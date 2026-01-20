„O obsesie de peste 200 de ani”. Cum au încercat alți cinci președinți americani să obțină Groenlanda

Donald Trump nu a fost primul președinte american care a dorit Groenlanda. Această insulă uriașă, pustie și înghețată a fost o obsesie la Washington timp de peste 200 de ani, fiind în repetate rânduri subiectul unor negocieri, adesea secrete. Atunci când insula se afla încă sub controlul comun al Danemarcei și Norvegiei, Islanda făcea și ea parte din teritoriu. De la Madison în 1814 la Johnson în 1876, de la Taft în 1910 la Ford în anii 1970: alți președinți au încercat să anexeze teritoriul danez, se arată într-o analiză corriere.

Trump, cel puțin pentru moment, nu pare interesat să ocupe și Reykjavik. Știm, de asemenea, că, în circumstanțe aventuroase, Groenlanda a ajuns deja sub control american în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Istoria ne arată că motivațiile lui Trump sunt aceleași cu ale celorlalți președinți americani: o chestiune de securitate geopolitică și acces indispensabil la resursele naturale esențiale pentru securitatea economică. Astfel, începând cu James Madison în 1814, apoi Andrew Johnson în 1876, William Taft în 1910, Franklin Delano Roosevelt și, în anii 1970, Gerald Ford, sfătuit de vicepreședintele său Nelson Rockefeller, Washingtonul a manifestat un interes insistent pentru achiziționarea sau controlul Groenlandei, la care Danemarca a răspuns întotdeauna cu un refuz.

Între 1953 și 1959, a existat și un proiect provocator, din nou secret și deloc secundar, privind insula, care a fost util pentru înțelegerea amplorii relațiilor dintre Washington și Copenhaga în ceea ce privește insula. În acest caz, odată cu începutul Războiului Rece, președintele Dwight Eisenhower, fostul general care a câștigat cel de-al Doilea Război Mondial, a organizat Operațiunea Blue Jay, cu o bază aeriană în Thule, o regiune din nordul insulei, la care s-a adăugat, ani mai târziu, un comandament NORAD (Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane). A existat, de asemenea, un proiect numit „IceWorm”, care nu a fost niciodată realizat, de instalare a 600 de rachete Minuteman, rachete intercontinentale cu focoase nucleare, sub ghețarii Groenlandei. În Thule (numele dat regiunii de exploratorul Knud Rasmussen, inspirat de mitologia clasică), lucrau 1.000 de cetățeni groenlandezi și 10.000 de americani. Apoi, baza a fost redimensionată și redenumită. Dar aici apare un aspect important: America nu avea nevoie să fie proprietarul oficial al insulei pentru a face ce voia cu ea. Acest aspect al concesiunii ar fi putut fi menționat în cadrul negocierilor normale la semnarea unui acord pe termen foarte lung, cel puțin pentru a salva aparențele. Dar nu și în cazul lui Donald Trump.

Se știe de mult timp că vechiul său prieten Ronald Lauder, un republican de școală veche, fost ambasador la Viena în perioada mandatului lui Ronald Reagan și moștenitor al averii companiei de cosmetice cu același nume, a fost cel care i-a insuflat pentru prima dată ideea importanței strategice a Groenlandei în timpul primului său mandat. Cu toate acestea, Lauder nu s-a concentrat exclusiv pe aspectul strategic. Cunoscându-și prietenul, l-a tachinat spunându-i că niciun președinte înaintea lui, de la Madison la Johnson, Taft, Roosevelt, Truman și Ford, nu a reușit să atingă acest obiectiv strategic pentru SUA. Dacă ar fi reușit, ar fi intrat în istorie, situându-se deasupra unora dintre cei mai mari președinți americani. Acest aspect face ca rezultatul negocierilor să fie imprevizibil, deoarece, dincolo de interesele strategice reale ale Statelor Unite, intră în joc și componenta volatilă legată de ego-ul acestui președinte, care este hotărât să exceleze cu orice preț. Chiar și cu prețul unui război, al unei rupturi cu Alianța Atlantică (așa cum a declarat într-un interviu acordat New York Times) sau al unui război comercial cu Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, un lucru este cert: lui Trump, cu atitudinea sa amenințătoare, niciodată conciliantă, imperioasă și autoritară, trebuie să i se spună „nu”. Uniunea Europeană a avut dreptate să amenințe cu represalii, să invoce „bazooka” economică și să adopte o poziție dură: în spatele acestui joc există și riscul de a încuraja Rusia să-și extindă ambițiile teritoriale, iar o Uniune Europeană pasivă, subjugată Washingtonului lui Trump, ar putea întări ambițiile Moscovei. Cu toate acestea, Trump însuși ar putea face aceeași greșeală pe care a făcut-o Putin când a încercat să invadeze Ucraina: subestimarea reacției hotărâte a unei Europe care se află cu spatele la zid și a costului pentru președinția sa. Dar să analizăm câteva aspecte ale negocierilor anterioare pentru a înțelege ce s-ar putea sau nu s-ar putea face între momentul actual și luna iunie, următorul termen limită stabilit de Trump înainte de a proceda la majorarea cu 25 % a tarifelor pentru anumite țări europene care sunt „complice” cu Danemarca.

Madison

Să începem cu Madison, unul dintre părinții fondatori. Unii dintre colegii săi au luat în considerare pentru scurt timp Groenlanda ca opțiune atunci când Washington a negociat Tratatul de la Gent cu Marea Britanie în decembrie 1814, un tratat care a pus capăt ostilităților maritime dintre cele două națiuni, provocate în principal de britanici. În paralel cu aceste negocieri, în 1814, puterile europene au negociat complexul Tratat de la Kiel, care a pus capăt războaielor napoleoniene, a stabilit noi granițe și, printre altele, a separat Norvegia de Danemarca și a atribuit Groenlanda, care până atunci fusese administrată în comun (Comunitățile norvegiene erau prezente pe insulă încă din 1200 și chiar mai devreme, din 982, când norvegianul Eric cel Roșu a fost exilat în Groenlanda). În acest moment, trebuie introduse anumite limitări pe frontul european. Deși ultimele colonii norvegiene dispăruseră în jurul anului 1400, Norvegia și-a menținut anumite pretenții teritoriale și, începând din 1921, când Danemarca și-a formalizat controlul complet asupra întregii insule, Norvegia a apelat și la Curtea Internațională de Justiție. Cazul a fost închis abia în 2008, cu atribuirea completă a teritoriilor insulei Danemarcei și nu Norvegiei, care s-a retras atunci de bunăvoie.

Cu toate acestea, acel episod este semnificativ pentru că ilustrează modul în care 1) țările care controlau Groenlanda erau în dezacord profund între ele, 2) Danemarca, și odată cu ea Europa, nu au investit niciodată cu adevărat în insulă și 3) contextul strategic se schimbă. Cu toate acestea, atitudinea șantajistă și amenințătoare a lui Trump contravine unei tradiții americane care, încă din timpul lui Johnson, a căutat întotdeauna un acord, exercitând o presiune puternică, dar respectând întotdeauna decizia finală a Danemarcei.

Cumpărarea Alaskăi

În 1867, în plină reconstrucție după Războiul Civil și după asasinarea lui Lincoln, secretarul de stat William Seward a finalizat achiziția Alaskăi de la Rusia pentru 7,2 milioane de dolari, în numele președintelui Johnson, care a succedat președintelui asasinat. Imediat după aceea, Seward a devenit convins că SUA ar trebui să cumpere și Groenlanda și Islanda. Au început negocieri serioase cu o ofertă de 5,5 milioane de dolari. Totul a decurs fără probleme la exterior, dar nu și la interior, deoarece Congresul s-a opus cheltuirii mai multor bani, iar vremurile erau diferite: era necesară aprobarea parlamentului. Propunerea a fost apoi abandonată.

Taft

O dinamică similară s-a repetat în 1910, când președintele Taft a autorizat negocierile pentru un schimb tipic de putere colonială. Negocierile au fost inițiate de ambasadorul SUA în Danemarca, Maurice Francis Egan, care a propus ca Statele Unite să cedeze insula filipineză Mindanao, pe atunci teritoriu american, Danemarcei, în schimbul Groenlandei și Indiilor Occidentale Daneze. Danemarca era interesată, dar, în cele din urmă, totul s-a încheiat spre sfârșitul Primului Război Mondial, cu vânzarea Indiilor Occidentale Daneze către SUA la 31 martie 1917 pentru 25 de milioane de dolari, redenumite ulterior Insulele Virgine Americane. Dar, din nou, nu s-a întâmplat nimic cu Groenlanda.

Există și câteva episoade incredibile. Când Germania a invadat Danemarca, Groenlanda ar fi trebuit, teoretic, să treacă sub control german, dar Roosevelt însuși a intervenit, convocându-l pe ambasadorul danez la Washington și informându-l că Statele Unite vor prelua controlul asupra Groenlandei din motive de securitate națională. De fapt, Germania voia să construiască baze militare, dar Washingtonul a împiedicat acest lucru. Un precedent pentru utilizarea forței? Da, dar temporar, în timpul unui război și cu promisiunea de a o restitui, așa cum s-a și întâmplat.

Truman

Una dintre cele mai serioase negocieri, care a fost ținută absolut secretă (unele detalii au ieșit recent la iveală în urma declasificării documentelor istorice), a fost inițiată de președintele Harry Truman în 1946, la recomandarea unui comitet ad hoc condus de oficialul Departamentului de Stat John Hickerson, care a scris: „Comitetul a indicat că în prezent există bani în abundentă, că Groenlanda nu are nicio valoare pentru Danemarca și că controlul asupra Groenlandei este indispensabil pentru securitatea Statelor Unite”. Truman a autorizat alocarea a 100 de milioane de dolari în aur și a fost făcută o ofertă de cumpărare mai formală. Danemarca a refuzat, dar a permis Statelor Unite să mențină accesul militar pe teritoriul său. Baza Thule a devenit baza aerospațială Pituffik, cea mai nordică dintre cele 55 de baze militare americane din întreaga lume.

Ideea lui Rockefeller din anii 1970, și aceasta a eșuat, iar SUA au respectat din nou dreptul Danemarcei de a decide în mod independent asupra utilizării teritoriului său.

Oferta lui Trump

Ajungem apoi în 2019, la prima ofertă a lui Trump și la ziua de azi, cu ceea ce ne spun știrile despre amenințările militare, desfășurarea soldaților europeni pe insulă, tensiunile din cadrul NATO și amenințările cu războaie comerciale.

Dincolo de ceea ce scrie pe Truth și de declarațiile sale constante, gândirea lui Trump este cristalizată într-un interviu acordat New York Times pe 6 ianuarie, în care a spus că, dacă ar trebui să aleagă, Groenlanda ar putea fi mai importantă decât NATO. Când a fost întrebat de ce insistă asupra unei achiziții, în timp ce alți președinți au ales alte căi, el a răspuns: „Poate că un alt președinte ar gândi altfel, dar până acum am avut dreptate în toate privințele.” Apoi a adăugat: „Vom face ceva în Groenlanda, fie că vă place sau nu, pentru că, dacă nu o vom face noi, o vor face Rusia sau China.”

Apoi a explicat de ce un tratat este mai puțin solid decât un titlu de proprietate: „Proprietatea este mai solidă decât un contract de închiriere sau un tratat”, indiferent de faptul că danezii au în mâini același contract semnat cu America. El este gata să-l calce în picioare, negând efectiv caracterul sacru al contractelor. La scurt timp după aceea, clarificând celor care nu înțeleseseră încă că „nu are nevoie de dreptul internațional”, el a definit singura moralitate valabilă ca fiind propria sa moralitate, cea pe care o simte în interiorul său. Revenind la subiectul legii, el a clarificat: „Nu încerc să rănesc oamenii”. Apoi, contrazicându-se, a clarificat că intenționează să respecte dreptul internațional, specificând că „depinde de definiția ta a dreptului internațional”. A sa este cu siguranță diferită de cea a tuturor președinților americani care l-au precedat.

