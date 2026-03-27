Live TV

Pentagonul analizează trimiterea a încă 10.000 de militari în Golf. „Un nou semnal că un atac la sol este pregătit” (Axios)

Data actualizării: Data publicării:
Militari americani. Foto: Profimedia

Casa Albă şi Pentagonul analizează trimiterea a cel puţin 10.000 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu în zilele următoare, potrivit unui înalt oficial al apărării din SUA, informează Axios.

Dacă administraţia Trump decide să trimită trupe suplimentare, numărul militarilor de luptă americani din regiune va creşte semnificativ. Este un nou semnal că o operaţiune terestră americană în Iran este pregătită în mod serios. comentează Axios.

Această mobilizare masivă de trupe terestre este analizată în contextul în care preşedintele Trump afirmă că SUA negociază cu Iranul un acord pentru a pune capăt războiului. Oficialii iranieni nu au acceptat încă organizarea unei întâlniri la nivel înalt cu SUA şi privesc cu suspiciune iniţiativa diplomatică americană, considerând că ar putea fi o altă manevră.

Oficialul american din domeniul apărării se aşteaptă ca o decizie să fie luată săptămâna viitoare şi a precizat că trupele vor proveni din alte unităţi de luptă decât cele deja trimise în regiune.

The Wall Street Journal a relatat prima dată că administraţia Trump ia în calcul trimiterea acestor întăriri.

Armata americană creşte la 42 de ani vârsta maximă de înrolare. Ultima oară s-a întâmplat în timpul războiului din Irak

Pentagonul elaborează opţiuni militare pentru o „lovitură finală” în Iran, care ar putea include utilizarea forţelor terestre şi o campanie masivă de bombardamente, a relatat Axios.

Trump nu a luat încă o decizie privind aplicarea acestor scenarii, dar surse afirmă că este pregătit să escaladeze situaţia dacă negocierile cu Iranul nu vor produce rezultate concrete în curând.

Alte întăriri, inclusiv mai multe escadrile de avioane de luptă şi mii de militari, sunt aşteptate să ajungă în Orientul Mijlociu în zilele şi săptămânile următoare.

O unitate expediţionară de puşcaşi marini va ajunge în această săptămână, iar o alta este în curs de desfăşurare.

Elementul de comandă al Diviziei 82 Aeropurtate a primit ordin să se desfăşoare în Orientul Mijlociu împreună cu o brigadă de infanterie formată din câteva mii de militari.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că prelungeşte - până la 6 aprilie - ultimatumul pe care l-a dat Iranului pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, renunţând la ameninţări anterioare de a bombarda centrale iraniene dacă Teheranul nu deschide această cale de navigaţie.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
