Negocierile cu Vladimir Putin sunt „mai dificile” decât cele pentru pacea din Gaza, susține Donald Trump: „O nebunie”

Data publicării:
donald trump - octombrie 2025
Donald Trump a susținut că poate pune capăt războiului din Ucraina peste noapte. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a făcut marți o evaluare diplomatică surprinzătoare: negocierea cu Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina este o sarcină mai dificilă decât obținerea unui acord de pace în Orientul Mijlociu, relatează Kyiv Post.

Liderul american, care a susținut că poate pune capăt războiului din Ucraina peste noapte, și-a reconsiderat în mod semnificativ poziția. El a susținut că un acord pentru încetarea conflictului din Gaza este „foarte aproape”, un semn concret al progresului într-unul dintre cele mai dificile conflicte din lume.

Dar rezolvarea războiului declanșat de Rusia? Trump a recunoscut că negocierile în acest sens s-au dovedit a fi „poate mai dificile”.

„Este o nebunie. Credeam că va fi una dintre cele mai ușoare”, a spus el. 

Trump și-a arătat frustrarea față de Putin în timpul vizitei premierului canadian Mark Carney, care a fost o lecție de deferență diplomatică menită să atenueze tensiunile crescânde dintre administrația Trump și Ottawa.

Carney a început ziua purtând o cravată roșie, o referință clară la culoarea Partidului Republican, în încercarea de a reduce distanța creată de tarifele americane care afectează produsele canadiene.

În ciuda gestului de pace, relația a rămas marcată de tensiuni profunde – relațiile transatlantice au fost afectate de disputele comerciale care au lăsat Canada ca singura țară din G7 care se confruntă cu taxe punitive.

Întâlnirea a fost o adevărată încercare pentru Carney, care a depus eforturi pentru a-l mulțumi pe președintele SUA, care nu numai că a impus tarife, dar a și amenințat în repetate rânduri că va anexa țara.

Încercările lui Carney de a-l flata – lăudând succesul lui Trump în alte conflicte globale – au dus doar la o nouă provocare.

„Fuziunea dintre Canada și Statele Unite?”, a intervenit Trump, forțând o replică tensionată, dar fermă din partea lui Carney. „Nu! Nu asta voiam să spun”, a replicat prim-ministrul, menținându-și ferm poziția conform căreia Canada „nu este de vânzare”.

Amintim că Hamas a anunţat, marţi, că este gata să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Gaza, pe baza planului preşedintelui Donald Trump, dar că are în continuare cerințe și condiții de care să se țină cont. Prim-ministrul Qatarului şi mediatorii americani de rang înalt se alătură, marți, în Egipt negocierilor indirecte dintre gruparea militantă palestiniană şi Israel.

Editor : A.M.G.

