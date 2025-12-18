Live TV

Negocieri Rusia - SUA la Miami. Kirill Dmitriev se întâlnește cu Steve Witkoff și Jared Kushner în weekend

Data publicării:
Jared-Kushner-Steve-Witkoff-Kirill-Dmitriev-decembrie-2025
Jared-Kushner (stânga), Steve Witkoff (dreapta) și Kirill Dmitriev (în mijloc). Foto: Biroul de presă al Kremlinului / Anadolu/ABACAPRESS.COM/ Profimedia

Trimisul președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, este așteptat să viziteze Miami în acest weekend pentru discuții cu trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, și consilierul și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, au declarat un oficial al Casei Albe și o sursă bine informată, relatează Axios.

Consilierii lui Trump sunt așteptați să îl informeze pe trimisul lui Putin cu privire la progresele înregistrate în cadrul discuțiilor dintre oficialii americani și ucraineni și să încerce să convingă guvernul rus să accepte propunerea actualizată privind încheierea războiului.

O delegație ucraineană condusă de Rustem Umerov, consilierul pentru securitate națională al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, este așteptată să sosească la Miami la sfârșitul acestei săptămâni pentru discuții cu Witkoff și Kushner.

În acest moment nu există niciun plan pentru o întâlnire trilaterală între oficialii americani, ucraineni și ruși, potrivit unor surse.

Vizita lui Dmitriev are loc după negocierile intense de la sfârșitul săptămânii trecute de la Berlin între reprezentanții SUA și ai Ucrainei cu privire la planul de pace al lui Trump.

Oficialii din ambele țări au declarat că discuțiile au înaintat semnificativ în ceea ce privește garanțiile de securitate pe care Ucraina le va obține într-un viitor acord de pace, dar încă există dezacorduri pe tema teritoriului.

Oficialii ruși cer Ucrainei să cedeze tot teritoriul pe care îl controlează încă în Donbas.

Vizita lui Dmitriev are loc la mai mult de două săptămâni după ce Witkoff și Kushner s-au întâlnit la Moscova cu Putin și au discutat planul de pace al lui Trump. Dmitriev a început să discute planul cu consilierii lui Trump în urmă cu două luni.

Politico a raportat pentru prima dată despre vizita planificată a trimisului rus la Miami. Un purtător de cuvânt al lui Dmitriev a refuzat să comenteze.

