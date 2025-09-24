Live TV

Foto O nouă statuie apărută în Washington DC celebrează „legătura de lungă durată” dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein

A Protest Art Representing President Donald Trump And Jeffrey Epstein On The National Mall In Washington, District Of Columbia, USA, Washington Dc, Virginia. - 23 September 2025
Statuie cu Donald Trump ținându-se de mână cu Jeffrey Epstein, în Washington DC. Foto: Profimedia

A apărut o statuie nouă în capătul estic al parcului emblematic National Mall, de care se pot bucura locuitorii și turiștii din Washington DC. Statuia de bronz înfățișează doi bărbați dansând, râzând și ținându-se de mână, fiecare cu un picior în aer. „Sărbătorim legătura de lungă durată dintre președintele Donald J. Trump și «cel mai apropiat prieten» al său, Jeffrey Epstein ”, scrie pe o placă de la baza instalației artistice, potrivit The Guardian.

Un permis de la Serviciul Parcurilor Naționale va permite statuii să rămână pe terenul National Mall până duminică, la ora 20:00.

Creatorul statuii rămâne necunoscut, dar aceasta are asemănări artistice și tematice cu alte opere de artă recente care îl critică pe președintele SUA.

Sculptura care se concentrează pe relația anterioară a lui Trump cu traficantul sexual condamnat Jeffrey Epstein subliniază ceea ce a fost un ghimpe deosebit de persistent în coasta președintelui și a cauzat fisuri în baza MAGA, în mod tipic unită, a lui Trump.

A Protest Art Representing President Donald Trump And Jeffrey Epstein On The National Mall In Washington, District Of Columbia, USA, Washington Dc, Virginia. - 23 September 2025
Statuie cu Donald Trump ținându-se de mână cu Jeffrey Epstein, în Washington DC. Foto: Profimedia

Deși președintele a depus eforturi pentru a potoli interesul față de fosta prietenie a celor doi, problema continuă să iasă la suprafață iar și iar.

O presupusă scrisoare de la Trump către Epstein, inclusă în albumul cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a acestuia din urmă, includea un desen cu trunchiul unei femei goale, în care se afirma că cei doi aveau „anumite lucruri în comun” și că „enigmele nu îmbătrânesc niciodată”. Trump este departe de a fi singura prezență notabilă în albumul cu ocazia zilei de naștere și în jurnalele de zbor ale lui Epstein. Printre alte nume mari se numără fostul președinte Bill Clinton și avocatul Alan Dershowitz.

Citate din presupusa scrisoare de ziua de naștere sunt tipărite ad litteram pe plăcile statuii - unul sub picioarele lui Trump, unul sub cele ale lui Epstein și altul care onorează „Luna Prieteniei”.

A Protest Art Representing President Donald Trump And Jeffrey Epstein On The National Mall In Washington, District Of Columbia, USA, Washington Dc, Virginia. - 23 September 2025
Statuie cu Donald Trump ținându-se de mână cu Jeffrey Epstein, în Washington DC. Foto: Profimedia

Președintele a oferit presei un răspuns usturător cu privire la statuie.

„Liberalii sunt liberi să-și irosească banii cum consideră de cuviință – dar nu este o noutate că Epstein îl cunoștea pe Donald Trump, pentru că Donald Trump l-a dat afară pe Epstein din clubul său pentru că era ciudat”, se arată într-un comunicat al Casei Albe.

