dată de la atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului în luna februarie. Netanyahu a mers la Washington pentru a participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham.

Întâlnirea vine într-un moment tensionat al relației dintre cei doi aliați. Deși Trump a fost, în mod tradițional, un susținător ferm al Israelului, în ultimele luni și-a exprimat tot mai des public nemulțumirea față de Netanyahu, pe care îl consideră prea agresiv în conflictul cu Libanul.

În același timp, războiul dintre SUA și Iran intră în cea de-a cincea lună, iar Washingtonul oscilează între eforturile diplomatice și perspectiva unei noi escaladări militare. După aproape două săptămâni de atacuri reciproce, cele două state au suspendat temporar ostilitățile în weekend, în speranța ajungerii la un nou armistițiu. Cu toate acestea, Trump continuă să amenințe Iranul cu „atacuri masive” dacă negocierile eșuează.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images

Mulți dintre susținătorii anti-intervenționiști ai președintelui sperau că această pauză va duce la încetarea definitivă a conflictului. În schimb, se tem că Netanyahu, aflat la a șaptea vizită la Washington de la revenirea lui Trump la Casa Albă, îl va convinge pe liderul american să prelungească războiul, riscând să implice SUA într-un conflict de lungă durată în Orientul Mijlociu.

Întâlnirea a fost planificată și pe fondul unor sondaje care arată că tot mai mulți alegători republicani consideră că războiul nu mai justifică vreun cost economic pe care îl presupune. În interiorul Partidului Republican crește convingerea că acest conflict va continua să influențeze campania pentru alegerile din noiembrie.

Curt Mills, directorul executiv al revistei The American Conservative, a descris reuniunea Trump–Netanyahu drept un moment de nivel „DEFCON 1”, sugerând că riscul unei escaladări este extrem de ridicat.

„Netanyahu va susține logica escaladării. Dacă Trump nu este dispus să acorde o șansă unui nou acord și nici să se retragă complet din conflict fără o rezolvare, cred că vom asista la o nouă escaladare. Exact asta am văzut în ultimele două săptămâni”, a spus Mills.

Chiar și aliații lui Trump admit că Netanyahu încearcă să obțină un angajament militar mai ferm din partea SUA pentru eliminarea definitivă a capacităților nucleare ale Iranului.

„Sunt curios să văd cât de insistent va fi Netanyahu în încercarea de a obține un astfel de angajament. Va încerca doar în discuțiile private sau o va spune și public?”, a declarat Alex Gray, fost șef de cabinet al Consiliului Național de Securitate în primul mandat al lui Trump.

Republicanii anti-intervenționiști se tem de o escaladare a războiului cu Iranul

Gray a adăugat însă că nu crede că președintele american poate fi manipulat de vreun lider străin.

„Netanyahu își va promova propria agendă, care, în acest caz, nu este neapărat compatibilă cu interesele Statelor Unite. Totuși, nu cred că Donald Trump va fi convins să facă ceva ce nu consideră că servește, în primul rând, intereselor Americii”, a afirmat acesta.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, cei doi lideri au trecut pe agenda discuțiilor conflictul cu Iranul, acordul trilateral dintre SUA, Israel și Liban, precum și despre extinderea Acordurilor Abraham, care vizează normalizarea relațiilor diplomatice dintre Israel și mai multe state arabe.

„Toate deciziile președintelui Trump sunt ghidate exclusiv de ceea ce este în interesul poporului american și al securității naționale”, a declarat oficialul.

Donald Trump a propus de mai multe ori expulzarea populației palestiniene pentru a transforma Fâșia Gaza în „Riviera Orientului Mijlociu”. Foto: Profimedia Images

Netanyahu nu mai fusese primit la Casa Albă de la izbucnirea războiului, deși încercase de mai multe luni să obțină o nouă invitație. Până luni, Casa Albă nu confirmase oficial întâlnirea, detaliile fiind stabilite în ultimul moment.

Deși confruntările directe dintre SUA și Iran sunt suspendate în prezent, Trump a avertizat luni că Washingtonul va „reveni la ceea ce făcea înainte” dacă actualele demersuri diplomatice vor eșua.

Pe fondul prelungirii conflictului, Netanyahu riscă să devină ținta criticilor inclusiv din partea administrației americane.

„Netanyahu este, într-un fel, o sursă de probleme în acest moment. Războiul domină agenda de peste cinci luni și nu există o soluție clară. Probabil că Trump îl asociază, pe bună dreptate sau nu, cu această situație și este nemulțumit de modul în care evoluează lucrurile”, a declarat un fost oficial american, sub protecția anonimatului.

Trump, tot mai critic la adresa lui Netanyahu

Trump se confruntă cu presiuni tot mai mari pe plan intern pentru a pune capăt conflictului înaintea alegerilor intermediare din noiembrie. În ultimele săptămâni, el și-a exprimat tot mai des nemulțumirea față de Netanyahu. La summitul G7 din luna trecută, a criticat ofensiva israeliană împotriva Hezbollah, în timp ce încerca să promoveze un acord de pace fragil.

La rândul său, vicepreședintele JD Vance a acuzat guvernul israelian că subminează negocierile dintre Washington și Teheran și că încearcă să prelungească războiul.

În schimb, susținătorii relației strategice dintre SUA și Israel speră că întâlnirea de marți va contribui la detensionarea relațiilor dintre cei doi lideri și la menținerea obiectivului comun: împiedicarea Iranului să obțină arma nucleară.

„Singurul domeniu în care nu există nicio divergență între premier și președinte este faptul că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară”, a declarat Matt Brooks, directorul executiv al Coaliției Evreilor Republicani.

Senatorul republican Mike Rounds a apreciat că întâlnirea este preferabilă lipsei totale de dialog dintre cei doi lideri.

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Potrivit fostului reprezentant special al SUA pentru Iran, Elliott Abrams, Netanyahu are nevoie de această întâlnire pentru a afla dacă Trump intenționează să continue pe calea negocierilor sau dacă este pregătit pentru o nouă escaladare militară.

În același timp, premierul israelian, care se pregătește pentru alegerile din octombrie, intră în aceste discuții cu o miză politică uriașă, întrucât pe agenda întâlnirii se află și alte dosare sensibile, precum Libanul, Siria și Fâșia Gaza.

„Miza este mai mare pentru Netanyahu decât pentru Trump, pentru că Trump este cel care ia deciziile în această situație, iar funcția aflată în joc la alegeri este cea a lui Netanyahu”, a concluzionat Abrams.

Editor : C.A.