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Musk l-a acuzat public pe Trump de haosul provocat de restricțiile Starlink din Ucraina, dar surse afirmă că el însuși le-a inițiat

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Elon Musk, Donald Trump
Foto: Profimedia
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Din articol
Ecouri de la Bruxelles Elon Musk și Donald Trump

Miliardarul antreprenor din domeniul tehnologiei l-a abordat pe președintele SUA cu propunerea de a introduce limite de viteză pentru sistem, ceea ce a împiedicat apărarea Ucrainei împotriva dronelor, potrivit a patru surse familiarizate cu discuțiile, scrie în exclusivitate cotidianul The Telegraph.

Una dintre surse a afirmat că Trump a „fost de acord” cu sugestia lui Musk, deschizând calea pentru ca Pentagonul să pună în aplicare încetinirea vitezei în cadrul Starshield, versiunea de nivel militar a sistemului de comunicații prin satelit.

Elon Musk îl învinuise anterior pe Trump pentru haosul creat, susținând că orice schimbare ar fi fost decisă de armata SUA și, în ultimă instanță, de președinte.

La acea vreme, Trump tocmai era implicat într-o dispută cu Volodimir Zelenski privind atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Oficialii americani au avertizat echipa de negociatori de pace de la Kiev că Washingtonul ar putea întrerupe schimbul de informații și alte forme de sprijin dacă atacurile de lungă distanță nu ar fi încetate.

Ecouri de la Bruxelles

Vorbind în marja unui summit al UE de la Bruxelles, vineri, președintele ucrainean a calificat această încetinire drept o „surpriză foarte periculoasă și neplăcută”.

Miercuri, Musk a negat că ar fi responsabil pentru limitarea accesului la Starlink, dând vina pe Casa Albă. El a susținut că „orice limitări privind viteza sau utilizarea” au fost „decise de armata SUA și, în ultimă instanță, de președintele SUA”, referindu-se la Donald Trump.

Cu toate acestea, după ceea ce a fost descrisă drept o „noapte de carnagiu” la Kiev din cauza întreruperii serviciului, o sursă de rang înalt a declarat că Elon Musk fusese îngrijorat de posibilitatea unei reacții negative din partea consumatorilor din Europa.

Elon Musk și Donald Trump

Sursa a declarat: „El a postat pe Twitter că este nevinovat și că administrația SUA este cea care a făcut asta. Realitatea este că amândoi au fost implicați.”

Un înalt oficial european și două surse ucrainene bine informate au confirmat această versiune a evenimentelor.

Vorbind la Casa Albă vineri seara, Donald Trump a spus că nu crede că nici el, nici Musk ar fi fost responsabili pentru pierderea accesului Ucrainei la Starlink.

Vineri, un oficial american anonim, citat într-un articol al agenției AFP, a insistat că Trump nu a solicitat reducerea serviciilor oferite de Starshield pentru Ucraina. „Președintele nu a formulat niciodată o astfel de solicitare”, a declarat oficialul american, după ce un articol al agenției Reuters susținea că decizia a venit chiar de la Casa Albă.

Preşedintele american Donald Trump a negat vineri informaţiile potrivit cărora Casa Albă ar fi dispus, în această săptămână, restricţii asupra serviciilor de internet prin satelit Starlink furnizate forţelor armate ucrainene, relatează CNBC.

Editor : Sebastian Eduard

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