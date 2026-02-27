OpenAI negociază cu Pentagonul implementarea tehnologiei sale

Directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a dezvăluit că firma sa negociază un acord cu Departamentul de Război al SUA pentru a implementa modelele sale de inteligenţă artificială (AI) în medii clasificate, deşi nu a fost semnat încă niciun acord, iar discuţiile ar putea eşua, informează vineri The Wall Street Journal, transmite EFE.

Aceste negocieri par o încercare de a debloca actualul impas dintre rivalul său, Anthropic, şi Pentagon cu privire la utilizarea etică a acestei tehnologii pe câmpul de luptă.

Potrivit unei note interne trimise angajaţilor joi şi la care a avut acces The Wall Street Journal, Altman caută să stabilească o foaie de parcurs care să permită utilizarea AI în apărare cu condiţia respectării unei serii de „linii roşii”, notează sursele citate de Agerpres.

„Vom vedea dacă există un acord cu Departamentul de Război care să permită implementarea modelelor noastre în medii clasificate şi care să fie în conformitate cu principiile noastre”, a scris Altman în documentul văzut de publicaţie.

Directorul executiv al OpenAI a scris că ar solicita ca contractul să acopere orice utilizare, „cu excepţia celor care sunt ilegale sau nepotrivite pentru implementările în cloud, precum supravegherea domestică şi armele ofensive autonome”.

Altman a afirmat că speră să ajute la concilierea celor două tabere. „Ne-ar plăcea să încercăm să ajutăm la reducerea tensiunii”, a scris el.

The Wall Street Journal semnalează că OpenAI urmăreşte să menţină aceste bariere prin mijloace tehnice şi nu contractuale, precum explorarea unui contract care să permită utilizarea tehnologiei sale doar din cloud şi nu în aşa-numitele cazuri extreme, ceea ce ar interzice utilizarea sa în arme autonome fără intervenţie umană.

„Am crea, de asemenea, măsuri tehnice de protecţie şi am desfăşura personal pentru a colabora cu guvernul asigurându-ne că totul funcţionează corect şi am oferi servicii similare şi altor naţiuni aliate”, a scris Altman.

De asemenea, el a menţionat în nota sa că, dacă OpenAI va avea succes, „poate că aceasta să fie o cale care va funcţiona şi pentru alte laboratoare de AI”.

Negocierile OpenAI au loc după săptămâni de tensiuni între Pentagon şi Anthropic.

Directorul executiv al Anthropic AI, Dario Amodei, a respins recent cererile guvernului de a permite „toate utilizările legale” ale modelului său Claude, insistând ca utilizarea acestuia în supravegherea masivă internă şi armele autonome ofensive să fie interzisă în mod explicit.

Vineri, Altman a declarat pentru CNBC că nu crede că Pentagonul ar trebui să ameninţe aceste companii cu Legea privind producţia de apărare (DPA).

DPA este o lege federală din 1950, în perioada Războiului din Coreea, care acordă preşedintelui SUA prerogative extraordinare pentru a obliga companiile private să prioritizeze contractele guvernamentale şi să îşi mărească capacitatea de producţie în numele securităţii naţionale.

Altman a adăugat că el consideră important ca firmele să opteze pentru colaborarea cu Departamentul de Război atât timp cât respectă protecţiile legale şi puţinele bariere pe care sectorul le împărtăşeşte cu Anthropic.

„În pofida tuturor diferenţelor pe care le am cu Anthropic, am încredere în principal în ei ca companie şi cred că le pasă cu adevărat de siguranţă şi mă bucur că i-au sprijinit luptătorii noştri”, a declarat Altman în interviul acordat postului de televiziune american, deşi a spus că nu este sigur cum va evolua situaţia.

