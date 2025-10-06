Comportamentul președintelui american Donald Trump stârnește tot mai multe îngrijorări, după o serie de apariții publice și postări online considerate bizare chiar și de apropiații săi. De la clipuri false generate de inteligența artificială, la declarații confuze despre medicamente și gafe diplomatice repetate, liderul de la Casa Albă pare tot mai imprevizibil. Într-unul dintre cele mai recente discursuri, Trump a vorbit incoerent despre autism, a confundat Albania cu Armenia și a sugerat folosirea unor orașe americane ca „terenuri de antrenament pentru armată”, stârnind critici și îngrijorare inclusiv din partea foștilor militari, potrivit The Guardian.

Pe fondul amenințării unui blocaj guvernamental, Trump a publicat un clip generat de inteligența artificială în care liderul democrat Hakeem Jeffries, primul afro-american care conduce opoziția din Camera Reprezentanților, apărea purtând o pălărie sombrero și o mustață exagerată, în timp ce pe fundal se auzea muzică mariachi.

Grupurile hispanice au condamnat imediat clipul, calificându-l drept „rasist” și „periculos”. Trump a reacționat însă sfidător, publicând un nou clip, de această dată înfățișându-se pe el însuși cu sombrero, cântând la chitară în spatele unei imagini cu Jeffries.

În weekendul trecut, Trump a redistribuit pe rețeaua sa Truth Social un alt videoclip fals generat de AI, care promova existența așa-numitelor „spitale cu paturi medicale” („med bed hospitals”). De data aceasta, clipul îl prezenta pe un Trump digital vorbind din Biroul Oval, anunțând:

„Fiecare american va primi în curând propriul card Med Bed. Cu el, veți avea acces garantat la noile noastre spitale conduse de cei mai buni doctori din țară, echipate cu cea mai avansată tehnologie din lume.”

Ideea de „med beds” provine dintr-o teorie conspiraționistă de extremă dreapta, potrivit căreia un grup restrâns de oameni bogați ar deține tehnologii capabile să vindece aproape orice boală, dar le-ar ascunde publicului. Postarea a stârnit numeroase întrebări: „Credea Trump că videoclipul era real? Considera că a ținut o conferință despre aceste spitale? Sau chiar credea că administrația sa va trimite astfel de carduri fiecărui cetățean american?”

Postarea a fost ștearsă ulterior, însă confuzia a persistat. „Cred că președintele a văzut videoclipul, l-a postat, apoi l-a șters”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Are dreptul să facă asta. Este contul lui de socializare. Este un președinte foarte transparent... îi place să distribuie meme-uri, clipuri video, lucruri care i se par interesante. Eu cred că este revigorant să avem un președinte atât de deschis și sincer”, a adăugat ea.

Explicația nu a clarificat însă de ce liderul american ar fi distribuit un clip fals. În realitate, episodul a fost doar cel mai recent exemplu dintr-o serie de comportamente tot mai ciudate din partea lui Trump.

Într-un discurs recent la Casa Albă, Trump a afirmat – contrar oricăror dovezi științifice – că medicamentul Tylenol ar putea contribui la apariția autismului dacă este luat de femei însărcinate, adăugând că „anumite elemente de geniu pot fi transmise bebelușului”.

Anunțând acordarea a 13 granturi pentru cercetarea autismului, el a spus: „Trebuie să se miște repede. Ei, ei… când alternativa e că nu se poate întâmpla nimic rău, să o facem acum. Tocmai îi spuneam lui Bobby (ministrul sănătății Robert F. Kennedy Jr.) și grupului, să o facem acum. Nu se poate întâmpla nimic rău, doar lucruri bune.”

Cu o săptămână înainte, în timpul unei conferințe comune cu premierul britanic Keir Starmer, Trump a confundat Albania cu Armenia, vorbind despre un acord de pace între Armenia și Azerbaidjan, o greșeală pe care a repetat-o și într-un interviu la Fox News.

Pe rețelele sociale, comportamentul său a devenit și mai imprevizibil. Duminică, Trump a scris pe Truth Social că a fost „informat” despre un atac armat într-o biserică mormonă din Michigan, în care patru persoane au fost ucise. „Administrația Trump va ține publicul la curent, așa cum facem întotdeauna”, a notat el.

Trei ore mai târziu, în locul unei actualizări, Trump a postat un videoclip cu obiecte placate cu aur din Biroul Oval și Sala Cabinetului:

„Unele dintre cele mai bune decorațiuni din aur de 24 de karate din Biroul Oval și Sala Cabinetului Casei Albe. Liderii străini și toți ceilalți sunt uimiți de calitate și frumusețe. Cel mai reușit Birou Oval din istorie, ca succes și aspect!!! – Președintele DJT.”

Trump nu a mai revenit cu informații despre atacul din Michigan, dar s-a plâns de o nouă regulă din liga NFL.

Nici aparițiile sale publice nu au fost mai coerente. Marți, Trump a convocat la o bază militară din Virginia principalii comandanți ai armatei americane, lăudându-și succesele și vorbind despre bombardarea unei presupuse instalații nucleare iraniene, un gest care ar fi încălcat dreptul internațional.

„America este din nou respectată. Cu Biden nu eram respectați. Îl vedeau cum cade pe scări în fiecare zi”, a spus Trump. „Sunt foarte atent când cobor scările. Nu trebuie să stabilești vreun record, doar să nu cazi. Unii președinți au căzut, și asta a rămas parte din moștenirea lor.”

Apoi, a continuat cu o comparație bizară:

„N-am avut niciun respect pentru Obama ca președinte, dar cobora scările într-un fel, fără să se țină de nimic. Ziceam: grozav, dar eu nu vreau să fac asta. Poate aș putea, dar la un moment dat se întâmplă ceva rău, și e de-ajuns o singură dată.”

În același discurs, Trump a susținut că orașe precum San Francisco, Chicago, New York și Los Angeles sunt „foarte nesigure” și a spus că i-a sugerat noului secretar al apărării, Pete Hegseth, să folosească aceste orașe ca „terenuri de antrenament pentru armată”.

Declarațiile au provocat îngrijorare imediată. Generalul în retragere Barry McCaffrey a spus la MSNBC că discursul a fost „unul dintre cele mai bizare și tulburătoare evenimente pe care le-am văzut vreodată”:

„Președintele a părut incoerent, epuizat, agresiv partizan, uneori stupid, confuz, incapabil să-și mențină un fir logic.”

Discursul a fost suficient pentru ca Madeleine Dean, congresmen democrat din Pennsylvania, să-l confrunte pe președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, la Washington.

„Președintele a pierdut controlul. Nu este în toate mințile”, i-a spus Dean. Johnson a replicat sec: „Ei bine, mulți de la voi sunt la fel.”

