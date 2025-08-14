Live TV

Melania i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein, susține fiul lui Joe Biden. Acțiunea primei doamne

Melania Trump interview on Fox News
Melania Trump.

Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019. Avocaţii primei-doamne a Statelor Unite, care s-a căsătorit cu Donald Trump în 2005, au spus că afirmaţia lui Hunter Biden este „falsă, jignitoare, defăimătoare şi provocatoare”.

Într-un interviu lung acordat regizorului Andrew Callaghan la începutul lunii august, Hunter Biden a criticat dur legăturile pe care actualul preşedinte le-a întreţinut cu Jeffrey Epstein. Donald Trump era într-adevăr prieten cu finanţistul, dar susţine că s-au certat la începutul anilor 2000 pentru că Epstein i-a luat angajaţi care lucrau la spa-ul clubului său de golf din Florida, relatează Le Figaro, potrivit news.ro.

În acelaşi interviu, Hunter Biden a asigurat că documente nepublicate referitoare la Jeffrey Epstein „l-ar implica” pe Donald Trump. El a afirmat, de asemenea, că „Epstein i-a prezentat-o pe Melania lui Trump”, adăugând că legăturile dintre cei doi bărbaţi erau „extinse” şi „profunde”, o afirmaţie care nu i-a plăcut deloc Melaniei Trump, care şi-a pus echipa juridică pe treabă, scrie Le Figaro.

O scrisoare a avocaţilor primei-doamne, adresată avocatului lui Hunter Biden, îi cere să-şi retragă acuzaţiile şi să-şi prezinte scuze, în caz contrar urmând să fie iniţiate acţiuni în justiţie care îl vor costa „peste un miliard de dolari daune şi dobânzi”. Scrisoarea afirmă că prima-doamnă a suferit „un prejudiciu financiar şi o atingere considerabilă a reputaţiei sale” din cauza acestei „afirmaţii repetate”.

Consilierul juridic al Melaniei Trump îl acuză, de asemenea, pe fiul cel mic al lui Biden că are „o lungă istorie de trafic de influenţă pe seama altora” şi că repetă această afirmaţie „pentru a atrage atenţia asupra sa”.

Scrisoarea juridică a primei-doamne precizează că această acuzaţie a fost atribuită în parte lui Michael Wolff, jurnalist şi autor al unei biografii critice a preşedintelui. Într-un interviu acordat recent site-ului american Daily Beast, jurnalistul a afirmat că prima-doamnă era o cunoştinţă a unui asociat al lui Epstein şi Trump când l-a întâlnit pe cel care a devenit soţul ei. Site-ul a retras apoi articolul după ce a primit o scrisoare din partea avocaţilor primei-doamne, care contestau conţinutul şi modul de prezentare al articolului.

În prezent, nu există dovezi că actualul cuplu s-ar fi cunoscut prin intermediul delincventului sexual Epstein, al cărui caz continuă să facă valuri în SUA şi să-i aducă necazuri lui Donald Trump în rândul propriei baze electorale.

