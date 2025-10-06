Live TV

Analiză „Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA

Data publicării:
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
Donald Trump. Anna Moneymaker/Getty Images

Comportamentul președintelui american Donald Trump stârnește tot mai multe îngrijorări, după o serie de apariții publice și postări online considerate bizare chiar și de apropiații săi. De la clipuri false generate de inteligența artificială, la declarații confuze despre medicamente și gafe diplomatice repetate, liderul de la Casa Albă pare tot mai imprevizibil. Într-unul dintre cele mai recente discursuri, Trump a vorbit incoerent despre autism, a confundat Albania cu Armenia și a sugerat folosirea unor orașe americane ca „terenuri de antrenament pentru armată”, stârnind critici și îngrijorare inclusiv din partea foștilor militari, potrivit The Guardian.

Pe fondul amenințării unui blocaj guvernamental, Trump a publicat un clip generat de inteligența artificială în care liderul democrat Hakeem Jeffries, primul afro-american care conduce opoziția din Camera Reprezentanților, apărea purtând o pălărie sombrero și o mustață exagerată, în timp ce pe fundal se auzea muzică mariachi.

Grupurile hispanice au condamnat imediat clipul, calificându-l drept „rasist” și „periculos”. Trump a reacționat însă sfidător, publicând un nou clip, de această dată înfățișându-se pe el însuși cu sombrero, cântând la chitară în spatele unei imagini cu Jeffries.

În weekendul trecut, Trump a redistribuit pe rețeaua sa Truth Social un alt videoclip fals generat de AI, care promova existența așa-numitelor „spitale cu paturi medicale” („med bed hospitals”). De data aceasta, clipul îl prezenta pe un Trump digital vorbind din Biroul Oval, anunțând:

„Fiecare american va primi în curând propriul card Med Bed. Cu el, veți avea acces garantat la noile noastre spitale conduse de cei mai buni doctori din țară, echipate cu cea mai avansată tehnologie din lume.”

Ideea de „med beds” provine dintr-o teorie conspiraționistă de extremă dreapta, potrivit căreia un grup restrâns de oameni bogați ar deține tehnologii capabile să vindece aproape orice boală, dar le-ar ascunde publicului. Postarea a stârnit numeroase întrebări: „Credea Trump că videoclipul era real? Considera că a ținut o conferință despre aceste spitale? Sau chiar credea că administrația sa va trimite astfel de carduri fiecărui cetățean american?”

Postarea a fost ștearsă ulterior, însă confuzia a persistat. „Cred că președintele a văzut videoclipul, l-a postat, apoi l-a șters”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Are dreptul să facă asta. Este contul lui de socializare. Este un președinte foarte transparent... îi place să distribuie meme-uri, clipuri video, lucruri care i se par interesante. Eu cred că este revigorant să avem un președinte atât de deschis și sincer”, a adăugat ea.

Explicația nu a clarificat însă de ce liderul american ar fi distribuit un clip fals. În realitate, episodul a fost doar cel mai recent exemplu dintr-o serie de comportamente tot mai ciudate din partea lui Trump.

Într-un discurs recent la Casa Albă, Trump a afirmat – contrar oricăror dovezi științifice – că medicamentul Tylenol ar putea contribui la apariția autismului dacă este luat de femei însărcinate, adăugând că „anumite elemente de geniu pot fi transmise bebelușului”.

Anunțând acordarea a 13 granturi pentru cercetarea autismului, el a spus: „Trebuie să se miște repede. Ei, ei… când alternativa e că nu se poate întâmpla nimic rău, să o facem acum. Tocmai îi spuneam lui Bobby (ministrul sănătății Robert F. Kennedy Jr.) și grupului, să o facem acum. Nu se poate întâmpla nimic rău, doar lucruri bune.”

Cu o săptămână înainte, în timpul unei conferințe comune cu premierul britanic Keir Starmer, Trump a confundat Albania cu Armenia, vorbind despre un acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, o greșeală pe care a repetat-o și într-un interviu la Fox News.

Pe rețelele sociale, comportamentul său a devenit și mai imprevizibil. Duminică, Trump a scris pe Truth Social că a fost „informat” despre un atac armat într-o biserică mormonă din Michigan, în care patru persoane au fost ucise. „Administrația Trump va ține publicul la curent, așa cum facem întotdeauna”, a notat el.

Trei ore mai târziu, în locul unei actualizări, Trump a postat un videoclip cu obiecte placate cu aur din Biroul Oval și Sala Cabinetului:

„Unele dintre cele mai bune decorațiuni din aur de 24 de karate din Biroul Oval și Sala Cabinetului Casei Albe. Liderii străini și toți ceilalți sunt uimiți de calitate și frumusețe. Cel mai reușit Birou Oval din istorie, ca succes și aspect!!! – Președintele DJT.”

Trump nu a mai revenit cu informații despre atacul din Michigan, dar s-a plâns de o nouă regulă din liga NFL.

Nici aparițiile sale publice nu au fost mai coerente. Marți, Trump a convocat la o bază militară din Virginia principalii comandanți ai armatei americane, lăudându-și succesele și vorbind despre bombardarea unei presupuse instalații nucleare iraniene, un gest care ar fi încălcat dreptul internațional.

„America este din nou respectată. Cu Biden nu eram respectați. Îl vedeau cum cade pe scări în fiecare zi”, a spus Trump. „Sunt foarte atent când cobor scările. Nu trebuie să stabilești vreun record, doar să nu cazi. Unii președinți au căzut, și asta a rămas parte din moștenirea lor.”

Apoi, a continuat cu o comparație bizară:

„N-am avut niciun respect pentru Obama ca președinte, dar cobora scările într-un fel, fără să se țină de nimic. Ziceam: grozav, dar eu nu vreau să fac asta. Poate aș putea, dar la un moment dat se întâmplă ceva rău, și e de-ajuns o singură dată.”

În același discurs, Trump a susținut că orașe precum San Francisco, Chicago, New York și Los Angeles sunt „foarte nesigure” și a spus că i-a sugerat noului secretar al apărării, Pete Hegseth, să folosească aceste orașe ca „terenuri de antrenament pentru armată”.

Declarațiile au provocat îngrijorare imediată. Generalul în retragere Barry McCaffrey a spus la MSNBC că discursul a fost „unul dintre cele mai bizare și tulburătoare evenimente pe care le-am văzut vreodată”:

„Președintele a părut incoerent, epuizat, agresiv partizan, uneori stupid, confuz, incapabil să-și mențină un fir logic.”

Discursul a fost suficient pentru ca Madeleine Dean, congresmen democrat din Pennsylvania, să-l confrunte pe președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, la Washington.

„Președintele a pierdut controlul. Nu este în toate mințile”, i-a spus Dean. Johnson a replicat sec: „Ei bine, mulți de la voi sunt la fel.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
4
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
Digi Sport
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan și-a ales consilierii: oameni din Primăria Capitalei și...
Sebastien Lecornu
Premierul francez și-a dat demisia la mai puțin de 12 ore de când...
ploi
Vreme extremă în România. Cod roșu de ploi abundente și inundații în...
alina bica_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția ministrului Justiției după „eliberarea” Alinei Bica. Radu...
Ultimele știri
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot apărea probleme
Viktor Orban explică de ce Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro. Ce spune premierul ungar despre viitorul țării
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în spatele dronelor care au survolat Germania
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldați străini din armata rusă capturați de ucraineni
Ce țară a trimis cele mai multe trupe străine care luptă de partea Rusiei în Ucraina, după Coreea de Nord: „Pioni în război”
inteligenta artificiala
Evoluție periculoasă. Vocile generate de inteligența artificială sunt acum imposibil de distins de cele umane, avertizează cercetătorii
imagine falsa generata de ai cu un om al strazii in casa unei alte persoane
Glumă virală pe internet. Cât de ușor pot fi păcăliți internauții de inteligența artificială
razboi in ucraina
„America și Europa să-l oprească pe Putin!” Apelul lui Zelenski după atacul rusesc cu sute de drone și rachete balistice în Ucraina
Bitcoin
Bitcoin atinge un nou maxim istoric. La ce valoare a ajuns criptomoneda
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul făcut de Meghan Markle când trecea pe lângă locul în care a murit prințesa Diana. Expert: „Nu știu ce...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Sorin Cârțu a explodat: „Vă e frică de Becali? Nu vă e jenă, rușine?” Atac furibund la adresa lui Istvan...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova în SuperLiga. Cine iese din...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Ai nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? Ce prevede legea
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
Pro FM
Fiul cântăreței Tina Turner a murit la 67 de ani, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Revolta generației Z. Din Kathmandu până la Agadir, tinerii zguduie lumea. Unda de șoc, în fața ușii Europei
Newsweek
Care pensionari vor pierde 960 lei la pensie după ce Guvernul a crescut taxele? Sunt peste 1.500.000
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Iubirile mai puțin cunoscute ale actriței Nicole Kidman. Cum o descriu foștii ei parteneri. „Am fost devastat”
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos