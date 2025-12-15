Live TV

Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani

Data publicării:
berlin peace talks
Semnatarii declară că susţin „ferm aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”. Sursa foto: X

Liderii principalelor state europene și ai Uniunii Europene s-au reunit la Berlin pentru a discuta pașii următori în sprijinul Ucrainei, în contextul negocierilor privind securitatea și un posibil acord de pace. În urma întâlnirilor cu emisari americani, europenii au anunțat o serie de angajamente legate de garanții de securitate, sprijin militar și reconstrucția Ucrainei.

Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă „o forţă multinaţională” în Ucraina şi să susţină în mod „durabil” armata ucraineană, care să fie limitată la 800.000 de militari, potrivit unei declaraţii transmise guvernul german.

Această „forţă multinaţională pentru Ucraina” ar fi „compusă din contribuţii ale naţiunilor voluntare şi susţinută de Statele Unite”. Documentul este semnat de liderii german, francez, britanic, danez, olandez, finlandez, norvegian, italian, polonez, suedez şi ai UE, dar nu şi de SUA.

El a fost făcut public după ce liderii respectivi s-au reunit la Berlin cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după discuţiile lor de duminică şi luni din capitala germană cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Aceşti responsabili europeni afirmă că s-au înţeles cu Statele Unite să „lucreze împreună pentru a furniza Ucrainei garanţii de securitate solide şi măsuri de sprijinire a redresării economice în cadrul unui acord vizând să pună capăt războiului”.

Aceasta ar include „sprijinirea Ucrainei în constituirea forţelor sale armate, care ar trebui să rămână la un nivel de 800.000 de soldaţi pe timp de pace”. Ei menţionează, de asemenea, „un mecanism de supraveghere şi de verificare a încetării focului, condus de Statele Unite”.

Textul declaraţiei subliniază că depinde „de acum de Rusia să îşi arate voinţa de a lucra pentru o pace durabilă”. Conform aceluiaşi text, Moscova trebuie „să îşi demonstreze angajamentul de a pune capăt luptelor acceptând o încetare a focului”.

Europenii se angajează, de asemenea, să „investească în prosperitatea Ucrainei”, care s-ar realiza mai ales prin punerea la dispoziţie de „resurse importante pentru redresare şi reconstrucţie” şi prin reparaţii plătite de Rusia.

Documentul nu abordează problema spinoasă a concesiilor teritoriale din partea Ucrainei, europenii insistând pe faptul că „frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”.

Ei îşi exprimă, de asemenea, sprijinul pentru Zelenski „dacă ar trebui să îşi consulte poporul” pe acest subiect. Semnatarii mai declară că susţin „ferm aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”.

Citește și Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO: „Am văzut detaliile”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
2
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
Vladimir Putin
3
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
LIA SAVONEA
4
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să demisioneze din...
Simion Parlament
5
Simion, mesaj pentru Bolojan la dezbaterea moțiunii: În loc să vă ţină PSD-ul la...
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Digi Sport
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Germany
Zelenski anunță că SUA oferă Ucrainei garanții de securitate corespunzătoare articolului 5 din Tratatul NATO. Trump este optimist
President Putin la birou, cu un caiet pe masa
Putin a ratificat un acord cu India, care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar
Wagner mercenaries head to Russia’s Kursk region as the Ukrainian raid enters the third day.
„Air Wagner”, noul business al mercenarilor ruși în Africa. Se folosesc de elicoptere militare
comisia europeana
Uniunea Europeană anunță noi sancțiuni vizând companii și persoane fizice implicate în comerțul cu petrol rusesc
Motocicleta cu care ucraineanul a încercat să forțeze punctul de frontieră
Momentul în care un ucrainean pe motocicletă forțează frontiera României, dar este oprit
Recomandările redacţiei
kelemen hunor in timpul unei sedinte in parlament
Kelemen Hunor, după moțiunea împotriva Dianei Buzoianu: Trebuie să...
nicusor dan
Nicuşor Dan: La dezbaterile cu magistraţii, toate opiniile sunt...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Grindeanu: PSD a sancționat „managementul catastrofal” al Dianei...
Oana-Țoiu-ministrul-Afacerilor-Externe-al-României.-Foto-Profimedia
Oana Ţoiu: Aderarea Ucrainei la UE este, în sine, o garanţie de...
Ultimele știri
Alertă de securitate în Germania: Suspect de atac islamist, reținut la Magdeburg. Autoritățile pregătesc expulzarea
Kelemen Hunor: „Din ianuarie-februarie vom avea o scădere a inflaţiei”
Grindeanu: Mă surprinde că lideri USR cu dosare în justiție vorbesc despre schimbarea legilor justiției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Violeta Bănică și iubitul ei, George, au sărbătorit doi ani de relație. Andreea Marin a fost prima care a...
Cancan
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
În decembrie ’89, Nicolae Ceaușescu creștea salariile la presiunea mulțimii: ”Vă mai dau 100 de lei”. Cât ar...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională...
Adevărul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este...
Playtech
Ce pensie iei dacă ai lucrat 17 ani: modul simplu de calcul
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Mbappe i-a zis direct lui Perez: ”Nu” pentru Jurgen Klopp! A ales ce antrenor vrea la Real Madrid
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Mâncarea care te poate salva în caz de război sau criză majoră, recomandată de un endocrinolog: „Conține...
Newsweek
Zile decisive pentru creșterea pensiilor militare. 5 comisii se pronunță în Senat. Ce șane sunt?
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte emoționante de ziua fiului său cel mare. Cameron, trecut întunecat. A stat aproape...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...