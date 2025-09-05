Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii

Consiliul de Administraţie de la Tesla Inc. a propus vineri un nou plan de remunerare pentru directorul general Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acţiuni în valoare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase, transmite Reuters.

Pachetul propus, care va fi unul dintre cele mai mari din istorie dacă va fi aprobat, scoate în evidenţă încrederea pe care o are Tesla în capacitatea lui Musk de a transforma compania dintr-un producător de automobile într-o mare putere tehnologică.

Planul, care se întinde pe o perioadă de 10 ani, fixează o serie de obiective ambiţioase pe care Musk trebuie să le atingă pentru a primi totalitatea recompensei, inclusiv creşterea afacerilor Tesla din domeniul taxiurilor autonome şi majorarea valorii de piaţă a companiei până la cel puţin 8.500 de miliarde de dolari, de la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în prezent.

Dacă aceste obiective vor fi atinse, Musk ar urma să primească un pachet de 12% din acţiunile Tesla, care ar valora 1.030 miliarde de dolari, dacă valoarea de piaţă a companiei va ajunge 8.600 de miliarde de dolari. Această recompensă ar duce participaţia lui Musk la Tesla până la 25%, şi ar intensifica şi mai mult dezbaterile cu privire la guvernanţa companiei.

Cel mai bogat om de pe planetă a declarat în repetate rânduri că are nevoie să deţină o participaţie mai mare la Tesla, chiar dacă o dispută juridică pe tema pachetului său de remunerare din 2018, evaluat atunci la 56 de miliarde de dolari, nu s-a încheiat. Tesla a mutat sediul social al companiei de la Delaware la Texas în 2024, după ce un judecător din Delaware a anulat, de două ori, pachetul de 56 de miliarde de dolari acordat de Tesla lui Musk.

La începutul acestui an, board-ul Tesla a aprobat un pachet intermediar de remunerare pentru Elon Musk, compus din acţiuni preferenţiale în valoare de aproximativ 29 de miliarde de dolari, şi care este destinat să îl ţină la conducerea companiei cel puţin până în 2030.

Editor : A.R.